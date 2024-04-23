Последний рывок перед майскими: проверьте, все ли отчеты вы сдали в СФР и налоговую. 📅«Ночной бухгалтер» № 1669

До длинных выходных придется пережить еще более длинную рабочую неделю. Но перед тем, как отправится на шашлыки, или просто хорошенько отоспаться, нужно закончить важные бухгалтерские дела — проверяйте, все ли отчеты сдали, правильно ли рассчитали и оплатили отпуска сотрудникам в межпраздничные дни. И, конечно, другие новости для бухгалтера за сегодня.

Сегодня в выпуске:

Чек-лист по отчетам + напоминалка по майским.

Как уменьшить налог по УСН за 1 квартал для ИП.

Wildberries будет продавать товары селлеров за долги перед площадкой.

На полставки — как, не нарушая ТК, указать размер ставки в договоре.

5 лайфаков для бухгалтера, чтобы не стрессовать на работе.

Продвижение в телеграм — от А до Я.

Мем дня.

Проверь себя: сможешь ли отдыхать в майские праздники с чистой совестью

На этой неделе бухгалтерам предстоят дедлайны по квартальной и даже годовой отчетности. Пройдитесь по списку и проверьте, точно ли вы ничего не забыли.

Заодно и про сами праздники не забудьте — напомните сотрудникам, когда они работают и когда отдыхают. А если кто-то надумал взять несколько дней отдыха, чтобы продлить общение с природой или диваном, убедитесь, что правильно учли ему дни отпуска. Для тех, кто работает в праздничные дни, должна быть повышенная оплата.

Все напоминания ищите здесь.

Кстати, сегодня задали бухгалтерам вопрос — что они собираются делать на майских праздниках? Вот такие получились результаты.

Для тех, кто хочет провести выходные с пользой, под шашлычок может пройти онлайн-курс по финансовому моделированию. В спокойной домашней обстановке или на майском солнышке на даче, пока соседи копают грядки, вы можете получить навыки для нового старта в карьере. Играйте на опережение.

Тем более, что сейчас учиться очень выгодно. Курс со скидкой стоит 3 690 руб. Его создатели — опытные профессионалы: аттестованный аудитор, финансист, антикризисный управляющий и эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах.

В курсе много примеров, несколько тестов, а всего вам предстоит пройти 11 обучающих модулей. Используйте праздники по максимуму.

Как ИП заплатить единый налог на УСН за 1 квартал

Для ИП у нас есть разбор по фиксированным взносам, в котором ответили на все самые горячие для вас вопросы — про уменьшение налога на взносы, про 1% и как быть с ним в 2024 году, про уведомления и другие. Советуем познакомиться с ним — гарантируем 50% ваших вопросов отпадут сами собой.

А еще на примере показали, как посчитать налог за 1 квартал и уменьшить его на взносы.

Разберемся сами!

Wildberries нашла простой способ разбираться с задолженностью селлеров перед площадкой. По доброй традиции были внесены изменения в оферту для продавцов — теперь площадка будет продавать товары селлера-должника и за счет этой выручки гасить дебиторку.

Продаваться товары будут со скидкой, но при этом селлер сможет вернуть себе свои складские остатки или поменять первоначальную цену.

Правила маркетплейсов меняются на глазах. Уследить за ними сложно, а если вы еще никогда не работали с учетом для селлера, можно наделать серьезных ошибок.

Завтра, 23 апреля в 17.00 по мск онлайн пройдет бесплатный открытый урок от эксперта по маркетплейсам. Вы узнаете обо всех актуальных изменения в законодательстве 2024 года, узнаете как эффективно использовать личные кабинеты, эксперт проведет разбор типичных ошибок и научит их избегать.

Еще раз напоминаем — урок бесплатный, вам нужно просто на него записаться.

Роструд объясняет

Сегодня в нашей рубрике «Роструд объясняет» расскажем, как правильно отражать в трудовом договоре работу сотрудника на полставки.

Самое верное — указывать полный оклад, на всю ставку, уточнить режим работы сотрудника и делать приписку, что выплачиваться заработная плата ему будет в соответствии с отработанным временем. Это поможет исключить споры как с самим работником, так и с Трудинспекцией.

Кстати, если спор все же возник — советуем не пытаться решить его самостоятельно, лучше обратиться за помощью к профессиональным юристам. В трудовых спорах суд часто занимает сторону сотрудника и работодателю нужно тщательно подготовиться к процессу, чтобы не наломать еще больше дров.

Как ловить дзен на работе?

Порой непросто успокоиться и перестать паниковать от бесконечных дедлайнов, звонков руководства, сообщений в рабочих чатах и прочих источников стресса.

Автор этого поста дает пять простых советов, как успокоиться и все успевать. Согласны вы, что все так просто или эти лайфхаки — утопия?

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Мем дня

Бухгалтер в отчетный период

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