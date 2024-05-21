ИП с сотрудниками: налоги и отчетность

Если у предпринимателя есть сотрудники, он уплачивает те же налоги, что ИП без работников. Кроме того, он платит за работников страховые взносы, удерживает с их зарплат НДФЛ и перечисляет его в бюджет. Все нюансы изложены в нашей статье.

Какие налоги уплачивает ИП с работниками на ОСНО

Все налоги и взносы, которые платит ИП на ОСН? можно условно разделить:

на основные, которые платят все предприниматели;

прочие, которые нужно платить, только когда есть какие-либо особые операции или объекты обложения.

Основные налоги для ИП на ОСН — это:

НДФЛ, который он платит со своих доходов;

НДФЛ в качестве налогового агента с выплат работникам и другим физлицам (пп. 1, 2 ст. 226 НК);

НДС;

страховые взносы на ОПС, ОМС, по ВНиМ и на травматизм за работников;

дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию по заявлению работников;

страховые взносы за себя.

В некоторых случаях предприниматель также должен исполнять обязанности налогового агента по НДС и по налогу на прибыль.

Прочие налоги и сборы для ИП на ОСН — это:

налог на имущество физических лиц — если в собственности есть облагаемая недвижимость;

земельный налог — если в собственности, на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения есть облагаемые земельные участки;

транспортный налог — если на ИП зарегистрированы облагаемые транспортные средства;

акцизы — если у ИП есть операции с подакцизными товарами (пп. 2, 3 п. 1, п. 2 ст. 179, ст. 182 НК);

торговый сбор — если ИП ведет торговую деятельность в Москве через определенные объекты торговли;

НДПИ, если предприниматель признается пользователем общераспространенных полезных ископаемых;

водный налог — при пользовании водными объектами по лицензии (п. 1 ст. 333.8 НК).

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Какие налоги уплачивает ИП с работниками на спецрежимах

ИП на УСН уплачивает следующие основные налоги и взносы (пп. 3, 5 ст. 346.11 НК):

налог при УСН с объекта «Доходы» либо «Доходы минус расходы»;

НДС по отдельным операциям;

НДФЛ с дивидендов и доходов, облагаемых по ставке 9, 35%, а также с доходов, которые были получены не от предпринимательской деятельности;

НДФЛ в качестве налогового агента с выплат работникам и другим физлицам (пп. 1, 2 ст. 226 НК);

налог на прибыль в качестве налогового агента (п. 1 ст. 310 НК);

страховые взносы за себя и за работников.

Кроме того, ИП на УСН уплачивает:

ИП на АУСН должен платить (ч. 3, 5, 6 ст. 2 закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» от 25.02.2022 № 17-ФЗ):

На период применения АУСН предприниматель не платит страховые взносы на работников на ОПС, ОМС и на случай ВНиМ, а также взносы на ОПС и ОМС за себя.

ИП на ЕСХН с работниками уплачивает следующие основные налоги и взносы:

По деятельности, которую ИП перевел на ПСН, нужно платить (пп. 10—12 ст. 346.43 НК):

налог при ПСН (оплатить патент);

НДС при импорте товаров, а также НДС в качестве налогового агента и в случаях, указанных в статье 174.1 НК;

НДФЛ с зарплаты работников, а также в других случаях, когда нужно исполнять обязанности налогового агента;

страховые взносы за себя и за работников;

налог на имущество с недвижимости, которая облагается по кадастровой стоимости и указана в пп. 1, 2 п. 1 ст. 378.2 НК;

другие налоги, от которых ПСН не освобождает, если есть соответствующие операции или объекты обложения.

Как ИП платит налоги и взносы за работников

Большинство налогов, страховых взносов ИП уплачивает, перечисляя единый налоговый платеж, учитываемый на едином налоговом счете.

Сумму внесенного ЕНП инспекция самостоятельно распределяет в счет исполнения обязанности ИП по уплате налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

Образец заполнения платежного документа при перечислении платежей в качестве ЕНП приведен в письме ФНС от 30.12.2022 № 8-8-02/0048@.

