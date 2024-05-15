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Трудовые отношения

Можно ли привлечь к «дисциплинарке» сотрудника, который поехал отдыхать во время больничного

Может ли работодатель привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности, если руководитель узнал, что сотрудник уехал отдыхать во время больничного?
Можно ли привлечь к «дисциплинарке» сотрудника, который поехал отдыхать во время больничного
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Нарушение режима нетрудоспособности — повод для дисциплинарки?

Дисциплинарные взыскания могут быть применены в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. А в период временной нетрудоспособности работник освобождается от обязанности их выполнять.

Но нарушение работником режима нетрудоспособности, предписанного врачом, является основанием для снижения размера пособия.

В соответствии со ст. 21, 56 ТК работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, а также соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей является дисциплинарным проступком, за совершение которого работодатель вправе применить один из видов дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям (ч. 1 ст. 192 ТК).

Исходя из содержания ч. 1 ст. 91 ТК, время, когда работник исполняет свои трудовые обязанности, является для него рабочим. Это позволяет сделать вывод, что в нерабочее время работник не обязан исполнять трудовые обязанности.

Косвенно данный вывод подтверждается ст. 106 ТК, в соответствии с которой во время отдыха работник свободен от исполнения своих трудовых обязанностей.

И хотя период временной нетрудоспособности законодательством не отнесен ко времени отдыха, очевидно, что данный период не является и рабочим временем, поскольку, как следует из ч. 5 ст. 373 ТК, он является периодом отсутствия работника, в течение которого за ним сохраняется место работы.

Трудовое законодательство не устанавливает ни способы контроля со стороны работодателя за соблюдением работником в период временной нетрудоспособности режима, предписанного лечащим врачом, ни право на такой контроль.

Таким образом, в период временной нетрудоспособности работник свободен от выполнения своих трудовых обязанностей. Поэтому факт несоблюдения режима нетрудоспособности, при котором он трудовые обязанности выполнять не должен, не может считаться дисциплинарным проступком.

Пособие по временной нетрудоспособности является одним из видов страхового обеспечения, которое предоставляется работникам в рамках обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Условия, размеры и порядок обеспечения пособиями регулируются законом от 29.12.2006 № 255‑ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее — закон № 255‑ФЗ).

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Основания для снижения размера пособия

Основаниями для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности в соответствии со ст. 8 закона № 255‑ФЗ являются:

  1. нарушение застрахованным лицом без уважительных причин в период временной нетрудоспособности режима, предписанного лечащим врачом;

  2. неявка застрахованного лица без уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы;

  3. заболевание или травма, наступившие вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением.

При наличии одного или нескольких оснований для снижения пособия по временной нетрудоспособности, указанных выше, пособие выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ (а в районах и местностях, в которых применяются районные коэффициенты к заработной плате, — ​в размере, не превышающем МРОТ с учетом этих коэффициентов):

  • при наличии нарушений застрахованным лицом без уважительных причин в период временной нетрудоспособности режима, предписанного лечащим врачом, а также в случае неявки без уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы — ​со дня, когда было допущено нарушение;

  • при наличии заболевания или травмы, наступивших вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением, — ​за весь период нетрудоспособности.

Кто следит за нарушением режима

Таким образом, нарушение застрахованным лицом в период временной нетрудоспособности режима, предписанного лечащим врачом (неявка застрахованного лица без уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр), служит основанием для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности, которое в этом случае выплачивается застрахованному лицу в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ, установленного законом, со дня, когда было допущено нарушение.

Причем за соблюдением режима при временной нетрудоспособности следит только лечащий врач (фельдшер, зубной врач), он же обладает правом проставления соответствующей отметки в строке «Отметки о нарушении условий оказания медицинской помощи» в листке нетрудоспособности.

При отсутствии соответствующей отметки самостоятельно снижать размер пособия, подлежащего выплате работнику, работодатель не вправе.

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