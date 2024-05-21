ИП с сотрудниками: налоги и отчетность

Какие налоги уплачивает ИП с работниками на ОСНО
Все налоги и взносы, которые платит ИП на ОСН? можно условно разделить:
на основные, которые платят все предприниматели;
прочие, которые нужно платить, только когда есть какие-либо особые операции или объекты обложения.
Основные налоги для ИП на ОСН — это:
НДФЛ, который он платит со своих доходов;
НДФЛ в качестве налогового агента с выплат работникам и другим физлицам (пп. 1, 2 ст. 226 НК);
НДС;
страховые взносы на ОПС, ОМС, по ВНиМ и на травматизм за работников;
дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию по заявлению работников;
страховые взносы за себя.
В некоторых случаях предприниматель также должен исполнять обязанности налогового агента по НДС и по налогу на прибыль.
Прочие налоги и сборы для ИП на ОСН — это:
налог на имущество физических лиц — если в собственности есть облагаемая недвижимость;
земельный налог — если в собственности, на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения есть облагаемые земельные участки;
транспортный налог — если на ИП зарегистрированы облагаемые транспортные средства;
акцизы — если у ИП есть операции с подакцизными товарами (пп. 2, 3 п. 1, п. 2 ст. 179, ст. 182 НК);
торговый сбор — если ИП ведет торговую деятельность в Москве через определенные объекты торговли;
НДПИ, если предприниматель признается пользователем общераспространенных полезных ископаемых;
водный налог — при пользовании водными объектами по лицензии (п. 1 ст. 333.8 НК).
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Какие налоги уплачивает ИП с работниками на спецрежимах
ИП на УСН уплачивает следующие основные налоги и взносы (пп. 3, 5 ст. 346.11 НК):
налог при УСН с объекта «Доходы» либо «Доходы минус расходы»;
НДС по отдельным операциям;
НДФЛ с дивидендов и доходов, облагаемых по ставке 9, 35%, а также с доходов, которые были получены не от предпринимательской деятельности;
НДФЛ в качестве налогового агента с выплат работникам и другим физлицам (пп. 1, 2 ст. 226 НК);
налог на прибыль в качестве налогового агента (п. 1 ст. 310 НК);
страховые взносы за себя и за работников.
Кроме того, ИП на УСН уплачивает:
акцизы, если есть операции с подакцизными товарами, которые не связаны с их производством. Если ИП производит такие товары, то он не вправе применять УСН (пп. 8 п. 3 ст. 346.12 НК);
водный налог — при пользовании водными объектами по лицензии (п. 1 ст. 333.8 НК);
НДПИ, если предприниматель признается пользователем общераспространенных полезных ископаемых. Если он добывает и реализует иные полезные ископаемые, то применять УСН нельзя (п. 1 ст. 334, пп. 8 п. 3 ст. 346.12 НК);
налог на имущество физических лиц — с недвижимости, которую ИП не использует в бизнесе или использует, но она включена в специальный перечень торгово-офисной недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости (с учетом особенностей, предусмотренных п. 10 ст. 378.2 НК);
другие налоги, от которых УСН не освобождает, если есть соответствующие операции или объекты обложения.
ИП на АУСН должен платить (ч. 3, 5, 6 ст. 2 закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» от 25.02.2022 № 17-ФЗ):
налог при АУСН;
НДС при импорте товаров, а также НДС в качестве налогового агента;
НДФЛ с доходов не от предпринимательской деятельности, дивидендов и других доходов, которые указаны в пп. 2, 5 ст. 224 НК, если налог не был удержан при выплате этих доходов.
НДФЛ в качестве налогового агента с зарплаты работников и иных выплат физлицам. При этом ИП не обязан предоставлять ряд социальных и имущественных вычетов. Функции налогового агента по исчислению НДФЛ могут быть поручены уполномоченной кредитной организации. В этом случае ИП должен передать этой организации сведения о выплатах физлицам (ч. 1, 3, 4, 6 ст. 17 закона № 17-ФЗ);
налог на имущество физлиц — с недвижимости, которая облагается по кадастровой стоимости и указана в пп. 1, 2 п. 1 ст. 378.2 НК;
другие налоги, от которых АУСН не освобождает, если есть соответствующие операции или объекты обложения.
