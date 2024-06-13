₽ Заказать рекламу
Бухгалтерский учет

Учет простого процентного векселя третьего лица, полученного от покупателя в оплату товаров, работ, услуг в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Продолжим разбор сложных нестандартных ситуаций. В этом материале поговорим о случае, когда покупатель передал простой процентный вексель третьего лица в качестве полной предоплаты за товар поставщику в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0. 
Учет простого процентного векселя третьего лица, полученного от покупателя в оплату товаров, работ, услуг в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Вексель — это ценная бумага (п. 2 ст. 142 ГК), удостоверяющая безусловное, абстрактное и строго формальное предложение (переводной вексель) или обещание (простой вексель) уплатить денежную сумму (п. 2 ст. 1, п. 2 ст. 75 Положения о переводном и простом векселе).

Вексель имеет двойную правовую природу, и в зависимости от цели передачи векселя и условий конкретной сделки он может выступать: и как удостоверение заемного обязательства (аналог договора займа), и как средство расчета/платежа (ценная бумага).

Обращение векселя регулируется законом от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» и Положением о переводном и простом векселе, введенным в действие постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 № 104/1341.

Вексель должен быть составлен только на бумаге (на бумажном носителе) (ст. 4 закона № 48-ФЗ).

Вексель может быть простой и переводной.

По простому векселю обещает уплатить сам векселедатель, а по переводному векселю векселедатель предлагает уплатить другому лицу. При этом обещание или предложение уплатить определенную денежную сумму является безусловным, не зависящим от каких-либо обстоятельств.

Существо вексельного обязательства заключается в том, что выплате по векселю подлежит та сумма, которая в нем указана (вексельная сумма), а не та, которая причитается к получению по сделке, в рамках которой был выдан (передан) вексель.

Вексель может быть процентным или беспроцентным. Для признания условия о процентах необходимо указать в векселе их размер (п. 5, п. 77 Положения о векселе).

Рассмотрим подробно ситуацию, в которой покупатель передал простой процентный вексель третьего лица в качестве полной предоплаты за товар поставщику.

Бухгалтерский учет

Полученный в качестве предоплаты в счет предстоящей поставки товаров (работ, услуг) вексель третьего лица отражается в размере договорной стоимости товаров (работ, услуг) по ДТ 58.02 «Долговые ценные бумаги» в корреспонденции с КТ 62.02 «Расчеты по авансам полученным» (п. п. 3, 8, 14 ПБУ 19/02).

При этом такой вексель должен соответствовать условиям п. 2 ПБУ 19/02:

Проценты по векселю, причитающиеся к уплате, признаются доходами от обычных видов деятельности, либо прочими поступлениями (п. 34 ПБУ 19/02) на конец каждого истекшего месяца и на дату погашения задолженности.

За день, когда вексель получен, проценты не начисляются (ст. 271 НК, письмо Минфина от 16.01.2017 № 03-03-06/1/1128).

Погашение векселяэто его выбытие (п. 25 ПБУ 19/02).

На дату погашения векселя признается прочий доход в размере указанной в нем вексельной суммы и начисленных процентов (п. п. 7, 11, 16 ПБУ 9/99, п. 34 ПБУ 19/02).

Одновременно в состав прочих расходов включается первоначальная стоимость погашенного векселя.

НДС

Переданный покупателем вексель третьего лица до отгрузки товаров является авансом. Поэтому, на дату принятия векселя к учету поставщик должен:

В строках 3, 4, 5 и 5а счета-фактуры нужно поставить прочерк (пп. «з» п. 1, п. 4 Правил заполнения счета-фактуры).

Если по процентному векселю сумма полученных процентов больше суммы процентов, рассчитанных исходя из ставки рефинансирования, которая действовала в соответствующий период, то с суммы превышения нужно уплатить НДС (пп.3 п.1 ст. 162 НК).

Налог на прибыль

При методе начисления выручка (без учета НДС) от реализации товаров признается на дату их реализации в размере договорной стоимости. При этом факт их оплаты не имеет значения (п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 249, п. 3 ст. 271 НК). Поэтому для поставщика (подрядчика, исполнителя), применяющего этот метод, получение в счет оплаты товаров (работ, услуг) векселя третьего лица не имеет какого-либо значения.

Вексель к налоговому учету принимается по стоимости, равной погашаемой задолженности (с учетом НДС) за реализованные товары (работы, услуги).

