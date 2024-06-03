Оплата с СБП, ликбез из первых рук: как работает СБП, почему комиссии ниже эквайринга, как быстро внедрить оплату и нужна ли вам касса

СБП — это не только про быструю и удобную оплату покупки в интернете или обычном магазине по QR коду. Мы решили расспросить обо всех возможностях СБП генерального директора компании ООО «КуАрМенеджер» (Платформа QRService) Андрея Олеговича Федорца.

QRService — это Платформа, которая предоставлена небанковским доверенным агентом и предоставляет техническое обеспечение бизнесу для приема оплаты через сервис быстрых платежей весь спектр услуг куаринга, а также дополнительные возможности, расширяющие простой приём платежей по СБП.

— Большинство наших читателей знакомы с понятием СБП, но может кратко расскажите принцип работы быстрых платежей для тех, кто еще ими не пользовался?

— Да, конечно. Всем уже знакомы переводы с помощью СБП по номеру телефона, но это платежи от физлица физлицу. Для бизнеса интереснее платежи от физлиц юридическим лицам или между юридическими лицами.

Известно, что в малом бизнесе платежи по номеру телефона также очень распространены. Это можно увидеть на любом рынке или в маленьких магазинах — там висит табличка с номером телефона для перевода оплаты.

Но такой способ приема платежей не является законным, так как они не включаются в налоговую базу. При этом, надо сказать, что перевод и не является слишком уж удобным.

Человек, непосредственно стоящий за прилавком, чаще всего, не является владельцем «того номера телефона», который написан у него для приёма платежа. Поэтому, после того, как покупатель осуществляет перевод, для подтверждения прохождения оплаты требуется либо посмотреть в телефон покупателя, что не есть хорошо, либо позвонить владельцу номера телефона, чтобы узнать — пришли деньги или нет.

СБП это и есть прекрасный способ, чтобы и сделать платежи за покупки в малом бизнесе законными и удобными. Представителю малого бизнеса достаточно легко можно начать принимать платежи в законном поле. Мы предоставляем онлайн кассу, которой не требуется оборудование. Это просто приложение для смартфона.

Приём платежей по СБП сопровождается микроскопической комиссией — до 0,4% за товары повседневного спроса или до 0,7% за всё остальное. А предприниматель, если он использует УСН или АУСН, платить в год не более 6% с оборота и всё. Т.о. приём платежей с помощью нашей онлайн кассы — самый лёгкий путь для выхода из серой зоны. При этом мы предоставляем возможность и формировать фискальные чеки в соответствии с 54-ФЗ также без какого бы то ни было оборудования на точке.

С помощью нашей онлайн можно не только показывать QR код на экране смартфона. Можно сделать приём платежей ещё более удобным — в СБП существует технология так называемых «кассовых ссылок», которая реализуется в виде «NFC табличек». На такой табличке уже есть QR код и в неё встроена антенна NFC чипа. С нашей кассы такая табличка «активируется» необходимой суммой и оплатить можно либо приложив смартфон к табличке, либо сфотографировав QR код.

Не надо вводить номер телефона. Не надо никому звонить. Не надо показывать телефон покупателя продавцу. В приложении продавец ввёл сумму, а если надо и номенклатуру товаров, «активировал» NFC табличку. Покупатель приложил смартфон к ней. Продавец у себя в приложении увидел — «оплачено»! Это удобно и безопасно!

Платежи по СБП даже более удобны, чем платежи по картам. Хотя многие говорят, что оплата через СБП неудобна, но это не так. Просто люди еще не привыкли. Чтобы оплатить картой, нужно ее достать и приложить или вставить в терминал, иногда надо ввести пин-код на POS терминале. Да, на некоторых смартфонах, но не iPhone и не Samsung, можно привязать карту и оплачивать с помощью приложения «МИРПэй». С помощью СБП можно оплатить, приложив любой! телефон к NFC табличке или сфотографировав QR код. Важное преимущество — платить можно и с iPhone и с Samsung, в отличие от карт, которые сейчас в России к таким телефонам нельзя привязать.

— Сначала покупатели опасались использовать СБП, предпочитая карты. А теперь это уже стало нормальной практикой. Есть ли статистика, какой бизнес больше всего использует платежи через СБП — розница, услуги, салоны красоты?