На период применения АУСН предприниматель не платит страховые взносы на работников на ОПС, ОМС и на случай ВНиМ, а также взносы на ОПС и ОМС за себя.
ИП на ЕСХН с работниками уплачивает следующие основные налоги и взносы:
ЕСХН;
НДС — если не использует освобождение от него. Но НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового агента он платит в любом случае (п. 3 ст. 145, п. 4 ст. 346.1 НК);
НДФЛ с дивидендов и доходов, облагаемых по ставке 9, 35%, а также с доходов, полученных не от предпринимательской деятельности;
НДФЛ в качестве налогового агента с выплат работникам и другим физлицам (пп. 1, 2 ст. 226 НК);
налог на прибыль в качестве налогового агента (п. 1 ст. 310 НК);
страховые взносы за себя и за работников.
Кроме того, предприниматели на ЕСХН уплачивают:
налог на прибыль в качестве налогового агента (п. 4 ст. 346.1 НК);
налог на имущество с недвижимости, которую не используют в сельхоздеятельности;
другие налоги, от которых уплата ЕСХН не освобождает, если есть соответствующие операции или объекты обложения.
По деятельности, которую ИП перевел на ПСН, нужно платить (пп. 10—12 ст. 346.43 НК):
налог при ПСН (оплатить патент);
НДС при импорте товаров, а также НДС в качестве налогового агента и в случаях, указанных в статье 174.1 НК;
НДФЛ с зарплаты работников, а также в других случаях, когда нужно исполнять обязанности налогового агента;
страховые взносы за себя и за работников;
налог на имущество с недвижимости, которая облагается по кадастровой стоимости и указана в пп. 1, 2 п. 1 ст. 378.2 НК;
другие налоги, от которых ПСН не освобождает, если есть соответствующие операции или объекты обложения.
Как ИП платит налоги и взносы за работников
Большинство налогов, страховых взносов ИП уплачивает, перечисляя единый налоговый платеж, учитываемый на едином налоговом счете.
Сумму внесенного ЕНП инспекция самостоятельно распределяет в счет исполнения обязанности ИП по уплате налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.
Образец заполнения платежного документа при перечислении платежей в качестве ЕНП приведен в письме ФНС от 30.12.2022 № 8-8-02/0048@.
Применять его следует с учетом того, что в качестве получателя указывается Казначейство России (ФНС), а не УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) (письмо ФНС № ЕД-26-8/8@, Казначейства России № 07-04-05/05-12658 от 15.05.2023).
Инспекция засчитывает ЕНП в счет исполнения обязанностей налогоплательщика или налогового агента в такой последовательности (п. 8 ст. 45 НК):
недоимка по НДФЛ — с наиболее раннего момента ее возникновения;
НДФЛ — с момента возникновения обязанности по его перечислению налоговым агентом. При получении инспекцией уведомления об исчисленной и удержанной налоговым агентом сумме НДФЛ до наступления срока его перечисления, средства, формирующие положительное сальдо ЕНС, зачтут в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате НДФЛ. Инспекция проведет зачет в пределах суммы, указанной в уведомлении, не позднее дня, следующего за днем его получения (п. 7 ст. 78 НК);
недоимка по иным налогам (сборам, страховым взносам) — с наиболее раннего момента ее возникновения;
иные налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы — с момента возникновения обязанности по их уплате;
пени;
проценты;
штрафы.
Если суммы ЕНП недостаточно, а сроки уплаты налогов и взносов совпадают, платеж зачтут пропорционально суммам обязанностей (п. 10 ст. 45 НК).
Остаток ЕНП, который инспекция не зачла (средства, формирующие положительное сальдо ЕНС), можно вернуть (п. 1 ст. 79 НК).
Отдельно от ЕНП перечисляют взносы на травматизм. Порядок их уплаты определен законом № 125-ФЗ.
Оформлять отдельные платежные поручения следует и для уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию (ч. 3 ст. 9 закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ).
Образец заполнения платежного документа на перечисление платежей, не входящих в ЕНП и администрируемых налоговыми органами, приведен в письме ФНС от 30.12.2022 № 8-8-02/0048@. Применять его следует с учетом того, что в качестве получателя указывается Казначейство России (ФНС).
