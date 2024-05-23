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QRService
Система быстрых платежей

Прием оплат через систему СБП: мгновенно, удобно и выгодно

По данным Центробанка, каждый третий житель России оплачивает товары и услуги через СБП. Покупатели уже оценили простоту и удобство этой системы — но и продавцу прием оплаты по СБП тоже дает значительные преимущества.
Прием оплат через систему СБП: мгновенно, удобно и выгодно
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое QRService

QRService — это платформа, с помощью которой вы можете принимать оплату через СБП на счет в любом банке без дополнительного оборудования.

QR-код для оплаты формируется в приложении QRManager — оно доступно на Android и iOS. Платежи можно принимать на любом сайте, в мобильных приложениях, в системах автоматизации бизнеса. QR-код можно вывести на дополнительный экран, распечатать и разместить в прикассовой зоне или изготовить специальную полимерную NFC-табличку.

С помощью QRManager вы можете формировать разные типы кодов:

  • Статический — содержит платежные реквизиты продавца, которые невозможно отредактировать, при этом сумму платежа нужно вводить при оплате.

  • Динамический — формируется отдельно для каждой оплаты, сумма платежа вшита в код.

  • Кассовая ссылка — нечто среднее между двумя предыдущими вариантами. Покупателю не нужно вводить сумму платежа — продавец указывает ее в кассовом ПО. Технология кассовых ссылок лежит в основе NFC-табличек, размещаемых около кассы. К такой табличке достаточно поднести смартфон, затем перейти по ссылке на экране и подтвердить платеж. 

При условии предоставления такой услуги в обслуживающем банке можно использовать технологию SoftPos для приема оплаты — покупателю нужно приложить карту к смартфону с установленным на нем приложением QRManager. Такой способ подходит для покупателей, которые предпочитают оплачивать покупки банковской картой.

Кому подойдет QRService

QRService подойдет бизнесам, которые принимают оплату от физических лиц. СБП позволяет сэкономить на эквайринге и покупке POS-терминалов, поэтому ее оценят в том числе представители малого бизнеса из сферы торговли и услуг. 

С помощью QRService удобно принимать платежи в интернет-магазине, кафе или ресторане, такси и общественном транспорте, фитнес-клубах, отелях и гостиницах. Также прием оплаты по СБП подойдет выездным сотрудникам.

Какие кассы можно использовать с системой QRService

QRService поддерживает автоматическую работу с операторами фискальных данных для формирования электронных чеков в соответствии с 54-ФЗ. Так как QRService выступает партнером ОФД, можно получить скидку до 10% на услуги ОФД в зависимости от стоимости тарифа.  

Также QRService предлагает услугу «1 чек — 1 рубль». Она выгодна предпринимателям, у которых в месяц проходит меньше 1000 платежей. В этом случае нужно выбрать QRService как поверенного. Каждый платеж фискализируется на облачном оборудовании QRService. На чеке будет указано, что платеж осуществляется в пользу вашей компании.

С какими программами интегрируется QRService

QRService интегрируется с любыми кассовыми решениями через управляющий софт, например, 1С. 

На сегодня реализованы интеграции c:

  • всеми актуальными конфигурациями 1С — подробные условия можно посмотреть здесь и здесь;

  • системами для управления кафе и ресторанами iiko и R-Keeper;

  • системами автоматизации гостиничного бизнеса;

  • программой лояльности BenefittY — конкретные условия начисления и списания бонусов можно настроить для каждой точки отдельно;

Также есть универсальное API, с помощью которого можно интегрировать СБП в любое программное решение.

Почему вам нужен QRService

  • Благодаря приему оплат через СБП предприниматель экономит на банковской комиссии до 80%. Тариф СБП для бизнеса составляет 0,4–0,7% против 1,5–2,5% за эквайринг.

  • Также продавец экономит на дополнительном оборудовании — чтобы принимать платежи, достаточно смартфона или компьютера.

  • Платежи зачисляются на счет продавца мгновенно.

  • У системы гибкие возможности внедрения: динамический или статический QR-код, кнопка на сайте, ссылка на оплату, NFC-табличка.

  • В приложении QRManager поддерживается работа с любым количеством точек продаж в одном приложении.

  • С помощью QRService можно использовать множество видов деятельности (МСС) для любого количества юрлиц в одной торговой точке, управлять торговыми точками от лица владельца бизнеса, управлять персоналом торговых точек и их правами.

Сколько это стоит

Стоимость подписки на 1 QR-терминал

  • до 500 рублей на 1 месяц;

  • до 1350 рублей на 1 квартал;

  • до 4800 рублей на 1 год.

В некоторых банках использование сервиса бесплатно.

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Прием оплат через систему СБП: мгновенно, удобно и выгодно

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