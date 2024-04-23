Какие отчеты бухгалтеру надо сдать на этой неделе

Следующий ближайший срок сдачи отчетности – 25 апреля.
До этого дня надо сдать такие отчеты:
декларация по УСН за 2023 год — только ИП;
уведомление по ЕНП (что туда войдет – смотрите тут);
6-НДФЛ за 1 квартал 2024;
РСВ за 1 квартал 2024;
персонифицированные сведения за март 2024 (можно не сдавать);
ЕФС-1 (раздел 2) за 1 квартал 2024 года;
ЕФС-1 (подразделе 1.1) на кадровые мероприятия за март 2024;
декларация по НДС за 1 квартал 2024;
декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024.
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