Сроки уплаты налогов ИП с работниками
Для внесения ЕНП срок не установлен. Перечислять его следует в сроки, определенные для уплаты налогов, страховых взносов (пп. 1, 17 ст. 45 НК). Чтобы определить сумму ЕНП, которую следует внести к конкретному сроку, нужно сложить текущие платежи к этой дате. Если имеется недоимка, следует учесть и ее.
Если последний день срока уплаты выпадет на выходной, нерабочий праздничный и (или) нерабочий день, уплатить налог нужно не позднее следующего за ним рабочего дня (п. 7 ст. 6.1 НК).
Для мобилизованных ИП продлены сроки уплаты большинства налогов (пп. «а» п. 1, п. 4 постановления Правительства от 20.10.2022 № 1874).
Сроки уплаты НДФЛ
За себя ИП должны платить не позднее (пп. 6, 7, 8 ст. 227 НК):
25 апреля — авансовый платеж за I квартал;
25 июля — авансовый платеж за полугодие;
25 октября — авансовый платеж за 9 месяцев;
15 июля — налог за год.
НДФЛ, который ИП удержал как налоговый агент, уплачивается так (п. 6 ст. 226 НК):
налог, исчисленный и удержанный за период с 1 по 22 число текущего месяца, перечисляется не позднее 28 числа текущего месяца;
налог, исчисленный и удержанный за период с 23 числа по последнее число текущего месяца, — не позднее 5 числа следующего месяца;
налог, исчисленный и удержанный за период с 23 по 31 декабря, — не позднее последнего рабочего дня текущего года.
Сроки уплаты страховых взносов
За себя ИП платит в общем случае фиксированные взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Взносы нужно перечислить не позднее (пп. 1.2, 1.3, 1.4 ст. 430):
31 декабря текущего года — платеж в совокупном фиксированном размере или в размере, исчисленном по п. 1.4 ст. 430 НК;
1 июля следующего года — взносы на ОПС в размере 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей.
Страховые взносы на ОПС, ОМС и по ВНиМ с выплат работникам ИП платят за каждый месяц не позднее 28 числа следующего месяца (пп. 1 п. 1 ст. 419, п. п. 1, 3 ст. 431 НК).
Страховые взносы на травматизм нужно перечислить не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
Сроки уплаты налога при УСН
Общие сроки уплаты авансовых платежей при УСН (п. 7 ст. 346.21 НК):
за I квартал — не позднее 28 апреля;
полугодие — не позднее 28 июля;
9 месяцев — не позднее 28 октября.
Общий срок уплаты налога для ИП, применяющего УСН, — не позднее 28 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 7 ст. 346.21 НК).
В случае прекращения деятельности, по которой применялась УСН, налог нужно перечислить не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем ее прекращения.
В случае утраты права на применение УСН срок уплаты налога — не позднее 28 числа месяца, следующего за кварталом, в котором оно утрачено.
Сроки уплаты налога при АУСН
Налог при АУСН нужно платить по итогам налогового периода — календарного месяца (ст. 10 закона № 17-ФЗ). Он уплачивается на основании уведомления, полученного от налоговой инспекции. Срок уплаты — не позднее 25 числа месяца, следующего за налоговым периодом (ч. 8 ст. 12 закона № 17-ФЗ).
Сроки уплаты налога при ЕСХН
Единый налог нужно платить в такие сроки (ст. 346.7, пп. 2, 5 ст. 346.9 НК):
авансовый платеж по итогам полугодия — не позднее 28 июля текущего года;
налог по итогам года — не позднее 28 марта следующего года;
налог, уплачиваемый в случае окончания деятельности в качестве сельскохозяйственного производителя, — не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, в котором прекращена деятельность.
Сроки уплаты налога при ПСН
Срок уплаты зависит от того, на какое время ИП покупает патент. Например, если патент действует до 6 месяцев, налог нужно перечислить одной суммой в любое время в рамках этого периода (пп. 1 п. 2 ст. 346.51 НК).
Сроки уплаты НДС
Налогоплательщиками и налоговыми агентами НДС перечисляется за каждый квартал тремя равными частями: не позднее 28 числа каждого из трех месяцев следующего квартала (ст. 163, п. 1 ст. 173, п. 1 ст. 174 НК, письмо ФНС от 07.09.2022 № СД-4-3/11844@).
