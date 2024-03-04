Гайд по УСН. Что меняется с 2024 года

УСН — упрощенная система налогообложения очень популярна среди ИП и небольших организаций. Если вы относитесь к ним, то эта статья будет для вас максимально полезна. Мы подробно рассмотрим, какие изменения в законодательстве в 2024 году коснулись плательщиков этого налога.

Что же такое УСН

Главное отличие упрощенки от общей системы налогообложения: нужно платить только один налог.

При этом, организации на УСН освобождаются от уплаты НДС, налога на прибыль и налога на имущество, а ИП — НДС, НДФЛ и налога на имущество.

Внимание: применение УСН не освобождает от уплаты НДФЛ в качестве налогового агента и страховых взносов с выплат сотрудников. ИП также платит страховые взносы за себя: фиксированная сумма + 1% с дохода свыше 300 тыс. руб.

Кто может перейти на УСН в 2024 году

Перейти на упрощенку можно только при соблюдении следующих условий:

Лимит по количеству сотрудников. В организации/ИП должно работать не более 100 человек. При этом учитываются все сотрудники, в том числе и те, которые работают по договору ГПХ (пп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК).

Лимит по доходам для организаций. Перейти на УСН в 2024 году можно, если соблюден лимит по доходам — 149,51 млн руб. (112,5 млн руб. х 1,392). То есть доход организации за 9 месяцев года, в котором подается уведомление, не должен превышать 149,51 млн. руб. (п. 2 ст. 346.12 НК).

На ИП это правило не распространяется (письмо Минфина от 01.03.2013 № 03-11-09/6114).

Ограничения по видам деятельности. Организации и ИП по некоторым видам деятельности не могут применять упрощенку. К ним относятся ломбарды, банки, производители ювелирных изделий, алкоголя, табака и другие.

Ограничения по структуре компании. У организации не должно быть филиалов (пп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК).

Лимит по стоимости ОС. Стоимость основных средств должна быть не более 150 млн. руб. (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК).

Юридическое сопровождение бизнеса и решение сложных коммерческих задач — при содействии экспертов АКГ «Созидание и Развитие».

Что делать, если превысили лимит доходов в 2024 году

Если нарушить лимиты по доходам или среднесписочной численности сотрудников в период применения УСН, то ставка налога будет выше.

Ниже указаны актуальные цифры для 2024 года уже с применением коэффициента-дефлятора. В 2024 году он равен 1,329 (приказ Минэкономразвития от 23.10.2023 № 730).

Как только выручка превысит 199,35 млн. руб., то ставка налога возрастает:

Предельный лимит доходов по повышенным ставкам 265,8 млн. руб. (п. 4 ст. 346.13 НК).

Внимание: после превышения максимальной суммы доходов (265,8 млн. руб.) организация переходит на ОСНО. На ИП это правило тоже распространяется!

Увеличение численности сотрудников также приводит к повышению ставок налога. При количестве работников от 100 до 130, ставка налога будет – 8% или 20% в зависимости от объекта (п. 1.1, 2.1 ст. 346.20 НК).

Как только вы наняли 131 человека, вы потеряете право на применение УСН. Компания/ИП переходит на ОСНО (п. 4 ст. 346.13 НК).

Как перейти на УСН в 2024 году

Чтобы действующей организации или ИП перейти на упрощенку, необходимо подать уведомление в свою налоговую инспекцию по форме № 26.2-1 до 31 декабря (приказ ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@).

Внимание: перейти на УСН можно только с начала календарного года, поменять режим летом или осенью не получится (п. 1 ст. 346.13 НК).

Если вы начали календарный год на общем режиме, то весь год вы и будете на нем работать (п. 3 ст. 346.13 НК).

Если вы открываете организацию или ИП и решаете работать на УСН, нужно подать уведомление в налоговую инспекцию не позднее 30 календарных дней после постановки на учет (п. 2 ст. 346.13 НК).

Если дата регистрации 10 января, а уведомление в ИФНС вы подали 15 февраля, тогда весь год придется работать на ОСНО.

Когда платить налоги и подавать декларацию в 2024 году

Авансовые платежи по налогу в рамках УСН уплачивают по итогам I квартала, полугодия, 9 месяцев не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом (ст. 346.19 и п. 7 ст. 346.21 НК).

Выходные и праздничные дни сдвигают срок уплаты. Итак, аванс по налогу и налог по УСН нужно уплатить:

За I квартал 2024 года — до 2 мая 2024 года.

За полугодие 2024 года — до 29 июля года.

За 9 месяцев 2024 года — до 28 октября 2024 года.

За 2024 год – до 28 марта 2025 года (для ИП до 28 апреля 2025 года).

Пример. В качестве примера рассмотрим компанию «Альфа», которая считает налог по объекту «доходы» (налоговая ставка 6%).

За I квартал выручка составила 3 млн. руб. Налог = 180 тыс. руб.

За полугодие (с 1 января по 30 июня) выручка 7 млн. руб. Налог = 420 тыс. руб.