Применять его следует с учетом того, что в качестве получателя указывается Казначейство России (ФНС), а не УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) (письмо ФНС № ЕД-26-8/8@, Казначейства России № 07-04-05/05-12658 от 15.05.2023).

Инспекция засчитывает ЕНП в счет исполнения обязанностей налогоплательщика или налогового агента в такой последовательности (п. 8 ст. 45 НК):

недоимка по НДФЛ — с наиболее раннего момента ее возникновения;

НДФЛ — с момента возникновения обязанности по его перечислению налоговым агентом. При получении инспекцией уведомления об исчисленной и удержанной налоговым агентом сумме НДФЛ до наступления срока его перечисления, средства, формирующие положительное сальдо ЕНС, зачтут в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате НДФЛ. Инспекция проведет зачет в пределах суммы, указанной в уведомлении, не позднее дня, следующего за днем его получения (п. 7 ст. 78 НК);

недоимка по иным налогам (сборам, страховым взносам) — с наиболее раннего момента ее возникновения;

иные налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы — с момента возникновения обязанности по их уплате;

пени;

проценты;

штрафы.

Если суммы ЕНП недостаточно, а сроки уплаты налогов и взносов совпадают, платеж зачтут пропорционально суммам обязанностей (п. 10 ст. 45 НК).

Остаток ЕНП, который инспекция не зачла (средства, формирующие положительное сальдо ЕНС), можно вернуть (п. 1 ст. 79 НК).

Отдельно от ЕНП перечисляют взносы на травматизм. Порядок их уплаты определен законом № 125-ФЗ.

Оформлять отдельные платежные поручения следует и для уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию (ч. 3 ст. 9 закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ).

Образец заполнения платежного документа на перечисление платежей, не входящих в ЕНП и администрируемых налоговыми органами, приведен в письме ФНС от 30.12.2022 № 8-8-02/0048@. Применять его следует с учетом того, что в качестве получателя указывается Казначейство России (ФНС).

Сроки уплаты налогов ИП с работниками

Для внесения ЕНП срок не установлен. Перечислять его следует в сроки, определенные для уплаты налогов, страховых взносов (пп. 1, 17 ст. 45 НК). Чтобы определить сумму ЕНП, которую следует внести к конкретному сроку, нужно сложить текущие платежи к этой дате. Если имеется недоимка, следует учесть и ее.

Если последний день срока уплаты выпадет на выходной, нерабочий праздничный и (или) нерабочий день, уплатить налог нужно не позднее следующего за ним рабочего дня (п. 7 ст. 6.1 НК).

Для мобилизованных ИП продлены сроки уплаты большинства налогов (пп. «а» п. 1, п. 4 постановления Правительства от 20.10.2022 № 1874).

Сроки уплаты НДФЛ

За себя ИП должны платить не позднее (пп. 6, 7, 8 ст. 227 НК):

25 апреля — авансовый платеж за I квартал;

25 июля — авансовый платеж за полугодие;

25 октября — авансовый платеж за 9 месяцев;

15 июля — налог за год.

НДФЛ, который ИП удержал как налоговый агент, уплачивается так (п. 6 ст. 226 НК):

налог, исчисленный и удержанный за период с 1 по 22 число текущего месяца, перечисляется не позднее 28 числа текущего месяца;

налог, исчисленный и удержанный за период с 23 числа по последнее число текущего месяца, — не позднее 5 числа следующего месяца;

налог, исчисленный и удержанный за период с 23 по 31 декабря, — не позднее последнего рабочего дня текущего года.

Сроки уплаты страховых взносов

За себя ИП платит в общем случае фиксированные взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Взносы нужно перечислить не позднее (пп. 1.2, 1.3, 1.4 ст. 430):

31 декабря текущего года — платеж в совокупном фиксированном размере или в размере, исчисленном по п. 1.4 ст. 430 НК;

1 июля следующего года — взносы на ОПС в размере 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей.

Страховые взносы на травматизм нужно перечислить не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Сроки уплаты налога при УСН

Общие сроки уплаты авансовых платежей при УСН (п. 7 ст. 346.21 НК):

за I квартал — не позднее 28 апреля;

полугодие — не позднее 28 июля;

9 месяцев — не позднее 28 октября.