— На самом деле, самый востребованный вид оплаты через СБП — это онлайн, то есть интернет-магазины и все, что с этим связано. В рознице, к сожалению, распространение СБП существенно меньше. Покупатели там предпочитают платить картой, хотя это невыгодно для торговых точек. Комиссия по эквайрингу при небольшом обороте может достигать 1,7% и, даже, 2,5%, что намного больше, чем комиссия в СБП. Поэтому владельцы маленьких магазинов должны быть заинтересованы принимать оплату через СБП, но они почему-то стараются принимать карты.

У нас в Краснодаре интересный опыт — почти весь городской транспорт оснащен QR-кодами для оплаты проезда. Там активно приучают пассажиров платить через СБП.

Этим достигаются сразу две цели — уменьшается оборот наличных и снижаются расходы транспортных компаний на прием оплаты. Ведь эквайринг для них дороже, плюс надо обслуживать терминалы, которые часто ломаются. А QR-коды просто наклеиваются в салоне, и пассажиры оплачивают без всяких дополнительных устройств.

Поэтому у нас самыми востребованными получаются онлайн-платежи, оплата проезда в транспорте и небольшая розничная торговля — кофейни и тому подобное.

— Можно ли принимать платежи через СБП на счет в любом банке? Если у ИП, например, эквайринг подключен в одном банке, а платежи по СБП он хочет получать на другой счет, это возможно?

— Да, счет может быть открыт практически в любом банке. Есть такая оговорка «практически», потому что если банк совсем маленький, в нем может не быть технически реализован прием платежей через СБП для юрлиц. Хотя для физлиц там обычно все работает. В системно значимых банках, где обслуживается примерно 90% всех компаний, ограничений нет.

Для подключения СБП нужно в личном кабинете нашего сервиса направить заявку в банк, где открыт счет. Это правило ЦБ — компания может зарегистрировать свою торговую точку для приема оплаты через СБП только в кредитной организации.

В абсолютном большинстве банков, на основании такой заявки можно уже зарегистрировать торговую точку в СБП. Иногда потребуется зайти в интернет-банк, и там произвести достаточно простые действия по регистрации точки в СБП. Обычно, можно зарегистрировать торговую точку за несколько минут.

— Понятно, счет можно использовать почти в любом банке, но есть еще вопрос комиссий. За счет чего комиссии по СБП ниже эквайринговых?

— Дело в том, что для работы карт нужен процессинг — программное и аппаратное обеспечение, которое их обслуживает. Он требует отдельной операционной деятельности, формирования отчетности и т.д. — там заняты сотрудники банков. Кроме того, нужно оборудование для взаимодействия с картами — банкоматы, терминалы. Все это стоит денег.

Чтобы банку было выгодно продвигать свои карты среди клиентов, у него должно быть примерно полмиллиона активных пользователей. Если меньше — обслуживание инфраструктуры и персонала обходится дорого, приходится повышать тарифы на эквайринг.

В СБП процессинг и клиринг единый на всю банковскую систему, в банках не нужны отдельные комплексы оборудования и много сотрудников для проведения платежей. Отдельные юрлица становятся агентами торгово-сервисных предприятий и напрямую взаимодействуют с покупателями на торговых точках. Мы как раз являемся такой компанией-агентом. Мы помогаем предпринимателям подключаться к СБП, и банку на это тоже не надо тратить деньги. Все это удешевляет платежи через СБП.

— Хорошо, с банками понятно. Тогда еще вопрос с подвохом — когда СБП только запускалась, при оплате не начислялся кэшбэк, в отличие от оплаты картой. Что изменилось?

— Сейчас в СБП параллельно существуют две бонусные программы. Первую реализует сам оператор СБП, компания НСПК. Любое юрлицо может зайти на портал «Вам Привет» и по указанным данным «для юрлиц» направить запрос на подключение своей торговой сети к бонусной программе СБП. При подключении, любой зарегистрированный пользователь СБП сразу получает скидку или бонусы по федеральной программе лояльности без дополнительной регистрации. Однако это действует, скорее, для среднего бизнеса.

