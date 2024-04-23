₽ Заказать рекламу
Обзоры для бухгалтера

Последний рывок перед майскими: проверьте, все ли отчеты вы сдали в СФР и налоговую. 📅«Ночной бухгалтер» № 1669

До длинных выходных придется пережить еще более длинную рабочую неделю. Но перед тем, как отправится на шашлыки, или просто хорошенько отоспаться, нужно закончить важные бухгалтерские дела — проверяйте, все ли отчеты сдали, правильно ли рассчитали и оплатили отпуска сотрудникам в межпраздничные дни. И, конечно, другие новости для бухгалтера за сегодня.
Последний рывок перед майскими: проверьте, все ли отчеты вы сдали в СФР и налоговую. 📅«Ночной бухгалтер» № 1669
Иллюстрация: Создано при помощи ИИ playground.com / Балаклицкая Елена

Сегодня в выпуске:

  • Чек-лист по отчетам + напоминалка по майским.

  • Как уменьшить налог по УСН за 1 квартал для ИП.

  • Wildberries будет продавать товары селлеров за долги перед площадкой.

  • На полставки — как, не нарушая ТК, указать размер ставки в договоре.

  • 5 лайфаков для бухгалтера, чтобы не стрессовать на работе.

  • Продвижение в телеграм — от А до Я.

  • Мем дня.

Проверь себя: сможешь ли отдыхать в майские праздники с чистой совестью

На этой неделе бухгалтерам предстоят дедлайны по квартальной и даже годовой отчетности. Пройдитесь по списку и проверьте, точно ли вы ничего не забыли.

Заодно и про сами праздники не забудьте — напомните сотрудникам, когда они работают и когда отдыхают. А если кто-то надумал взять несколько дней отдыха, чтобы продлить общение с природой или диваном, убедитесь, что правильно учли ему дни отпуска. Для тех, кто работает в праздничные дни, должна быть повышенная оплата.

Все напоминания ищите здесь.

Кстати, сегодня задали бухгалтерам вопрос — что они собираются делать на майских праздниках? Вот такие получились результаты.

Для тех, кто хочет провести выходные с пользой, под шашлычок может пройти онлайн-курс по финансовому моделированию. В спокойной домашней обстановке или на майском солнышке на даче, пока соседи копают грядки, вы можете получить навыки для нового старта в карьере. Играйте на опережение.

Тем более, что сейчас учиться очень выгодно. Курс со скидкой стоит 3 690 руб. Его создатели — опытные профессионалы: аттестованный аудитор, финансист, антикризисный управляющий и эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах.

В курсе много примеров, несколько тестов, а всего вам предстоит пройти 11 обучающих модулей. Используйте праздники по максимуму.

Как ИП заплатить единый налог на УСН за 1 квартал

Для ИП у нас есть разбор по фиксированным взносам, в котором ответили на все самые горячие для вас вопросы — про уменьшение налога на взносы, про 1% и как быть с ним в 2024 году, про уведомления и другие. Советуем познакомиться с ним — гарантируем 50% ваших вопросов отпадут сами собой.

А еще на примере показали, как посчитать налог за 1 квартал и уменьшить его на взносы.

Разберемся сами!

Wildberries нашла простой способ разбираться с задолженностью селлеров перед площадкой. По доброй традиции были внесены изменения в оферту для продавцов — теперь площадка будет продавать товары селлера-должника и за счет этой выручки гасить дебиторку.

Продаваться товары будут со скидкой, но при этом селлер сможет вернуть себе свои складские остатки или поменять первоначальную цену.

Правила маркетплейсов меняются на глазах. Уследить за ними сложно, а если вы еще никогда не работали с учетом для селлера, можно наделать серьезных ошибок.

Завтра, 23 апреля в 17.00 по мск онлайн пройдет бесплатный открытый урок от эксперта по маркетплейсам. Вы узнаете обо всех актуальных изменения в законодательстве 2024 года, узнаете как эффективно использовать личные кабинеты, эксперт проведет разбор типичных ошибок и научит их избегать.

Еще раз напоминаем — урок бесплатный, вам нужно просто на него записаться.

Роструд объясняет

Сегодня в нашей рубрике «Роструд объясняет» расскажем, как правильно отражать в трудовом договоре работу сотрудника на полставки.

Самое верное — указывать полный оклад, на всю ставку, уточнить режим работы сотрудника и делать приписку, что выплачиваться заработная плата ему будет в соответствии с отработанным временем. Это поможет исключить споры как с самим работником, так и с Трудинспекцией.

Кстати, если спор все же возник — советуем не пытаться решить его самостоятельно, лучше обратиться за помощью к профессиональным юристам. В трудовых спорах суд часто занимает сторону сотрудника и работодателю нужно тщательно подготовиться к процессу, чтобы не наломать еще больше дров.

Как ловить дзен на работе?

Порой непросто успокоиться и перестать паниковать от бесконечных дедлайнов, звонков руководства, сообщений в рабочих чатах и прочих источников стресса.

Автор этого поста дает пять простых советов, как успокоиться и все успевать. Согласны вы, что все так просто или эти лайфхаки — утопия?

Доверьте рекламную кампанию в Telegram профессионалам! Продвижение под ключ

Специалисты компании Telega.in возьмут на себя подготовку, запуск и контроль продвижения ваших услуг. 

