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Обзоры для бухгалтера

ПУСН, УДСН: как назовут новый налоговый режим и каким он будет. 👀«Ночной бухгалтер» № 1678

Бухгалтеры обсуждают новую XL-упрощенку. Пострадавшим от паводков дадут отсрочку по налогам. Камеры увидят вас везде. Никому не рассказывайте, сколько зарабатывают коллеги. Налоговики напомнили, как зачесть переплату на ЕНС. И другие новости дня.
ПУСН, УДСН: как назовут новый налоговый режим и каким он будет. 👀«Ночной бухгалтер» № 1678
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Новый налоговый режим между УСН и ОСНО: каким он будет.

  • Пострадавшему бизнесу дадут отсрочку по уплате налогов.

  • Сферу туризма настиг кадровый голод.

  • Подборка полезностей для бухгалтера.

  • Налоговики напомнили, как зачесть налоговую переплату.

  • На улицах будет еще больше камер.

УСН+, но всё же НеОСНО

Правительство готовит новый режим налогообложения. А точнее, хотят проработать прогрессивную шкалу УСН. Презентовать свое решение власти планируют уже в мае.

Пока известно, что налоговая ставка будет привязана к размеру доходов: 

  • при доходах до 150 млн рублей  УСН «доходы» 6%, УСН «доходы минус расходы» 15%,

  • при доходах от 150 млн рублей до 400 млн рублей УСН «доходы» 8%, УСН «доходы минус расходы» 16%,

  • при доходах от 400 млн. рублей до 800 млн рублей УСН «доходы» 10%, УСН «доходы минус расходы» 18%,

  • при доходах от 800 млн рублей  до 2 миллиардов рублей УСН «доходы» 15%, УСН «доходы минус расходы» 20%. 

При этом отменят лимит численности персонала и ОС. Бухгалтеры обсуждают название нового режима.

Присоединяйтесь: проходите опрос, пишите комментарии.

Новая отсрочка для пострадавших

Бизнесу, который пострадал от паводков в Оренбурге, дадут отсрочку по уплате налогов и взносов на 12 месяцев.

Льгота будет доступна тем, чей доход за время чрезвычайной ситуации сократился более чем на 30%.

Как дела с финансами? Бесплатная диагностика для вашего бизнеса 

Не каждый бизнес, тем более малый, может позволить себе иметь собственного финансового директора, который обеспечил бы устойчивое развитие компании. Но все-таки любая компания нуждается в специалисте, который может вовремя опознать угрозу для бизнеса, привести в баланс расходы и доходы и увеличить прибыль. 

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Голод — не тётка!

Тотальный кадровый голод настиг сферу туризма. Готовых сотрудников, которым не нужно объяснять базовые понятия и специфику взаимодействия между участниками рынка, практически нет.

Помочь в подготовке специалистов могут школы с образовательной лицензией, но подготовку квалифицированных кадров сейчас ведет только один крупный оператор.

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Не рассказывайте, сколько получают коллеги

Бухгалтера можно привлечь к дисциплинарной ответственности, в том числе уволить, если он рассказывает всем, сколько зарабатывают его коллеги.

Но есть одно «но»: с бухгалтером должно быть оформлено обязательство о неразглашении персданных, поясняет эксперт. Тогда, если бухгалтер без согласия сотрудника разгласит размер его зарплаты, премии, вознаграждения по договору, он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в виде вынесения ему замечания, выговора или увольнения.

Полезности для бухгалтера

Сейчас толпы ИП на патенте пойдут искать себе бухгалтера — сперва на консультацию, а потом на аутсорсинг. Как аутсорсеру не прогадать и начать зарабатывать на клиентах-ИП? Узнаете на бесплатном вебинаре.

А если вы пока в начале пути, пройдите комплексное обучение из 6 онлайн-курсов «Легкий старт на аутсорсе». Научитесь не допускать ошибок при выходе на аутсорс, не терять время и деньги, а сразу работать в плюс и в удовольствие. Смотреть коллекцию.

Как зачесть налоговую переплату

Налоговики напомнили, как провести зачет налоговой переплаты на ЕНС.

Для этого надо сдать заявление КНД 1150057 в электронной форме по ТКС или через личный кабинет. ИП могут подписать заявление о зачетенеквалифицированной электронной подписью физлица, которую можно сформировать в ЛК на сайте ФНС.

Налоговая инспекция проведет зачет не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения заявления.

Большой брат следит за тобой

В 2023 году государственные и муниципальные учреждения заказали в 2,5 раза больше «штрафных» камер для фиксации нарушений.

Камеры за месяц в среднем приносят бюджету от 5 млн рублей. С умных систем наблюдения приходят штрафы за нарушение поведения в городской среде. Только в Московской области за 2023 год при помощи умных камер выписали 4 111 постановлений на сумму 171 млн рублей.

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