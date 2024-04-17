За навязчивую рекламу теперь будут штрафовать. Мошенники могут получить доступ к счетам вашей компании. Какие данные попадут в реестр воинского учета. Минутка юмора: расслабляемся с мемами по картинам великих художников.

Сегодня в выпуске:

Новые штрафы в КоАП за навязчивую рекламу.

Не забудьте сдать очередное уведомление по ЕНП: что включаем.

Как работают охотники за корпоративными счетами.

Как стать специалистом по охране труда.

Кто будет передавать данные в реестр воинского учета.

Как выгодно стартовать на маркетплейсе.

Расслабляемся с мемами от великих художников.

Новые штрафы кусаются

С сегодняшнего дня заработали поправки в КоАП. Бизнес будут наказывать рублем за навязчивую рекламу. Запрещены «холодные» звонки, автодозвон и рассылки смс и e-mail без предварительного согласия абонента.

Штрафы, ух!

Должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 20 до 100 тысяч рублей, а организацию — от 300 000 до 1 млн рублей!

Опять 25

До 25 апреля бухгалтерам предстоит сдать очередное уведомление по ЕНП. Что включаем:

НДФЛ за период с 1 по 22 апреля 2024 года (код периода 31/01);

авансовый платеж по НДФЛ ИП на ОСНО, нотариусов, адвокатов за 1 квартал 2024 года (код периода 21/04);

авансовый платеж по УСН за 1 квартал 2024 года (код периода 34/01);

авансовый платеж по налогу на имущество организаций (код периода 34/01);

авансовый платеж по транспортному налогу (код периода 34/01);

авансовый платеж по земельному налогу (код периода 34/01).

А вот страховые взносы за март включать в него не надо, потому что они будут начислены по РСВ.

Осторожно: подставной гендир

Нотариусы описали схему, по которой работают охотники за корпоративными счетами. Мошенники ищут человека, который хочет поднять «легкие деньги». Его данные используют для создания фальшивогопротокола собрания участников ООО, и оформляют подставное лицо новым гендиром. Потом нового «руководителя» отправляют к нотариусу, заверить заявление для налоговой, подают документы в регистрирующую ФНС, и, вуаля!

Как избежать уловок мошенников и что делать, рассказали тут.

Ура, охрана труда!

Власти продолжат совершенствовать охрану труда. А это значит, что в 2024 году нас ждут новые требования и поправки в действующие нормы.

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Реестр воинского учета: все будут, как на ладони

Скоро будет создан реестр воинского учета. Норма о реестре введена федеральным законом от 14.04.2023 № 127-ФЗ. Разобрались, какие же службы и ведомства будут передавать сведения для его наполнения и какие именно сведения. Получился внушительный список. Собрали его в наглядную таблицу, изучайте.

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Давайте расслабимся

… а заодно полюбуемся на шедевры художников и поднимем себе настроение!

Обязательно посмотрите подборку картин, которые отлично подходят для бухгалтерских и не только мемов, в новом посте шеф-редактора Трибуны. Это просто огонь!

Кстати, наши читатели делятся своими вариантами в комментариях.

Присоединяйтесь!

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Ваша собралась в картинную галерею, чтобы повысить уровень образованности редакция