Общий срок уплаты налога для ИП, применяющего УСН, — не позднее 28 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 7 ст. 346.21 НК).

В случае прекращения деятельности, по которой применялась УСН, налог нужно перечислить не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем ее прекращения.

В случае утраты права на применение УСН срок уплаты налога — не позднее 28 числа месяца, следующего за кварталом, в котором оно утрачено.

Сроки уплаты налога при АУСН

Налог при АУСН нужно платить по итогам налогового периода — календарного месяца (ст. 10 закона № 17-ФЗ). Он уплачивается на основании уведомления, полученного от налоговой инспекции. Срок уплаты — не позднее 25 числа месяца, следующего за налоговым периодом (ч. 8 ст. 12 закона № 17-ФЗ).

Сроки уплаты налога при ЕСХН

Единый налог нужно платить в такие сроки (ст. 346.7, пп. 2, 5 ст. 346.9 НК):

авансовый платеж по итогам полугодия — не позднее 28 июля текущего года;

налог по итогам года — не позднее 28 марта следующего года;

налог, уплачиваемый в случае окончания деятельности в качестве сельскохозяйственного производителя, — не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, в котором прекращена деятельность.

Сроки уплаты налога при ПСН

Срок уплаты зависит от того, на какое время ИП покупает патент. Например, если патент действует до 6 месяцев, налог нужно перечислить одной суммой в любое время в рамках этого периода (пп. 1 п. 2 ст. 346.51 НК).

Сроки уплаты НДС

Налогоплательщиками и налоговыми агентами НДС перечисляется за каждый квартал тремя равными частями: не позднее 28 числа каждого из трех месяцев следующего квартала (ст. 163, п. 1 ст. 173, п. 1 ст. 174 НК, письмо ФНС от 07.09.2022 № СД-4-3/11844@).

ИП, который не является плательщиком (освобожден), но выставил счет-фактуру с НДС, должен заплатить налог одной суммой не позднее 28 числа месяца, следующего за кварталом, в котором он выставил счет-фактуру с НДС (п. 5 ст. 173, п. 4 ст. 174 НК).

При ввозе товаров из ЕАЭС НДС нужно заплатить не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были приняты на учет импортированные товары (п. 19 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).

Если ИП — резидент СЭЗ и ввозит товары на ее территорию, по товарам, реализованным без НДС или нереализованным до окончания месяца, в котором истекают 180 календарных дней с даты принятия их на учет, налог нужно уплатить не позднее 20 числа месяца, следующего за указанным (п. 19 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).

При ввозе товаров из стран, не входящих в ЕАЭС, НДС уплачивается вместе с другими таможенными платежами до подачи таможенной декларации (пп. 3 п. 1 ст. 46, ст. 119, пп. 1 п. 1 ст. 135, пп. 1, 9 ст. 136, пп. 6 п. 1 ст. 189, пп. 1, 10 ст. 198 ТК ЕАЭС).

Сроки уплаты налога на имущество

Налог на имущество нужно платить за год по уведомлению из налоговой инспекции не позднее 1 декабря следующего года (ст. 405, пп. 1, 2 ст. 409 НК). Крайний срок перечисления налога за 2023 год — 2 декабря 2024 года.

Сроки уплаты земельного налога

Земельный налог нужно платить за год по уведомлению из налоговой инспекции не позднее 1 декабря следующего года (п. 1 ст. 393, пп. 1, 4 ст. 397 НК). Крайний срок перечисления налога за 2023 год — 2 декабря 2024 года.

Сроки уплаты транспортного налога

Транспортный налог надо платить за год по уведомлению из налоговой инспекции не позднее 1 декабря следующего года (п. 1 ст. 360, пп. 1, 3 ст. 363 НК). Крайний срок перечисления налога за 2023 год — 2 декабря 2024 года.

