Приняли поправки в ТК: сверхурочную работу нужно оплачивать по-новому. «Ночной бухгалтер» № 1663

Работодатели пользовались несовершенством кодекса и фактически занижали выплаты сотрудникам. Теперь эту несправедливость исправили.

Сегодня в выпуске:

Поправки в ТК еще не успели внести, но применять их уже нужно — считайте сверхурочные по новым правилам.

Как кассовые чеки помогают налоговикам находить нарушения у ИП.

Медосмотр оплачивает работодатель, даже если с кандидатом в итоге не заключили трудовой договор.

Кредиты для бизнеса будет получить сложнее?

Космический пятничный демотиватор.

Государственные льготы для малого бизнеса.

Мем дня.

Правильная сверхурочка

Началось все с обращения в суд сторожа. Его оклад составлял 3220 рублей. Если он работал сверхурочно, ему рассчитывали оплату за такие часы работы из оклада, складывали суммы и, если не хватало, доплачивали до МРОТ.

А так как доплата до МРОТ делалась в любом случае — работал сторож сверхурочно или нет, то независимо от наличия или отсутствия переработок он получал всегда МРОТ. Явно несправедливо.

Теперь в ТК пропишут, что сверхурочные нужно рассчитывать из заработка, который включает все выплаты — в том числе надбавку до МРОТ.

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По следам кассовых чеков

Налоговики находят нарушения, используя автоматизированную систему мониторинга. Если система замечает какие-то риски, то налоговики могут инициировать проверку.

Например, ИП пробивает слишком много чеков коррекции или слишком долго вообще не пробивает чеки.

Плати за медосмотр

Когда на работу, требующую прохождения медосмотра, приходит устраиваться очередной сотрудник, как правило, работодатель направляет на прохождение медосмотра за счет кандидата. Вроде бы логично — человек еще не трудоустроен, зачем ему компенсировать какие-то расходы?

Но Минтруд с этим не согласен, он считает, что предварительные медосмотры идут за счет работодателя и потенциального работника нельзя обязать оплачивать такие расходы.

Проблема в том, что тут есть некие разночтения. У работодателя могут возникнуть сложности с принятием таких расходов к учету, а еще не понятно как расценивать компенсацию медосмотра еще не сотруднику. Надо ли облагать ее НДФЛ?

Изменится подход к оценке рисков кредитования бизнеса

Банки уже стали применять новый подход к работе с кредитами физлиц, похоже перемены ждут и сферу бизнес-кредитования. В ближайшие годы ЦБ собирается изменить оценку рисков — для этого будут использоваться внутренние рейтинги банка.

А сейчас у заемщиков есть сразу несколько проблем:

банки неохотно кредитуют малый бизнес;

программы господдержки оказываются доступны вовсе не тому, кому нужны, а кто имеет надежный тыл в виде бенефициаров. Т.е. стартапам и небольшим компаниям, которые не входят в группы компаний, труднее получить гранты и льготные кредиты.

не всегда понятно, почему кредитор отказывает и как исправить ситуацию.

Отмечаем День космонавтики и хомяка

Пятница — самое время отложить в сторону дела под вечер и отдохнуть как телом, так и душой. А для тех, кто любит отдых интеллектуальный — мы припасли очередную головоломку.

А еще сегодня всемирный день хомяка. Так что, если дома у вас живет такой питомец, обязательно его поздравьте.

Поможем, чем сможем! На какие государственные льготы может рассчитывать малый бизнес

Гранты, субсидии и налоговые каникулы — в России существует целый ряд мер поддержки молодых предпринимателей.

Как помочь бизнесу, точно знают специалисты компании Fusion POS. Они составили список льгот с подробным описанием условий участия.

Кроме этого, эксперты рассказали о собственной разработке, которая помогает собственникам ресторанов, кафе, магазинов автоматизировать и управлять компанией.

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Мем дня

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