Всю рутинную работу за вас сделает персональный менеджер:

  • Создаст план рекламной кампании

  • Проведет анализ конкурентов

  • подберет Telegram-каналы с вашей аудиторией

  • Согласует и запустит рекламу

  • Проследит за маркировкой рекламных постов

  • Проконтролирует выход постов и корректность их размещения

  • Соберет статистику и отправит ее вам

Услуги персонального менеджера — бесплатны, весь бюджет идет на оплату размещений. Получайте новых клиентов и продажи из Telegram!

Подробнее

Реклама: ООО «Телекот», ИНН 9707003203, erid: LjN8K8V36

Мем дня

Бухгалтер в отчетный период

Спасибо, что дочитали выпуск № 1669 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша уверена вы уже все и так сдали редакция

Начать дискуссию

Мошенничество

Раскрыта мошенническая схема с бесплатным Wi-Fi

Посетители московских аэропортов столкнулись c одной из мошеннических схем: попытались подключиться к Wi-Fi и лишились телеграм-аккаунта.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Банки

Банки будут платить повышенную ставку в фонд страхования вкладов

Размер повышенной дополнительной ставки составит 300% от базовой. С первого квартала 2022 года дополнительная ставка была нулевой.

Регулятор Гонконга сообщил, что банки региона не обязаны следовать антироссийским санкциям

Первый официальный дебош против вторичных санкций США.

3

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Патенты на интеллектуальную собственность

Патентные поверенные из новых регионов могут не оплачивать экзамены

Путин принял закон о льготном периоде аттестации патентных поверенных. Он продлится до 1 января 2026 года.

Индивидуальный предприниматель

Социальные предприниматели заработали больше 102 млрд рублей

Выручка индивидуальных предпринимателей, который работают в социальной сфере, составила 17,9 млрд рублей, а юридических лиц — 84,6 млрд.

Жилищное законодательство

Президент подписал закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ

Коллекторов и других третьих лиц запретят привлекать для взимания с граждан долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Борис Мальцев
Пользователи интернета

Считаем все: просмотры, открытия дочитывания

Коллеги, с 14 часов сегодняшнего дня мы ввели новые метрики: просмотра анонса статьи и открытия статьи.

Считаем все: просмотры, открытия дочитывания
3
Ипотека

Многодетным продлят выплаты на погашение ипотеки

Многодетные семьи до конца 2030 года будут получать 450 000 рублей на погашение жилищного кредита.

Бесплатно с Социальный вычет

Какие изменения по вычетам произошли в 2024 году и как они влияют на получение вычетов. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, как изменился порядок подтверждения расходов для получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ с 1 января 2024.

Какие изменения по вычетам произошли в 2024 году и как они влияют на получение вычетов. Мини-курс
Ведение бизнеса

Для малого бизнеса в сельском хозяйстве введут дополнительные меры поддержки

Президент поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Налог на прибыль

Переход на авансы по фактической прибыли в 2024 году

Отечественные компании имеют возможность переходить на уплату авансов по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли. Кто может это сделать и в каком порядке, рассказывается в нашей статье.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Малый и средний бизнес

Каждый четвертый предприниматель моложе 35 лет

5,2 млн молодых людей зарегистрированы в качестве самозанятых, а предпринимательскую деятельность через ИП ведет 1 млн человек в возрасте до 35 лет.

Разборы законов

1 262
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзоры для бухгалтера

Последний рывок перед майскими: проверьте, все ли отчеты вы сдали в СФР и налоговую. 📅«Ночной бухгалтер» № 1669

До длинных выходных придется пережить еще более длинную рабочую неделю. Но перед тем, как отправится на шашлыки, или просто хорошенько отоспаться, нужно закончить важные бухгалтерские дела — проверяйте, все ли отчеты сдали, правильно ли рассчитали и оплатили отпуска сотрудникам в межпраздничные дни. И, конечно, другие новости для бухгалтера за сегодня.

Иллюстрация: Создано при помощи ИИ playground.com / Балаклицкая Елена
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: кабмин отменил постановление 1933 года, в Курске отказались от ЕГЭ, а россияне готовятся к шестидневной рабочей неделе

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

2
Онлайн-кассы

Какую онлайн-кассу выбрать для бизнеса

С 2021 года практически любой предприниматель обязан рассчитываться с покупателями и клиентами через онлайн-кассу. На рынке сразу появился десяток компаний, которые продают и настраивают устройства. Рассказываем, какое есть оборудование, как предпринимателю сделать выбор и кому все-таки онлайн-касса не нужна.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Пенсии

Может ли военный пенсионер получать гражданскую пенсию

Получать гражданскую пенсию вместе с военной можно, но только если соблюдено несколько условий.

Налоговые споры

Дробление бизнеса: 15 апреля суд вынес решение по делу Блиновской

Арест имущества и помещение под стражу Елены Блиновской всколыхнули мир инфобизнеса. Налоговые претензии к королеве марафонов составили более миллиарда рублей.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Банки

Суд ликвидировал банк «Гефест»

У банка «Гефест» отозвали лицензию 28 февраля 2024 года. Агентство по страхованию вкладов выплатило вкладчикам 93% компенсаций.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бесплатно с Хранение документов

Сроки хранения электронных документов в 2024 году

Разберем, сколько нужно хранить налоговые, бухгалтерские и кадровые документы в электронном формате.

Сроки хранения электронных документов в 2024 году

Интересные материалы

Экономика России

Для биотехнологий введут налоговые стимулы

Путин поручил правительству принять меры налогового стимулирования для развития биотехнологий.