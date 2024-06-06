Платить ли взносы и НДФЛ с командировочных, если не совпадают даты в документах

Источник: Бухгалтерия.ру.

Аналогичная ситуация с НДФЛ — компенсация за покупку билетов не признается доходом сотрудника, если есть письменное подтверждение от руководства. Об этом сообщает Минфин в своем письме от 03.08.2023 № 03-03-06/2/72716.

Что работодатель обязан возмещать сотруднику в командировке

Статья 168 ТК обязует работодателей возмещать расходы работников, направленных в служебные командировки. Помимо оплаты компанией билетов и проживания командированного, ему выплачиваются суточные на оплату расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства.

То есть, суточные — это часть командировочных расходов. Эти суммы работник может тратить так, как считает нужным.

Суточные не включают в себя расходы на проживание и проезд от места работы до места командировки, бензин и т.п. Эти траты компания возмещает работнику отдельно.