Владелец же любой, даже самой мелкой точки может подключить собственную программу лояльности для своего бизнеса. Это уже делают не федеральные власти и не оператор СБП, а отдельные компании. Например, мы работаем с таким оператором программ лояльности. То есть бонусы в СБП уже есть.

— Помимо низких комиссий, какие еще преимущества у СБП? Может быть, платежи зачисляются быстрее, чем при эквайринге?

— Да, про скорость зачисления стоило сказать в самом начале. СБП — это сильный ускоритель банковских переводов. При оплате картой процесс небыстрый — сначала средства резервируются на счете карты в банке плательщика, потом между банками происходит процессинг, чтобы проверить, можно ли использовать карту. Затем уже идет списание денег и зачисление на счет банка получателя. Раньше, когда карты обслуживались в процессинговых центрах международных платежных систем вне России, зачисление средств продавцу могло идти несколько дней.

С переводами между юрлицами ситуация была еще хуже, потому что существовало понятие операционного дня. Деньги зачислялись только в рамках одного операционного дня, если платеж проводился вне него, то уже на следующий рабочий день. То есть если в пятницу после окончания операционного дня — то только в понедельник.

В СБП взаимодействие всегда в онлайне. Максимальное время между списанием средств у плательщика и поступлением получателю — 15 секунд.

Если за это время операция не проходит, она считается неуспешной, и необходимо делать повторную попытку перевода. Но обычно укладываются в 15 секунд, поэтому в СБП средства зачисляются мгновенно.

— Ого, как быстро все происходит. А с возвратами как? Они тоже за 15 секунд делаются?

— При возврате сначала надо проверить, была ли вообще операция зачисления. Если да, то можно вернуть средства в размере этой операции, причем не обязательно полную сумму покупки, можно и частично. Сам возврат тоже осуществляется моментально.

— Получается, что при оплате через СБП все должно регистрироваться, чеки выдаваться, а чеки электронные?

— Да, даже если продавец и покупатель находятся в одной точке, платеж все равно проходит дистанционно, через онлайн-банк. Поэтому можно использовать одну облачную кассу для фискализации платежей через СБП. Это удешевляет стоимость владения кассовой техникой — не надо ставить отдельную кассу на каждую точку.

Хотя сейчас появилась инициатива вообще отказаться от бумажных чеков и перейти на электронные. Но это пока сложно — не у всех есть смартфоны и электронная почта. Мы за электронные чеки, поэтому используем технологию их формирования. Проблема в том, что при приеме наличных мы не можем сделать только электронный чек — нужно записать почту или телефон покупателя, на который его отправить. А просто напечатать бумажный чек в этом случае проще.

В интернет-торговле или при оплате через СБП адрес покупателя всегда известен через приложение банка. Поэтому мы можем доставить ему электронный чек через СБП, даже не зная номера телефона или почты.

Больше об использовании онлайн-касс при оплате СБП вы можете узнать из статьи Какая онлайн-касса нужна при оплате QR-кодом. Можно ли обойтись без кассы.

— А какие-то еще интересные фишки, проекты, перспективы в сфере СБП, которых стоит ждать вашим пользователям?

— Самая интересная особенность нашего сервиса — он позволяет предпринимателю видеть в одном личном кабинете поступления на все свои бизнесы, даже если торговые точки находятся в разных городах, оформлены на разные юрлица и обслуживаются в разных банках.

Приведу пример с гостиничным комплексом. Там обычно несколько юрлиц — одно обслуживает номерной фонд, другое рестораны, третьи сезонные услуги вроде массажа, SPA и т.д. Даже если это одно юрлицо, все равно товары и услуги разные, оплата принимается через разные системы — за номера одна, в ресторане другая, на сайте бронирования третья.

Мы в нашем сервисе позволяем в одном личном кабинете видеть всё, что происходит во всех этих разнородных точках продаж различных товаров и услуг, причем видеть в режиме реального времени, как это работает. Это очень удобно.

Кроме того, мы предоставляем уникальные возможности и для других видов бизнеса. Например, для автотранспортных предприятий мы позволяем использовать QR-коды, которые наклеены в автобусах. При этом аналитика в нашем сервисе дает возможность видеть, какой конкретно водитель, на каком автобусе сколько продал билетов, то есть сколько пассажиров оплатило проезд. Это достаточно удобно.

