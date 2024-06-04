У работающих родителей будет налоговый кешбэк, но нужно потерпеть до 2026 года. ⏳«Ночной бухгалтер» № 1695

Сегодня в выпуске:
Родителям будут возвращать НДФЛ через Социальный фонд.
Новый вычет — 65 рублей за здоровый образ жизни.
Выгодное предложение от Сбербанка.
Нет уведомления, дайте пояснения.
Рассрочки и отсрочки по налогам будут давать по-новому.
Интересно и полезно: помогалки для бухгалтера и кадровика.
Отгулы подождут: поправки в ТК отложили.
Власти решили позаботиться о туристах.
Мем дня.
Даешь кэшбек
С 1 января 2026 года заработает закон «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей».
С 1 мая до 1 октября можно будет подать в СФР заявление о возврате НДФЛ в сумме разницы между уплаченным за 2025 год НДФЛ и НДФЛ по ставке 6% с того же дохода.
Получить выплату смогут оба родителя, но только в случае, если доход будет ниже 1,5 прожиточных минимума на члена семьи.
65 рублей за значок ГТО
С 2025 года власти хотят ввести новый вычет за выполнение норм ГТО. Размер вычета — 500 рублей в месяц. То есть на руки спортивные сотрудники будут получать больше аж на 65 рублей. Чем не стимул к здоровому образу жизни? :)
Выгодное предложение от Сбербанка
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Нет уведомления — дайте пояснения
При начислении и выплате зарплаты организации должны сдавать уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы. А если зарплаты нет, то и уведомление не нужно. Но это в теории.
На практике УФНС на местах запрашивают у компаний пояснения, почему уведомления нет. Хотя нормами НК такие пояснения вместо уведомлений не предусмотрены.
А у вас просили пояснения? Примите участие в опросе.
Рассрочка и отсрочка по-новому
Налоговики уточнили правила получения отсрочек, рассрочек и инвестиционных налоговых кредитов по налогам и страховым взносам.
С 30 июня по суммам:
до 50 млн руб. — решения будет принимать УФНС по месту нахождения (жительства) заинтересованного лица;
от 50 млн, но не более 1 млрд руб. — Межрегиональная инспекция по управлению долгом.
Форм заявления тоже поменяли, все подробности здесь.
Интересно и полезно
Как бухгалтеру рассчитать резерв на оплату отпусков на 2024 год, узнаете из статьи.
Если у вас сотрудники разбрелись по отпускам, важно найти им заместителей и правильно оформить кадровые документы. Все нужные образцы здесь.
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Отгулы подождут
Вместо двойной оплаты за работу в выходной день сотрудник может выбрать одинарную оплату и дополнительный выходной – отгул.
По новой норме статьи 153 ТК отгул может быть использован в течение года со дня работы в выходной день либо присоединен к отпуску, предоставляемому в указанный период.
То есть у сотрудника будет 1 год, чтобы использовать свой отгул. Новая норма должна была вступить в силу уже с 1 сентября, но в итоге заработает с 1 марта 2025 года.
С заботой о туристах
Власти озаботились безопасностью туристов. Сопровождать туристов на сложных маршрутах будут аттестованные инструкторы-проводники. Новый уточненный порядок уже заработал с 1 июня.
Сведения о прошедших аттестацию будут включать в единый федеральный реестр инструкторов-проводников. Сопровождать туристов и экскурсантов на сложных маршрутах, проводник сможет только со дня включения в реестр.
Мем дня
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Ваша желает вам классного летнего отпуска редакция
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