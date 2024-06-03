Как оформить совмещение должностей в 2024 году: образцы документов

На практике применяют 2 формулировки:

Как заполнять кадровую документацию и формировать отчеты по сотрудникам без ошибок, расскажем на курсе профпереподготовки с дипломом «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП».

Вы научитесь вести кадровый учет, увольнять и принимать сотрудников, оформлять все виды рабочего времени, отпуска и пособия, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Сейчас вы записаться на курс можно со скидкой за 8 900 рублей вместо 32 890 рублей. Старт обучения уже 1 июня!

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Программа соответствует профстандарту «Специалист по управлению персоналом» и стандартам Министерства образования РФ.