Какие документы нужны, чтобы внести запись о работе по совместительству

Трудовая книжка совместителя ведется по основному месту работы. По желанию работника в нее могут быть внесены сведения обо всех местах работы.

ТК не устанавливает ограничений на количество трудовых договоров, которые может заключить совместитель. У него есть право на неограниченное количество договоров по совместительству. Важно, только соблюдалась нормы рабочего времени.

Сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы по желанию работника и на основании копии приказа о приеме на работу по совместительству (ч. 5 ст. 66 ТК).

При увольнении с работы по совместительству — все аналогично. Запись об увольнении внешнего совместителя вносится в трудовую книжку работодателем по основному месту работы по инициативе работника и на основании копии приказа об увольнении, выданного по месту работы совместителем.

Для внесения основным работодателем записей в трудовую книжку совместителя подойдут не только непосредственно копии приказов о приеме и увольнении. Работник может предоставить договор, справку с места работы по совместительству.

Итак, документы, на основании которых вы вправе внести запись в трудовую книжку совместителя такие:

заявление с просьбой внести запись в трудовую книжку о работе по совместительству;

копия приказа о приеме на работу по совместительству (копия приказа об увольнении);

трудовой договор, заключенный работником по совместительству;

справка, выданная работодателем, который принял работника по совместительству.

Источник: письмо Минтруда от 01.04.2024 № 14-6/ООГ-1867.