Проценты по векселю векселедержатель учитывает в составе внереализационных доходов (п. 6 ч. 2 ст. 250, п. 3 ст. 43 НК). При методе начисления такие доходы признаются ежемесячно на последнее число текущего месяца, а также на дату предъявления векселя к погашению (п. 6 ст. 271, абз. 3 п. 4 ст. 328 НК).

По правилам п. п. 2, 3 ст. 280 НК предъявление векселя к погашению приравнивается к реализации ценной бумаги.

Доходы и расходы по такой операции определяются с учетом положений данной статьи.

Доход складывается (п. 2 ст. 280 НК) из суммы, погашаемой векселедателем и процентного (купонного) дохода, который организации уплатил векселедатель.

В доход от реализации (иного выбытия) ценных бумаг не включается процентный (купонный) доход, который ранее был учтен при налогообложении прибыли (п. 2 ст. 280 НК).

Расходом будет цена приобретения векселя (п.3 ст. 280 НК).

Пример в программе 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0

Между поставщиком и покупателем заключен договор на поставку товара с условием предоплаты 100% на сумму 600 000,00 рублей.

В счет предоплаты за товары покупатель предъявил простой процентный вексель третьего лица на сумму 600 000,00 под 16% годовых.

Вексель может быть предъявлен к платежу не ранее 30.04.2024.

Вексель получен поставщиком 31.01.2024.

Поставщик отгрузил товар 15.02.2024.

Предъявлен вексель к оплате 30.04.2024.

Шаг 1 — получение от покупателя векселя третьего лица

Получение от покупателя векселя третьего лица в счет предоплаты за товар оформим документом «Операция» в разделе «Операции» — «Бухгалтерский учет» — «Операции, введенные вручную»:

Дата документа — это дата получения векселя.

Заполним табличную часть по команде «Добавить».

  • В колонке «Дебет» укажем счет 58.02.

  • В Субконто 1 укажем контрагента — третье лицо, чей вексель получен от покупателя в счет аванса по договору;

  • В Субконто 2 пройдем по синей гиперссылке «Показать все» и откроем справочник «Ценные бумаги». Добавляем новый элемент справочника. При его заполнении укажем данные (номер) полученного векселя.

  • В колонке «Кредит» укажем счет учета расчетов с покупателем, который передал вексель третьего лица в счет аванса по договору 62.02 и аналитику к нему (контрагента — покупателя, договор).

  • В колонке «Сумма» укажем сумму векселя, которая зачитывается в счет аванса, выданного покупателем по договору.

  • Колонки «Сумма НУ ДТ» и «Сумма НУ КТ» заполнятся автоматически.

Шаг 2 — начисление НДС с аванса

Отражение начисления НДС.

Начисление НДС с аванса оформим документом «Отражение начисления НДС» в разделе «Операции» — подраздел «НДС» — «Отражение начисления НДС»:

Заполним документ следующим образом.

На вкладке «Главное» укажем:

  • в поле «От» — дату начисления НДС;

  • в поле «Контрагент» — контрагента — покупателя;

  • в поле «Договор» — договор с покупателем;

  • в поле «Документ расчетов» — документ «Операция», которым мы отразили поступление векселя.

Проставим галочку в поле «Использовать как запись книги продаж».

Код вида операции укажем 02.

Проставим галочку в поле «Формировать проводки».

На вкладке «Товары и услуги» заполним табличную часть следующим образом:

  • В графе «Вид ценности» укажем «Авансы полученные».

  • В графе «Сумма» — 600 000,00 рублей.

  • В графе «% НДС» — 20%.

  • Сумма НДС рассчитается автоматически.

  • В графе «Счет учета НДС» укажем 76.АВ.

  • В графе «Событие» укажем «Получен аванс».

На вкладке «Документы оплаты» укажем дату оплаты 31.01.2024 и документ оплаты «Операция».

Проводки документа будут следующие:

  • ДТ 76.АВ – КТ 68.02 — начислен НДС с аванса.

В регистре «НДС продажи» видим запись для книги продаж.

Зарегистрируем счет-фактуру внизу документа «Отражение начисления НДС».

Код вида операции укажем 02.

В движениях документа видим запись в регистре «Журнал учета счетов-фактур».

Шаг 3 — реализация товара покупателю

15.02.2024 поставщик проводит в адрес покупателя реализацию товаров.

В документе укажем контрагента — покупателя, договор.

В табличной части укажем номенклатуру, количество, цену, сумму, НДС реализуемого товара.