Также для разных видов бизнеса мы можем реализовывать дополнительные возможности удобного взаимодействия с покупателями и клиентами.

Ну и конечно необходимо отметить широкие интеграционные возможности нашего сервиса. Для практически любого кассового решения есть интеграция с нашим Сервиом. Надо только обратиться в Службу заботы о клиентах, контакты которой есть на сайте и в приложении.

— Кстати, вы не рассказали про возможности СБП в части взаимодействия с покупателем. Наверное, об этом тоже стоит рассказать.

— Да, спасибо, что напомнили. Для взаимодействия покупателя с продавцом в СБП есть несколько вариантов.

Во-первых, это сама по себе оплата по QR-коду. Она может быть реализована разными типами QR-кодов. Есть статический QR-код — по сути, это картинка, которая может быть размещена, например, в прикассовой зоне. На эту картинку может быть не заведена сумма оплаты, то есть код привязан к конкретной торговой точке. В этом случае покупатель сам должен вбить в своем банковском приложении сумму, которую хочет оплатить, например, 100 рублей. Это не очень удобно, так как покупатель может случайно или специально ошибиться в сумме.

Чаще используется динамический QR-код, когда каждой покупке и каждой сумме соответствует свой уникальный код, который формируется для конкретной покупки. Это может быть дополнительный экран, чековая лента с напечатанным кодом, смартфон продавца или сайт интернет-магазина. То есть динамические коды удобнее, но надо иметь устройство для их показа, что не всегда возможно.

Есть еще один интересный вариант — кассовая ссылка. Это что-то среднее между статическим и динамическим QR-кодом. Изображение одного кода привязывается к конкретной торговой точке, а сумма активируется для каждой покупки из кассовой программы продавца. То есть можно разместить такой QR-код в прикассовой зоне, и неважно, какая кассовая программа используется — продавец просто пробивает покупки и нажимает кнопку активации суммы в приложении.

Этот статический код, привязанный к торговой точке, можно сформировать в виде интернет-ссылки и передать ее с помощью технологии NFC. Для этого существуют таблички, изготовленные промышленным способом, на которых напечатан QR-код, а внутри стоит NFC-модуль. Покупатель прикладывает телефон к такой табличке, срабатывает передача ссылки на телефон, и человеку предлагается перейти в свое банковское приложение и оплатить покупку. Эта технология также работает с IPhone.

Есть еще вариант привязки счета покупателя, с которого потом будут списываться деньги при покупках в конкретном магазине. Это удобно для постоянных клиентов. Например, все знают, как работает Яндекс.Такси — мы один раз привязываем карту и потом оплачиваем поездки в один клик, не доставая телефон. Такую же технологию можно реализовать и с СБП — в Яндексе это уже используется. И другие предприниматели могут внедрить подобный способ для взаимодействия с постоянными покупателями.

Обо всех вариантах вы можете более подробно почитать в статье Динамический, статический QR-коды и кассовая ссылка для оплаты: чем различаются и кому подходят.

В наших кассовых ссылках и NFC-табличках можно использовать брендирование бизнеса, размещать свои логотипы, рекламу, слоганы и так далее. У нас как раз есть такая технология — мы делаем промо-таблички, где основную часть занимает изображение, реклама, а также оставлено место для логотипов. Покупатель прикладывает телефон к табличке и сразу переходит к оплате.

К нам можно обратиться вообще за полным циклом по подключению к СБП.

Мы можем обеспечить предпринимателя нашей собственной кассовой программой, которая работает на любом смартфоне или планшете на Android или iOS. С её помощью можно принимать платежи по СБП, формировать электронные чеки, вести учёт товаров. Также у нас реализована интеграция с популярными кассовыми решениями других разработчиков.

Можно выгружать данные для налоговой и бухгалтерии, для 1С, загружать в приложение номенклатуру товаров. То есть у нас получается полный цикл работы — от подключения до аналитики и отчётности.

Спасибо вам большое за такой подробный рассказ. Уверены, это будет очень полезно всем, кто хочет подключить оплату через Систему быстрых платежей в своем бизнесе. Мы действительно обсудили все моменты.