ИП, который не является плательщиком (освобожден), но выставил счет-фактуру с НДС, должен заплатить налог одной суммой не позднее 28 числа месяца, следующего за кварталом, в котором он выставил счет-фактуру с НДС (п. 5 ст. 173, п. 4 ст. 174 НК).
При ввозе товаров из ЕАЭС НДС нужно заплатить не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были приняты на учет импортированные товары (п. 19 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).
Если ИП — резидент СЭЗ и ввозит товары на ее территорию, по товарам, реализованным без НДС или нереализованным до окончания месяца, в котором истекают 180 календарных дней с даты принятия их на учет, налог нужно уплатить не позднее 20 числа месяца, следующего за указанным (п. 19 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).
При ввозе товаров из стран, не входящих в ЕАЭС, НДС уплачивается вместе с другими таможенными платежами до подачи таможенной декларации (пп. 3 п. 1 ст. 46, ст. 119, пп. 1 п. 1 ст. 135, пп. 1, 9 ст. 136, пп. 6 п. 1 ст. 189, пп. 1, 10 ст. 198 ТК ЕАЭС).
Сроки уплаты налога на имущество
Налог на имущество нужно платить за год по уведомлению из налоговой инспекции не позднее 1 декабря следующего года (ст. 405, пп. 1, 2 ст. 409 НК). Крайний срок перечисления налога за 2023 год — 2 декабря 2024 года.
Сроки уплаты земельного налога
Земельный налог нужно платить за год по уведомлению из налоговой инспекции не позднее 1 декабря следующего года (п. 1 ст. 393, пп. 1, 4 ст. 397 НК). Крайний срок перечисления налога за 2023 год — 2 декабря 2024 года.
Сроки уплаты транспортного налога
Транспортный налог надо платить за год по уведомлению из налоговой инспекции не позднее 1 декабря следующего года (п. 1 ст. 360, пп. 1, 3 ст. 363 НК). Крайний срок перечисления налога за 2023 год — 2 декабря 2024 года.
Штрафы за неуплату налогов и страховых взносов
За неуплату (неполную, несвоевременную уплату) налога ИП могут назначить штраф в размере:
20% от суммы неуплаченного налога, но не меньше 40 тыс. рублей — если налоговая база занижена из-за грубого нарушения правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения (п. 3 ст. 120 НК);
20% от суммы неуплаченного налога — если занижена налоговая база, налог рассчитали неправильно или были другие неправомерные действия (бездействие) (п. 1 ст. 122 НК). Если с момента окончания срока уплаты налога до дня вынесения решения о привлечении к ответственности на ЕНС непрерывно было положительное сальдо в размере, достаточном для уплаты налога, штрафа не будет. Если же такое сальдо покрывало лишь часть недоимки, оштрафуют исходя из суммы, превышающей это сальдо (п. 4 ст. 122 НК);
40% от суммы неуплаченного налога — если ИП не платил налог умышленно из-за занижения налоговой базы или других неправомерных действий (п. 3 ст. 122 НК).
Нарушения по пункту 3 статьи 120 и по ст. 122 НК очень схожи по составу. Поэтому, если действия налогоплательщика можно квалифицировать как по той, так и по другой норме, инспекторы решают, какую ответственность применить.
Но в любом случае применять сразу два штрафа за одно и то же деяние нельзя (определение Конституционного Суда от 18.01.2001 № 6-О).
Если ИП не перечислил налог вовремя, но при этом правильно рассчитал его и отразил в декларации, штрафов не будет, а только пени (ст. 75 НК, п. 19 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57).
Штрафа за неуплату налога можно избежать, если выполнить определенные условия.
Для ИП — налогового агента предусмотрены штрафы в размере:
20% от суммы налога, которую он не удержал и (или) не перечислил в бюджет в срок (п. 1 ст. 123 НК);
20% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 40 тыс. рублей — если неуплата произошла из-за занижения налоговой базы в результате грубого нарушения правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения (п. 3 ст. 120 НК).
На практике может получиться так, что для одного и того же нарушения одновременно подходят оба указанных штрафа.
Однако инспекторы не могут применить сразу два штрафа, так как двойная ответственность не допускается (п. 2 ст. 108 НК). Они должны решить, по какой норме будут штрафовать.
