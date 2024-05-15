ПУСН, УДСН: как назовут новый налоговый режим и каким он будет. 👀«Ночной бухгалтер» № 1678

Бухгалтеры обсуждают новую XL-упрощенку. Пострадавшим от паводков дадут отсрочку по налогам. Камеры увидят вас везде. Никому не рассказывайте, сколько зарабатывают коллеги. Налоговики напомнили, как зачесть переплату на ЕНС. И другие новости дня.

Сегодня в выпуске:

Новый налоговый режим между УСН и ОСНО: каким он будет.

Пострадавшему бизнесу дадут отсрочку по уплате налогов.

Сферу туризма настиг кадровый голод.

Подборка полезностей для бухгалтера.

Налоговики напомнили, как зачесть налоговую переплату.

На улицах будет еще больше камер.

УСН+, но всё же НеОСНО

Правительство готовит новый режим налогообложения. А точнее, хотят проработать прогрессивную шкалу УСН. Презентовать свое решение власти планируют уже в мае.

Пока известно, что налоговая ставка будет привязана к размеру доходов:

при доходах до 150 млн рублей УСН «доходы» 6%, УСН «доходы минус расходы» 15%,

при доходах от 150 млн рублей до 400 млн рублей УСН «доходы» 8%, УСН «доходы минус расходы» 16%,

при доходах от 400 млн. рублей до 800 млн рублей УСН «доходы» 10%, УСН «доходы минус расходы» 18%,

при доходах от 800 млн рублей до 2 миллиардов рублей УСН «доходы» 15%, УСН «доходы минус расходы» 20%.

При этом отменят лимит численности персонала и ОС. Бухгалтеры обсуждают название нового режима.

Присоединяйтесь: проходите опрос, пишите комментарии.

Новая отсрочка для пострадавших

Бизнесу, который пострадал от паводков в Оренбурге, дадут отсрочку по уплате налогов и взносов на 12 месяцев.

Льгота будет доступна тем, чей доход за время чрезвычайной ситуации сократился более чем на 30%.

Как дела с финансами? Бесплатная диагностика для вашего бизнеса

Не каждый бизнес, тем более малый, может позволить себе иметь собственного финансового директора, который обеспечил бы устойчивое развитие компании. Но все-таки любая компания нуждается в специалисте, который может вовремя опознать угрозу для бизнеса, привести в баланс расходы и доходы и увеличить прибыль.

Проверьте состояние вашего бизнеса прямо сейчас! Заполните форму и получите бесплатный чек-лист по диагностике кассовых разрывов.

Заполнить форму

Голод — не тётка!

Тотальный кадровый голод настиг сферу туризма. Готовых сотрудников, которым не нужно объяснять базовые понятия и специфику взаимодействия между участниками рынка, практически нет.

Помочь в подготовке специалистов могут школы с образовательной лицензией, но подготовку квалифицированных кадров сейчас ведет только один крупный оператор.

Хотите знать все о ситуации на рынке труда? Подписывайтесь на новый телеграм-канал «Клерка» HR Ди! Мы будем публиковать новости, подборки тестов и сценариев для собеседований, анонсы важных мероприятий для кадровиков, а также запустим колонки HR-экспертов. На нашем канале вы сможете отдохнуть, пообщаться, обсудить профессиональные шутки и мемы, узнать множество полезных лайфхаков, нужных в работе. Присоединяйтесь к нашему молодому, но уже амбициозному проекту!

Не рассказывайте, сколько получают коллеги

Бухгалтера можно привлечь к дисциплинарной ответственности, в том числе уволить, если он рассказывает всем, сколько зарабатывают его коллеги.

Но есть одно «но»: с бухгалтером должно быть оформлено обязательство о неразглашении персданных, поясняет эксперт. Тогда, если бухгалтер без согласия сотрудника разгласит размер его зарплаты, премии, вознаграждения по договору, он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в виде вынесения ему замечания, выговора или увольнения.

Полезности для бухгалтера

Сейчас толпы ИП на патенте пойдут искать себе бухгалтера — сперва на консультацию, а потом на аутсорсинг. Как аутсорсеру не прогадать и начать зарабатывать на клиентах-ИП? Узнаете на бесплатном вебинаре.

А если вы пока в начале пути, пройдите комплексное обучение из 6 онлайн-курсов «Легкий старт на аутсорсе». Научитесь не допускать ошибок при выходе на аутсорс, не терять время и деньги, а сразу работать в плюс и в удовольствие. Смотреть коллекцию.

Как зачесть налоговую переплату

Налоговики напомнили, как провести зачет налоговой переплаты на ЕНС.

Для этого надо сдать заявление КНД 1150057 в электронной форме по ТКС или через личный кабинет. ИП могут подписать заявление о зачетенеквалифицированной электронной подписью физлица, которую можно сформировать в ЛК на сайте ФНС.

Налоговая инспекция проведет зачет не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения заявления.

Большой брат следит за тобой

В 2023 году государственные и муниципальные учреждения заказали в 2,5 раза больше «штрафных» камер для фиксации нарушений.

Камеры за месяц в среднем приносят бюджету от 5 млн рублей. С умных систем наблюдения приходят штрафы за нарушение поведения в городской среде. Только в Московской области за 2023 год при помощи умных камер выписали 4 111 постановлений на сумму 171 млн рублей.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1677 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша никогда не нарушает ПДД редакция