Штрафы за неуплату налогов и страховых взносов

За неуплату (неполную, несвоевременную уплату) налога ИП могут назначить штраф в размере:

20% от суммы неуплаченного налога , но не меньше 40 тыс. рублей — если налоговая база занижена из-за грубого нарушения правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения (п. 3 ст. 120 НК);

20% от суммы неуплаченного налога — если занижена налоговая база, налог рассчитали неправильно или были другие неправомерные действия (бездействие) (п. 1 ст. 122 НК). Если с момента окончания срока уплаты налога до дня вынесения решения о привлечении к ответственности на ЕНС непрерывно было положительное сальдо в размере, достаточном для уплаты налога, штрафа не будет. Если же такое сальдо покрывало лишь часть недоимки, оштрафуют исходя из суммы, превышающей это сальдо (п. 4 ст. 122 НК);

40% от суммы неуплаченного налога — если ИП не платил налог умышленно из-за занижения налоговой базы или других неправомерных действий (п. 3 ст. 122 НК).

Нарушения по пункту 3 статьи 120 и по ст. 122 НК очень схожи по составу. Поэтому, если действия налогоплательщика можно квалифицировать как по той, так и по другой норме, инспекторы решают, какую ответственность применить.

Но в любом случае применять сразу два штрафа за одно и то же деяние нельзя (определение Конституционного Суда от 18.01.2001 № 6-О).

Если ИП не перечислил налог вовремя, но при этом правильно рассчитал его и отразил в декларации, штрафов не будет, а только пени (ст. 75 НК, п. 19 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57).

Штрафа за неуплату налога можно избежать, если выполнить определенные условия.

Для ИП — налогового агента предусмотрены штрафы в размере:

20% от суммы налога, которую он не удержал и (или) не перечислил в бюджет в срок (п. 1 ст. 123 НК);

20% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 40 тыс. рублей — если неуплата произошла из-за занижения налоговой базы в результате грубого нарушения правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения (п. 3 ст. 120 НК).

На практике может получиться так, что для одного и того же нарушения одновременно подходят оба указанных штрафа.

Однако инспекторы не могут применить сразу два штрафа, так как двойная ответственность не допускается (п. 2 ст. 108 НК). Они должны решить, по какой норме будут штрафовать.

Можно избежать штрафа в некоторых случаях.

Неуплата страховых взносов грозит штрафом в размере 20% суммы страховых взносов к уплате. При умышленной неуплате штраф составит 40% причитающейся к уплате суммы взносов (ст. 122 НК, ст. 26.29 закона № 125-ФЗ).

При крупном и особо крупном размере недоимки ИП могут привлечь к уголовной ответственности (ст. 198, 199, 199.3, 199.4 УК, п. 7 постановления Пленума Верховного Суда от 26.11.2019 № 48, методические рекомендации, утвержденные ФССП 15.04.2013 № 04-4). Уголовной ответственности можно избежать при соблюдении определенных условий.

Какую отчетность представляет ИП с работниками

По общему правилу ИП с работниками сдает:

Бухгалтерскую отчетность ИП не должны сдавать при любой системе налогообложения. Они освобождены от ведения бухгалтерского учета, но должны вести учет доходов (доходов и расходов, иных объектов налогообложения) на каждом из режимов (п. 1 ч. 2 ст. 6 закона № 402-ФЗ, пп. 3 п. 1 ст. 23, п. 2 ст. 54, п. 8 ст. 346.5, ст. 346.24, п. 1 ст. 346.53 НК, ч. 1 ст. 6, ст. 14 закона № 17-ФЗ, письма Минфина от 30.12.2019 № 03-11-11/103375, от 04.10.2018 № 03-11-10/71228, от 27.08.2012 № 03-11-11/257).

6-НДФЛ

Расчет 6-НДФЛ заполняется в соответствии с порядком, утвержденным приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@. При заполнении расчета данные нужно брать из налоговых регистров по НДФЛ (п. 1 ст. 230 НК, п. 3 порядка № ЕД-7-11/649@). Расчет заполняется и подается в электронной форме. На бумажном носителе его могут заполнить и представить только те налоговые агенты, у которых численность физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде, — до 10 человек включительно (п. 2 ст. 230 НК, письмо ФНС от 15.11.2019 № БС-4-11/23242@, п. 16 порядка № ЕД-7-11/649@).