Можно избежать штрафа в некоторых случаях.
Неуплата страховых взносов грозит штрафом в размере 20% суммы страховых взносов к уплате. При умышленной неуплате штраф составит 40% причитающейся к уплате суммы взносов (ст. 122 НК, ст. 26.29 закона № 125-ФЗ).
При крупном и особо крупном размере недоимки ИП могут привлечь к уголовной ответственности (ст. 198, 199, 199.3, 199.4 УК, п. 7 постановления Пленума Верховного Суда от 26.11.2019 № 48, методические рекомендации, утвержденные ФССП 15.04.2013 № 04-4). Уголовной ответственности можно избежать при соблюдении определенных условий.
Какую отчетность представляет ИП с работниками
По общему правилу ИП с работниками сдает:
налоговую отчетность в зависимости от применяемого режима налогообложения: ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН, ПСН;
расчет по страховым взносам — в налоговую инспекцию;
персонифицированные сведения о физлицах — в налоговую инспекцию;
сведения о начисленных страховых взносах на травматизм (раздел 2 формы ЕФС-1) — в СФР;
иные сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета в составе формы ЕФС-1 — в СФР;
отчетность налогового агента по форме 6-НДФЛ (пп. 1, 5 ст. 226, п. 2 ст. 230 НК).
ИП на АУСН не подают 6-НДФЛ, расчет по страховым взносам, персонифицированные сведения и раздел 2 формы ЕФС-1 (ч. 11 ст. 17, ч. 2 ст. 18 закона № 17-ФЗ, п. 1.6 ст. 24 закона № 125-ФЗ).
Бухгалтерскую отчетность ИП не должны сдавать при любой системе налогообложения. Они освобождены от ведения бухгалтерского учета, но должны вести учет доходов (доходов и расходов, иных объектов налогообложения) на каждом из режимов (п. 1 ч. 2 ст. 6 закона № 402-ФЗ, пп. 3 п. 1 ст. 23, п. 2 ст. 54, п. 8 ст. 346.5, ст. 346.24, п. 1 ст. 346.53 НК, ч. 1 ст. 6, ст. 14 закона № 17-ФЗ, письма Минфина от 30.12.2019 № 03-11-11/103375, от 04.10.2018 № 03-11-10/71228, от 27.08.2012 № 03-11-11/257).
6-НДФЛ
Расчет 6-НДФЛ заполняется в соответствии с порядком, утвержденным приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@. При заполнении расчета данные нужно брать из налоговых регистров по НДФЛ (п. 1 ст. 230 НК, п. 3 порядка № ЕД-7-11/649@). Расчет заполняется и подается в электронной форме. На бумажном носителе его могут заполнить и представить только те налоговые агенты, у которых численность физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде, — до 10 человек включительно (п. 2 ст. 230 НК, письмо ФНС от 15.11.2019 № БС-4-11/23242@, п. 16 порядка № ЕД-7-11/649@).
Расчет 6-НДФЛ состоит из титульного листа, разделов 1, 2 и справки о доходах и суммах НДФЛ (приложение № 1 к расчету).
В разделе 1 указывают сведения об удержанном НДФЛ и возвращенном налоге в течение отчетного (налогового) периода общими суммами, а также в разбивке по срокам перечисления (периодам возврата).
В разделе 2 отражают обобщенные по всем физлицам суммы полученного дохода, исчисленного и удержанного НДФЛ, возвращенного налога в течение отчетного (налогового) периода, а также сведения об удержанном и возвращенном налоге в разбивке по периодам удержания (возврата).
Справка о доходах и суммах налога физлица заполняется при составлении расчета за год.
Правильность заполнения расчета можно проверить с помощью контрольных соотношений.
РСВ
Чтобы избежать ошибок и несоответствий в расчете по страховым взносам, следует сверяться с контрольными соотношениями, которые можно найти в письме ФНС от 26.02.2024 № БС-4-11/2112@.
Персонифицированные сведения о физических лицах
Персонифицированные сведения подают на всех работников, числившихся у ИП в отчетном месяце, включая тех, кто в нем уволился, и тех, у кого не было выплат (письмо УФНС по городу Москве от 19.01.2023 № 27-16/005026@).
