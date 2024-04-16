Обзоры для бухгалтера

В 2024 году ожидается закрытие ряда банков, вычет по НДС можно получить и без счета-фактуры, ФНС сверяет вычет в 6-НДФЛ и уведомлении. 📢«Ночной бухгалтер» № 1662

Эксперты прогнозируют уход с рынка до 15 банков в этом году. Компания выиграла дело у ФНС и доказала, что имеет право на вчет без счета-фактуры. Налоговики сверяют имущественный вычет в уведомлении, выданном сотруднику со справками-приложениями к 6-НДФЛ и шлет требования.
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В 2024 году ожидается закрытие ряда банков, вычет по НДС можно получить и без счета-фактуры, ФНС сверяет вычет в 6-НДФЛ и уведомлении. 📢«Ночной бухгалтер» № 1662
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Почему будут закрываться банки?

  • Как выиграть суд у ФНС.

  • Чего хотят налоговики от бухгалтеров при сверке по имущественному вычету.

  • У «Клерка» появилась реферальная программа — заработать с нами теперь могут все!

  • Курортный сбор в Санкт-Петербурге запутал бизнес.

  • Госпомощь — как отражать ее в учете.

  • Мем дня.

Эксперты: в РФ будут закрыто до 15 банков

С рынка уйдут слабые банки с неясной бизнес-моделью, несколько банков, скорее всего, будут ликвидированы ЦБ, другие прекратят деятельность добровольно.

Взяли и переиграли

Компания смогла доказать в суде, что, несмотря на отсутствие первичных документов, имеет право на получение вычета по НДС.

Виноват в случившемся поставщик, он не передал необходимые документы, при этом компания оплатила товар, приняла его к учету, даже обращалась в суд с требованием к поставщику предоставить необходимые документы. Со своей стороны она сделал все возможное. Кроме того, организация-правопреемник поставщика заплатила в бюджет НДС с этой сделки. Так что у ФНС повода для отказа в вычете нет.

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Сверили и не поверили

ФНС сверяет сумму вычета, указанного в уведомлении, которое было выдано сотруднику для предъявления на работе, с данными в справках о доходах (приложение к годовому отчету 6-НДФЛ). При расхождениях направляет требование работодателю.

При этом работодатель ничего не нарушает, если, например, вычет составил 300 тысяч, а работник получил за год всего 200 тысяч рублей и просто не смог использовать всю сумму вычета. Но объяснения писать налоговикам все же придется.

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Туристы не возражают, а бизнес возмущается

На курортный сбор в северной столице отреагировали спокойно. Гости отелей оплачивают 100 рублей в сутки и не переживают. А вот владельцы гостиничного бизнеса волнуются. Непонятно, как именно пробивать чеки на сбор и не платить с него комиссию.

Сейчас банки берут комиссию за эквайринг с таких операций, да и как-то по особому суммы сбора не помечаются. Предприниматели опасаются, что у них будут в дальнейшем проблемы с доказыванием, что они взымали сбор, а не получали доход, да и платить комиссию банку не очень хочется.

Госпомощь: как отражать в учете субсидии за счет бюджета

Бесплатный вебинар для бухгалтеров организаций.

Начало: 24 апреля 2024 г. в 11:00.

Государство предоставляет различные виды поддержки бизнесу, включая субсидии на покупку оборудования. Эта антикризисная мера позволяет предприятиям частично компенсировать расходы на обновление мощностей.

Получив субсидию, ее обладатель должен правильно отразить финпомощь в бухгалтерском, налоговом учете и отчетности. Если средства придется вернуть (например, при несоблюдении условий использования субсидии), то снова потребуется знание особых правил учета. На вебинаре рассмотрим эти и другие важные вопросы, связанные с получением и возвратом бюджетных денежных средств

Программа

1.     Бухучет субсидирования капитальных расходов.
2.     Отражение возврата субсидий.
3.     Раскрытие информации о госпомощи в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4.     Налоговый учет бюджетных субсидий при применении ОСНО и УСН.
5.     Налоговые последствия субсидий в части НДС

Спикер: 

Людмила Архипкина – методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

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Мем дня

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Обзоры для бухгалтера

В 2024 году ожидается закрытие ряда банков, вычет по НДС можно получить и без счета-фактуры, ФНС сверяет вычет в 6-НДФЛ и уведомлении. 📢«Ночной бухгалтер» № 1662

Эксперты прогнозируют уход с рынка до 15 банков в этом году. Компания выиграла дело у ФНС и доказала, что имеет право на вчет без счета-фактуры. Налоговики сверяют имущественный вычет в уведомлении, выданном сотруднику со справками-приложениями к 6-НДФЛ и шлет требования.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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