Расчет 6-НДФЛ состоит из титульного листа, разделов 1, 2 и справки о доходах и суммах НДФЛ (приложение № 1 к расчету).

В разделе 1 указывают сведения об удержанном НДФЛ и возвращенном налоге в течение отчетного (налогового) периода общими суммами, а также в разбивке по срокам перечисления (периодам возврата).

В разделе 2 отражают обобщенные по всем физлицам суммы полученного дохода, исчисленного и удержанного НДФЛ, возвращенного налога в течение отчетного (налогового) периода, а также сведения об удержанном и возвращенном налоге в разбивке по периодам удержания (возврата).

Справка о доходах и суммах налога физлица заполняется при составлении расчета за год.

Правильность заполнения расчета можно проверить с помощью контрольных соотношений.

РСВ

Чтобы избежать ошибок и несоответствий в расчете по страховым взносам, следует сверяться с контрольными соотношениями, которые можно найти в письме ФНС от 26.02.2024 № БС-4-11/2112@.

Персонифицированные сведения о физических лицах

Персонифицированные сведения подают на всех работников, числившихся у ИП в отчетном месяце, включая тех, кто в нем уволился, и тех, у кого не было выплат (письмо УФНС по городу Москве от 19.01.2023 № 27-16/005026@).

Форма сведений утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@. Они включают (п. 7 ст. 431 НК, п. 3.1 порядка ЕД-7-11/878@):

персональные данные физлиц, в пользу которых начислены выплаты в месяце, предшествующем месяцу подачи сведений;

суммы выплат (иных вознаграждений), начисленных в их пользу за этот период.

Сведения можно подать на бумаге или в электронной форме. Формат передачи сведений в электронной форме приведен в приложении № 6 к приказу № ЕД-7-11/878@.

Раздел 2 формы ЕФС-1

В разделе 2 формы ЕФС-1 отражаются сведения о начисленных взносах на страхование от несчастных случаев на производстве. В большинстве случаев нужно заполнить (п. 12 порядка заполнения формы ЕФС-1, утвержденного приказом СФР от 17.11.2023 № 2281):

титульный лист;

раздел 2, подразделы 2.1 и 2.3 раздела 2 формы ЕФС-1.

В подразделе 2.1 отражается расчет сумм страховых взносов. В подразделе 2.3 приводят сведения о результатах обязательных предварительных и периодических медосмотров работников и о СОУТ, проведенной на начало года.

Подраздел 2.1.1 подраздела 2.1 и подраздел 2.2 раздела 2 нужно включать в форму, только если есть показатели для их заполнения.

Сведения по персонифицированному учету в составе единой формы ЕФС-1

Для подачи сведений в части индивидуального (персонифицированного) учета предназначен раздел 1 формы ЕФС-1. Он включает в себя:

1. подраздел 1, в котором приводятся сведения о зарегистрированном лице, его трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, заработной плате. В его состав входят:

подраздел 1.1 — для отражения сведений о трудовой (иной) деятельности;

подраздел 1.2 — для отражения сведений о страховом стаже;

подраздел 1.3 — для отражения сведений о зарплате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений.

При представлении любого из перечисленных подразделов также заполняется подраздел 1 раздела 1 формы;

2. подраздел 2, в котором указывается основание для отражения данных о периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии согласно ч. 1 ст. 30 и ст. 31 закона о страховых пенсиях. При представлении таких сведений подраздел заполняется и подается вместе с подразделом 1.2 подраздела 1;

3. подраздел 3, в котором приводят сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя.

Сроки подачи отчетности

Каждая отчетность имеет свои сроки сдачи. Однако существует одно общее правило: если последний день срока выпадает на выходной, нерабочий праздничный или нерабочий день, отчетность нужно подать не позднее следующего за ним рабочего дня (п. 7 ст. 6.1 НК).

НДФЛ

Декларацию 3-НДФЛ за год подают ИП на ОСНО, а в некоторых случаях и спецрежимники. Сделать это нужно не позднее 30 апреля следующего года (ст. 216, п. 5 ст. 227, п. 1 ст. 229 НК).