Форма сведений утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@. Они включают (п. 7 ст. 431 НК, п. 3.1 порядка ЕД-7-11/878@):
персональные данные физлиц, в пользу которых начислены выплаты в месяце, предшествующем месяцу подачи сведений;
суммы выплат (иных вознаграждений), начисленных в их пользу за этот период.
Сведения можно подать на бумаге или в электронной форме. Формат передачи сведений в электронной форме приведен в приложении № 6 к приказу № ЕД-7-11/878@.
Раздел 2 формы ЕФС-1
В разделе 2 формы ЕФС-1 отражаются сведения о начисленных взносах на страхование от несчастных случаев на производстве. В большинстве случаев нужно заполнить (п. 12 порядка заполнения формы ЕФС-1, утвержденного приказом СФР от 17.11.2023 № 2281):
титульный лист;
раздел 2, подразделы 2.1 и 2.3 раздела 2 формы ЕФС-1.
В подразделе 2.1 отражается расчет сумм страховых взносов. В подразделе 2.3 приводят сведения о результатах обязательных предварительных и периодических медосмотров работников и о СОУТ, проведенной на начало года.
Подраздел 2.1.1 подраздела 2.1 и подраздел 2.2 раздела 2 нужно включать в форму, только если есть показатели для их заполнения.
Сведения по персонифицированному учету в составе единой формы ЕФС-1
Для подачи сведений в части индивидуального (персонифицированного) учета предназначен раздел 1 формы ЕФС-1. Он включает в себя:
1. подраздел 1, в котором приводятся сведения о зарегистрированном лице, его трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, заработной плате. В его состав входят:
подраздел 1.1 — для отражения сведений о трудовой (иной) деятельности;
подраздел 1.2 — для отражения сведений о страховом стаже;
подраздел 1.3 — для отражения сведений о зарплате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений.
При представлении любого из перечисленных подразделов также заполняется подраздел 1 раздела 1 формы;
2. подраздел 2, в котором указывается основание для отражения данных о периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии согласно ч. 1 ст. 30 и ст. 31 закона о страховых пенсиях. При представлении таких сведений подраздел заполняется и подается вместе с подразделом 1.2 подраздела 1;
3. подраздел 3, в котором приводят сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя.
Сроки подачи отчетности
Каждая отчетность имеет свои сроки сдачи. Однако существует одно общее правило: если последний день срока выпадает на выходной, нерабочий праздничный или нерабочий день, отчетность нужно подать не позднее следующего за ним рабочего дня (п. 7 ст. 6.1 НК).
НДФЛ
Декларацию 3-НДФЛ за год подают ИП на ОСНО, а в некоторых случаях и спецрежимники. Сделать это нужно не позднее 30 апреля следующего года (ст. 216, п. 5 ст. 227, п. 1 ст. 229 НК).
По общему правилу ИП, как налоговые агенты, подают расчет 6-НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК):
за I квартал, полугодие и за 9 месяцев — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
за год — не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным.
Срок сдачи справки о доходах — не позднее 25 февраля года, следующего за годом выплаты дохода. Подают ее в составе расчета 6-НДФЛ за год.
В связи с перечислением НДФЛ в составе ЕНП налоговые агенты (кроме ИП, применяющих АУСН) два раза в месяц подают уведомление об исчисленных суммах налогов (об удержанном НДФЛ).
Оно подается в тех случаях, когда уплатить налоги нужно до представления отчетности (п. 9 ст. 58 НК, ч. 11 ст. 17 закона № 17-ФЗ). Сроки подачи уведомлений:
по НДФЛ, исчисленному и удержанному с 1 по 22 число текущего месяца, — не позднее 25 числа этого же месяца;
по налогу, который исчислили и удержали с 23 числа по последнее число текущего месяца, — не позднее 3 числа следующего месяца;
по налогу, который исчислили и удержали с 23 по 31 декабря, — не позднее последнего рабочего дня года.
Страховые взносы
ИП, имеющие работников, подают РСВ за I квартал, полугодие, 9 месяцев и за год (п. 7 ст. 431, ст. 423 НК). Срок — не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом.