Но компания уже оплатила 180 тыс. руб. за I квартал.

Значит, к оплате до 28 июля: 420 тыс. руб. – 180 тыс. руб. = 240 тыс. руб.

Для расчета годовой суммы налога из него вычитают квартальные платежи.

Организации сдают декларацию не позднее 25 марта следующего года, ИП — не позднее 25 апреля следующего года (ст. 346.23 НК).

С отчетности за 2023 год действует новая форма декларации. Применять ее должны и организации, и ИП (приказ от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@).

Некоторые регионы предоставляют налоговые каникулы для новых ИП в определенных отраслях. Это означает, что налоговая ставка составляет 0%, и предпринимателям не нужно платить налоги. Чтобы узнать о таких каникулах в своем регионе, нужно посмотреть региональные законы, которые можно найти на сайте налоговой службы (п. 4 ст. 346.20 НК).

Команда профессионалов АКГ «Созидание и Развитие» готова оказать консультационную поддержку по всем вопросам, связанным с изменениями в налоговом законодательстве. Запись на консультацию

Как платить налог по УСН в 2024 году

С 1 января 2024 года организации и ИП должны платить налоги с помощью ЕНП. Поэтому уплачивать авансовые платежи по УСН платежками-02 больше нельзя. Все должны перейти на уведомления.

По авансовым платежам нужно подавать уведомление ежеквартально. Сделать это нужно до 25 апреля/ июля/ октября. По итогам года уведомление подавать не нужно, так как вы подаете декларацию по налогу (письмо ФНС от 22.06.2023 № СД-4-3/7941@).

В уведомлении обязательно проставьте код периода: за I квартал — 34/01, полугодие — 34/02, 9 месяцев — 34/03.

Если авансовый платеж в отчетном периоде, например, за 9 месяцев, получился меньше, чем аванс за полугодие, нужно подать уведомление по ЕНП с отрицательными значениями (письмо ФНС от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@).

Как уменьшить сумму единого налога на страховые взносы

При УСН 6% (объект «доходы») сумма налога уменьшается на страховые взносы, но не более чем на 50% в том случае, если налогоплательщики производили выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (п. 3.1 ст. 346.21 НК).

Это ограничение не распространяется на ИП, не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (абз. 6 п. 3.1 ст. 346.21 НК).

Пример. «Альфа» начислила и уплатила за I квартал страховые взносы за сотрудников в сумме 100 тыс. руб.

Исчисленный авансовый платеж за I квартал = 180 тыс. руб.

Авансовый платеж к уплате = 90 тыс. руб. (100 тыс. руб. > 90 тыс. руб.)

Упрощенцы с объектом «доходы минус расходы» учитывают расходы по страховым взносам по общему правилу: в полном объеме по факту их уплаты в бюджет.

Величина страховых взносов для ИП в 2024 году

ИП, помимо уплаты страховых взносов за сотрудников, платит страховые взносы на ОПС, ОМС за себя.

Совокупный фиксированный размер страховых взносов за расчетный период 2023 года составляет 45 842 руб.; за расчетный период 2024 года 49 500 руб. (п. 1.2 ст. 430 НК). Его нужно заплатить до конца текущего года.

Если сумма дохода ИП больше 300 тыс. руб., нужно заплатить 1% дополнительных взносов на ОПС с суммы превышения. Эта сумма оплачивается до 1 июля следующего года.

Пример. У ИП на УСН с объектом «доходы» годовая выручка составляет 1,3 млн руб.

Сумма дополнительных взносов к уплате = (1,3 млн руб. - 300 тыс. руб.) * 1% = 10 тыс. руб.

В 2024 году ИП могут уменьшить налог по УСН на:

фиксированные взносы за 2024 год, независимо от факта их уплаты;

1% дополнительных взносов за 2023 год, если они не были еще учтены;

фиксированные взносы за 2021/2022 год, если их оплатили в 2024 году;

уплаченные страховые взносы за работников (налог можно уменьшить не более чем на 50%).

Как вести учет при УСН

Налоговый учет всех операций нужно вести в книге учета доходов и расходов (КУДиР). Она автоматически формируется в любой бухгалтерской программе. Вам нужно только систематически и правильно заносить все операции.

Сдавать в налоговую инспекцию книгу не нужно, если только по запросу ИФНС.

С 2024 года утверждена новая форма КУДиР (приказ ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@).

Поправок в НК очень много. Нужна оперативная консультация по поводу того, что изменится конкретно для вашего бизнеса? Необходимо улучшить бизнес-процессы, выстроить их по-новому? Получите исчерпывающую, профессиональную консультацию налогового эксперта АКГ «Созидание и Развитие».

Вашему бизнесу нужна юридическая помощь? Помогаем в решении сложных задач! Запишитесь на консультацию Оставьте нам немного информации, и мы свяжемся с вами: Отправить

Реклама: ООО «Созидание и Развитие», ИНН: 7729407083, erid: LjN8KFBNV