По общему правилу ИП, как налоговые агенты, подают расчет 6-НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК):

за I квартал, полугодие и за 9 месяцев — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

за год — не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным.

Срок сдачи справки о доходах — не позднее 25 февраля года, следующего за годом выплаты дохода. Подают ее в составе расчета 6-НДФЛ за год.

В связи с перечислением НДФЛ в составе ЕНП налоговые агенты (кроме ИП, применяющих АУСН) два раза в месяц подают уведомление об исчисленных суммах налогов (об удержанном НДФЛ).

Оно подается в тех случаях, когда уплатить налоги нужно до представления отчетности (п. 9 ст. 58 НК, ч. 11 ст. 17 закона № 17-ФЗ). Сроки подачи уведомлений:

по НДФЛ, исчисленному и удержанному с 1 по 22 число текущего месяца, — не позднее 25 числа этого же месяца;

по налогу, который исчислили и удержали с 23 числа по последнее число текущего месяца, — не позднее 3 числа следующего месяца;

по налогу, который исчислили и удержали с 23 по 31 декабря, — не позднее последнего рабочего дня года.

Страховые взносы

ИП, имеющие работников, подают РСВ за I квартал, полугодие, 9 месяцев и за год (п. 7 ст. 431, ст. 423 НК). Срок — не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом.

Также ИП представляют отчетность по персонифицированному учету:

Страхователи, которые перечисляют дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, ежеквартально сдают сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя в составе формы ЕФС-1. Срок подачи — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом (пп. 6 п. 2, п. 7 ст. 11 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

УСН

Декларацию по УСН налогоплательщики подают за налоговый период – год. ИП сдают декларацию не позднее 25 апреля следующего года (п. 1 ст. 346.19, п. 1 ст. 346.23 НК).

ЕСХН

Декларацию по ЕСХН налогоплательщики подают за налоговый период — год Срок подачи декларации — не позднее 25 марта следующего года (п. 1 ст. 346.7, пп. 1 п. 2 ст. 346.10 НК).

НДС

Плательщики НДС сдают:

декларацию по НДС — ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за этим кварталом (ст. 163, п. 5 ст. 174 НК).

декларацию по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС — не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет ввезенных товаров (п. 20 Протокола о взимании косвенных налогов). Резидент СЭЗ помимо этого сдает декларацию не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекают 180 календарных дней с даты принятия на учет товаров, импортированных с территории ЕАЭС на территорию СЭЗ (п. 20.1 указанного протокола).

Неплательщики НДС сдают:

декларацию по НДС — за квартал, в котором ИП удержал налог как налоговый агент, выставил счет-фактуру с НДС, вел учет как участник, ведущий общие дела инвестиционного или простого товарищества, концессионер или доверительный управляющий (п. 5 ст. 174, п. 4 ст. 174.1 НК);

декларацию по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС.

Неплательщики НДС — посредники в некоторых случаях вместо декларации подают журнал учета счетов-фактур (п. 5.2 ст. 174 НК).

Штрафы за несвоевременную сдачу отчетности

При подаче декларации по итогам налогового периода, расчета по страховым взносам позже срока штраф составит 5% от неуплаченной (неперечисленной) в срок суммы налога по декларации (расчету) за каждый полный и неполный месяц просрочки. При этом штраф не может быть меньше 1 тыс. рублей и больше 30% от не уплаченного в срок налога (взносов) по декларации (расчету) (п. 1 ст. 119 НК). Штраф рассчитает налоговый орган.

За несвоевременное представление декларации (расчета) по авансовым платежам за отчетный период штраф составит 200 рублей (п. 1 ст. 126 НК, п. 17 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57, письмо ФНС от 22.08.2014 № СА-4-7/16692). Заблокировать счета в этом случае не могут (п. 17 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57, письмо ФНС от 11.12.2014 № ЕД-4-15/25663).

За просрочку подачи персонифицированных сведений штраф составит 200 рублей (п. 1 ст. 126 НК).

За нарушение срока подачи расчета по форме 6-НДФЛ предусмотрен штраф 1 тыс. рублей за каждый полный и неполный месяц просрочки со дня, установленного для представления расчета (п. 1.2 ст. 126 НК).