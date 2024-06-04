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Обзоры для бухгалтера

У работающих родителей будет налоговый кешбэк, но нужно потерпеть до 2026 года. ⏳«Ночной бухгалтер» № 1695

СФР будет возвращать работающим родителям НДФЛ — вот такая рокировочка. Будет вычет за значки ГТО, но смешной. Туристов будет сопровождать по маршруту проводник с аттестатом. Налоговая требует пояснения по уведомлению, но такой нормы в НК нет. И другие новости дня.
У работающих родителей будет налоговый кешбэк, но нужно потерпеть до 2026 года. ⏳«Ночной бухгалтер» № 1695
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Родителям будут возвращать НДФЛ через Социальный фонд.

  • Новый вычет — 65 рублей за здоровый образ жизни.

  • Выгодное предложение от Сбербанка.

  • Нет уведомления, дайте пояснения.

  • Рассрочки и отсрочки по налогам будут давать по-новому.

  • Интересно и полезно: помогалки для бухгалтера и кадровика.

  • Отгулы подождут: поправки в ТК отложили.

  • Власти решили позаботиться о туристах.

  • Мем дня.

Даешь кэшбек

С 1 января 2026 года заработает закон «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей».

С 1 мая до 1 октября можно будет подать в СФР заявление о возврате НДФЛ в сумме разницы между уплаченным за 2025 год НДФЛ и НДФЛ по ставке 6% с того же дохода.

Получить выплату смогут оба родителя, но только в случае, если доход будет ниже 1,5 прожиточных минимума на члена семьи.

65 рублей за значок ГТО

С 2025 года власти хотят ввести новый вычет за выполнение норм ГТО. Размер вычета — 500 рублей в месяц. То есть на руки спортивные сотрудники будут получать больше аж на 65 рублей. Чем не стимул к здоровому образу жизни? :)

Выгодное предложение от Сбербанка

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Нет уведомления — дайте пояснения

При начислении и выплате зарплаты организации должны сдавать уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы. А если зарплаты нет, то и уведомление не нужно. Но это в теории.

На практике УФНС на местах запрашивают у компаний пояснения, почему уведомления нет. Хотя нормами НК такие пояснения вместо уведомлений не предусмотрены.

А у вас просили пояснения? Примите участие в опросе.

Рассрочка и отсрочка по-новому

Налоговики уточнили правила получения отсрочек, рассрочек и инвестиционных налоговых кредитов по налогам и страховым взносам.

С 30 июня по суммам:

  • до 50 млн руб. — решения будет принимать УФНС по месту нахождения (жительства) заинтересованного лица;

  • от 50 млн, но не более 1 млрд руб. — Межрегиональная инспекция по управлению долгом.

Форм заявления тоже поменяли, все подробности здесь.

Интересно и полезно

  • Как бухгалтеру рассчитать резерв на оплату отпусков на 2024 год, узнаете из статьи.

  • Если у вас сотрудники разбрелись по отпускам, важно найти им заместителей и правильно оформить кадровые документы. Все нужные образцы здесь.

  • Лето — время научиться чему-то новому, прокачать навыки и получить новую должность. Например, пройти курс профпереподготовки на бухгалтера по УСН и перейти из бухгалтера участка в главбухи. У нас как раз стартовал новый поток, присоединяйтесь, сейчас на курс есть скидка: 7 600 рублей вместо 28 600 рублей. Записаться.

Отгулы подождут

Вместо двойной оплаты за работу в выходной день сотрудник может выбрать одинарную оплату и дополнительный выходной – отгул.

По новой норме статьи 153 ТК отгул может быть использован в течение года со дня работы в выходной день либо присоединен к отпуску, предоставляемому в указанный период.

То есть у сотрудника будет 1 год, чтобы использовать свой отгул. Новая норма должна была вступить в силу уже с 1 сентября, но в итоге заработает с 1 марта 2025 года.

С заботой о туристах

Власти озаботились безопасностью туристов. Сопровождать туристов на сложных маршрутах будут аттестованные инструкторы-проводники. Новый уточненный порядок уже заработал с 1 июня.

Сведения о прошедших аттестацию будут включать в единый федеральный реестр инструкторов-проводников. Сопровождать туристов и экскурсантов на сложных маршрутах, проводник сможет только со дня включения в реестр.

Мем дня

А как вы себя чувствуете в походе по сложному маршруту?

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