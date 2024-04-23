Майские праздники и дни между ними: как оплачивать

В начале мая будет две череды праздничных дней, между которыми – рабочие. Кто-то в эти несколько рабочих дней будет работать, кто-то оформит отгул или отпуск, чтобы отдых получился непрерывным.

Выходные продлятся с 28.04 по 01.05, и потом с 09.05 по 12.05. Между ними будет два рабочих дня: 02.05 и 03.05.

Подробный производственный календарь на 2024 год смотрите здесь.

Если сотрудник будет работать в эти дни, то их оплатят как обычно – из оклада.

Если сотрудник по согласованию с работодателем в эти дни возьмет отгулы – дни отдыха за работу ранее в выходные, то такие дни будут оплачены в одинарном размере.

По ТК день отдыха за работу в выходной – не оплачивается. Но это не значит, что за месяц сотрудник получит зарплату меньше, чем обычно. В норму рабочего времени отгулы не включают. То есть сотрудник должен получить полный оклад, хотя отработал на несколько дней меньше.

Причем если в выходной человек работал только 2 часа, отгул ему дают на полный день.

Еще можно взять дни с 02.05 по 03.05 и с 06.05 по 08.05 — без сохранения зарплаты по согласованию с работодателем. В этом случае оплаты за эти дни не будет.

По согласованию с работодателем можно оформить отпуск на эти дни. Тогда оплата будет по среднему заработку.

Если же оформить отпуск с 01.05 по 12.05, то оплачиваемых дней отпуска в этот период будет 10, потому что 01.05 и 09.05 в дни отпуска не включаются.

А что вы планируете на эти два междупраздничных дня?

Как работаем на этой неделе с учетом разъяснения Роструда, мы сообщили здесь.