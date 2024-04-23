Какие отчеты бухгалтеру надо сдать на этой неделе

Сегодня – крайний срок сдачи единой упрощенной декларации. Кроме того, также до 22.04 включительно надо сдать журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, а также декларацию по импортному НДС.

Следующий ближайший срок сдачи отчетности ­– 25 апреля.

До этого дня надо сдать такие отчеты:

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