Страхователи по взносам на травматизм сдают сведения о начисленных страховых взносах на травматизм в составе ЕФС-1 за I квартал, полугодие, 9 месяцев и за год не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным или расчетным периодом (пп. 1, 2 ст. 22.1, п. 1 ст. 24 закона № 125-ФЗ).
Также ИП представляют отчетность по персонифицированному учету:
форму «Персонифицированные сведения о физических лицах» в налоговые органы — не позднее 25 числа каждого месяца, следующего за истекшим (п. 7 ст. 431 НК). Форму можно не подавать за третий месяц каждого квартала, если ИП представил РСВ за период, включающий этот месяц. Дело в том, что в разделе 3 расчета отражаются те же персонифицированные сведения, что и в рассматриваемой форме (письмо ФНС от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@);
сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета в составе формы ЕФС-1 в СФР. Сроки сдачи ЕФС-1 зависят от того, какие разделы (подразделы) требуется подать. Например, если ИП принял на работу нового сотрудника, ему нужно подать форму ЕФС-1, состоящую из титульного листа, раздела 1, состоящего из подразделов 1 и 1.1. Сделать это надо не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа о приеме сотрудника на работу (пп. 2 п. 5 ст. 11 закона № 27-ФЗ).
Страхователи, которые перечисляют дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, ежеквартально сдают сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя в составе формы ЕФС-1. Срок подачи — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом (пп. 6 п. 2, п. 7 ст. 11 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).
УСН
Декларацию по УСН налогоплательщики подают за налоговый период – год. ИП сдают декларацию не позднее 25 апреля следующего года (п. 1 ст. 346.19, п. 1 ст. 346.23 НК).
ЕСХН
Декларацию по ЕСХН налогоплательщики подают за налоговый период — год Срок подачи декларации — не позднее 25 марта следующего года (п. 1 ст. 346.7, пп. 1 п. 2 ст. 346.10 НК).
НДС
Плательщики НДС сдают:
декларацию по НДС — ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за этим кварталом (ст. 163, п. 5 ст. 174 НК).
декларацию по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС — не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет ввезенных товаров (п. 20 Протокола о взимании косвенных налогов). Резидент СЭЗ помимо этого сдает декларацию не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекают 180 календарных дней с даты принятия на учет товаров, импортированных с территории ЕАЭС на территорию СЭЗ (п. 20.1 указанного протокола).
Неплательщики НДС сдают:
декларацию по НДС — за квартал, в котором ИП удержал налог как налоговый агент, выставил счет-фактуру с НДС, вел учет как участник, ведущий общие дела инвестиционного или простого товарищества, концессионер или доверительный управляющий (п. 5 ст. 174, п. 4 ст. 174.1 НК);
декларацию по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС.
Неплательщики НДС — посредники в некоторых случаях вместо декларации подают журнал учета счетов-фактур (п. 5.2 ст. 174 НК).
Штрафы за несвоевременную сдачу отчетности
При подаче декларации по итогам налогового периода, расчета по страховым взносам позже срока штраф составит 5% от неуплаченной (неперечисленной) в срок суммы налога по декларации (расчету) за каждый полный и неполный месяц просрочки. При этом штраф не может быть меньше 1 тыс. рублей и больше 30% от не уплаченного в срок налога (взносов) по декларации (расчету) (п. 1 ст. 119 НК). Штраф рассчитает налоговый орган.
Кроме штрафов могут заблокировать счета ИП в банке и переводы электронных денег, если он опоздает с декларацией больше чем на 20 рабочих дней (п. 6 ст. 6.1, пп. 1 п. 3, п. 11 ст. 76 НК).
За несвоевременное представление декларации (расчета) по авансовым платежам за отчетный период штраф составит 200 рублей (п. 1 ст. 126 НК, п. 17 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57, письмо ФНС от 22.08.2014 № СА-4-7/16692). Заблокировать счета в этом случае не могут (п. 17 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57, письмо ФНС от 11.12.2014 № ЕД-4-15/25663).
За просрочку подачи персонифицированных сведений штраф составит 200 рублей (п. 1 ст. 126 НК).
За нарушение срока подачи расчета по форме 6-НДФЛ предусмотрен штраф 1 тыс. рублей за каждый полный и неполный месяц просрочки со дня, установленного для представления расчета (п. 1.2 ст. 126 НК).
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