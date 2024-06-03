Как оформить совмещение должностей в 2024 году: образцы документов

Что такое совмещение
Совмещение – выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (ст. 60.2 ТК).
То есть сотрудник выполняет работу по совмещению параллельно с основной работой, в то же самое время.
На практике применяют 2 формулировки:
совмещение профессий — для рабочих специальностей;
совмещение должностей — для служащих и административного персонала.
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Что можно совмещать
Обычно совмещают должности (профессии) в рамках одной категории работников: рабочие, специалисты и т. д. Но фактически никаких ограничений трудовое законодательство не устанавливает.
Ограничение на совмещение может вытекать из иных условий. Например: у работника не хватает квалификации для работы на должности по совмещению. Или к новой должности есть особые требования, например, медицинский допуск.
Продолжительность работы по совмещению
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника (ст. 60.2 ТК).
Срок нужно указать в каждом документе, который сопровождает процедуру оформления совмещения. Обязательно нужно зафиксировать дату начала выполнения дополнительной работы.
Если совмещение установлено на конкретный срок – указывается и дата его окончания.
Как оформить совмещение: перечень документов
Согласие работника
Такое согласие можно оформить 2 способами:
Работник пишет заявление с просьбой разрешить совмещение должностей.
Составляется докладная записка от руководителя отдела с просьбой возложить на работника обязанности по совмещаемой должности. Работник должен зафиксировать на документе свое согласие: «Согласен на совмещение должностей».
Дополнительное соглашение к трудовому договору
Совмещение затрагивает трудовые функции работника, которые выступают предметом трудового договора.
Поэтому нужно обязательно заключить с работником дополнительное соглашение к трудовому договору.
В дополнительном соглашении нужно указать:
Совмещаемую должность.
Срок выполнения дополнительной работы.
Дополнительные трудовые функции.
Если работник сам подал заявление, нужно указать, что дополнительные обязанности возлагаются на работника по его просьбе.
Приказ о совмещении
Унифицированной формы приказа законодательством не установлено. Составьте его в свободной форме.
В приказе важно указать какие должности будет совмещать работник, в течение какого срока и за какую доплату.
В качестве основания для совмещения нужно указать реквизиты допсоглашения.
Оплата работы по совмещению
Размер дополнительной платы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 151 ТК). То есть ТК не регламентирует размер доплаты, а просто указывает, что она должна быть.
Доплату можно установить:
пропорционально отработанному времени или за выполненный объем работ.
Например: На время отсутствия кадровика, который уходит в отпуск в июле на 28 дней, директор предложил бухгалтеру вести кадровый учет. Оклад кадровика – 40 000 рублей. Кадровик будет отсутствовать 20 рабочих день. Всего в июле 21 рабочий день. Размер доплаты бухгалтеру составит: (40 000 рублей / 21 день) х 20 дней = 38 095,24 рубля.
в фиксированной сумме;
в процентах от оклада по основной должности;
в процентах от оклада по совмещаемой должности.
Сумма доплаты облагается НДФЛ и страховыми взносами в общем порядке.
Скачать образец докладной записки.
Скачать образец заявления о совмещении.
Скачать образец допсоглашения.
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