Сегодня в выпуске:
Новые штрафы в КоАП за навязчивую рекламу.
Не забудьте сдать очередное уведомление по ЕНП: что включаем.
Как работают охотники за корпоративными счетами.
Как стать специалистом по охране труда.
Кто будет передавать данные в реестр воинского учета.
Как выгодно стартовать на маркетплейсе.
Расслабляемся с мемами от великих художников.
Новые штрафы кусаются
С сегодняшнего дня заработали поправки в КоАП. Бизнес будут наказывать рублем за навязчивую рекламу. Запрещены «холодные» звонки, автодозвон и рассылки смс и e-mail без предварительного согласия абонента.
Штрафы, ух!
Должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 20 до 100 тысяч рублей, а организацию — от 300 000 до 1 млн рублей!
Опять 25
До 25 апреля бухгалтерам предстоит сдать очередное уведомление по ЕНП. Что включаем:
НДФЛ за период с 1 по 22 апреля 2024 года (код периода 31/01);
авансовый платеж по НДФЛ ИП на ОСНО, нотариусов, адвокатов за 1 квартал 2024 года (код периода 21/04);
авансовый платеж по УСН за 1 квартал 2024 года (код периода 34/01);
авансовый платеж по налогу на имущество организаций (код периода 34/01);
авансовый платеж по транспортному налогу (код периода 34/01);
авансовый платеж по земельному налогу (код периода 34/01).
А вот страховые взносы за март включать в него не надо, потому что они будут начислены по РСВ.
Осторожно: подставной гендир
Нотариусы описали схему, по которой работают охотники за корпоративными счетами. Мошенники ищут человека, который хочет поднять «легкие деньги». Его данные используют для создания фальшивогопротокола собрания участников ООО, и оформляют подставное лицо новым гендиром. Потом нового «руководителя» отправляют к нотариусу, заверить заявление для налоговой, подают документы в регистрирующую ФНС, и, вуаля!
Как избежать уловок мошенников и что делать, рассказали тут.
Ура, охрана труда!
Власти продолжат совершенствовать охрану труда. А это значит, что в 2024 году нас ждут новые требования и поправки в действующие нормы.
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Реестр воинского учета: все будут, как на ладони
Скоро будет создан реестр воинского учета. Норма о реестре введена федеральным законом от 14.04.2023 № 127-ФЗ. Разобрались, какие же службы и ведомства будут передавать сведения для его наполнения и какие именно сведения. Получился внушительный список. Собрали его в наглядную таблицу, изучайте.
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Давайте расслабимся
… а заодно полюбуемся на шедевры художников и поднимем себе настроение!
Обязательно посмотрите подборку картин, которые отлично подходят для бухгалтерских и не только мемов, в новом посте шеф-редактора Трибуны. Это просто огонь!
Кстати, наши читатели делятся своими вариантами в комментариях.
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Ваша собралась в картинную галерею, чтобы повысить уровень образованности редакция
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