Проводки документа будут следующие:

  • ДТ 90.02 – КТ 41.01 — списана себестоимость товара;

  • ДТ 62.02 – КТ 62.01 — зачтен аванс покупателя;

  • ДТ 62.01 – КТ 90.01 — признана выручка от реализации товара;

  • ДТ 90.03 – КТ 68.02 — начислен НДС.

Шаг 4 — формирование записей книги покупок

Для принятия НДС с аванса к вычету оформим регламентную операцию «Формирование записей книги покупок» за 1 квартал 2024 г. в разделе «Операции» — подраздел «Закрытие периода» — «Регламентные операции НДС».

Заполним табличную часть на вкладке «Полученные авансы».

  • В графе «Покупатель» укажем контрагента-покупателя.

  • В графе «Документ аванса» укажем счет-фактуру выданный на аванс.

  • В графе «Событие» укажем «Зачет аванса».

  • Дату события укажем 15.02.2024 — это дата реализации товара покупателю.

  • В графе «Сумма» укажем сумму без НДС.

  • В графе «% НДС» укажем 20%.

  • В графе «НДС» программа автоматически рассчитает сумму НДС.

В движениях документа видим следующую проводку:

  • ДТ 68.02 – КТ 76.АВ — принят НДС к вычету.

В регистре «НДС покупки» видим запись для книги покупок.

После проведения регламентной операции «Формирование записей книги покупок» в ОСВ по счету 76.АВ у нас вот такая картина.

Это из-за того, что в разделе «Полученные авансы» нет возможности выбрать документ аванса «Отражение НДС к вычету», а только счет-фактуру, введенную на его основании.

Поэтому, придется вручную закрыть расчеты по счету 76.АВ с помощью документа «Операция».

После проведения документа ОСВ по счету 76.АВ закрылась.

Шаг 5 — начисление процентов по векселю (с 01.02.2024 по 29.02.2024)

Так как за день, когда вексель получен (31.01.2024), проценты не начисляются, согласно ст.271 НК, письма Минфина от 16.01.2017 № 03-03-06/1/1128, начисление процентов начнется с 01.02.2024.

Проценты начисляются и включаются в доходы на последнее число каждого месяца и на день выбытия.

Проценты рассчитаем по следующей формуле:

600 000,00 х 16% / 366 х 29 = 7 606,56.

Ключевая ставка Банка России с 01.01.2024 по 30.04.2024 составила 16%.

Поэтому рассчитанная сумма процентов по векселю не превышает сумму процентов, рассчитанную по ключевой ставке ЦБ.

Соответственно, НДС с суммы превышения платить не нужно.

Проценты начислим документом «Операция» на последний день месяца.

  • В колонке «Дебет» укажем счет 76.09, контрагента — третье лицо и договор с контрагентом.

  • В колонке «Кредит» укажем счет 91.01 и статью прочих доходов и расходов «Проценты по векселям».

Статью создадим следующим образом.

  • Вид статьи укажем «Проценты к получению (уплате)».

  • Установим галочку в поле «Принимается к налоговому учету».

  • В колонке «Сумма», «Сумма НУ ДТ» и «Сумма НУ КТ» укажем сумму начисленных процентов.

Шаг 6 — начисление процентов по векселю (с 01.03.2024 по 31.03.2024)

Таким же образом начислим проценты за период с 01.03.2024 по 31.03.2024.

Рассчитаем сумму процентов: 600 000,00 х 16% / 366 х 31 = 8 131,15.

Шаг 7 — погашение векселя и начисление процентов (с 01.04.2024 по 30.04.2024)

На дату погашения векселя оформим документ «Операция», в котором отразим начисление процентов по векселю за период 01.04.24 — 30.04.24, начисление дохода и списание стоимости векселя.

Проводка 1

ДТ 76.09 – КТ 91.01 — начислены проценты по векселю.

В колонке «Дебет» указываем:

  • Счет 76.09, контрагента — третье лицо и договор.

В колонке «Кредит» указываем:

  • Счет 91.01 и аналитику к нему — статью прочих доходов и расходов «Проценты по векселям».

В колонке «Сумма» указываем сумму начисленных процентов по векселю:

  • 600 000,00 х 16% / 366 х 30 = 7 868,85.

Колонки «Сумма НУ ДТ» и «Сумма НУ КТ» заполнятся автоматически.

Проводка 2

ДТ 76.09 – КТ 91.01 — начислен доход от предъявления векселя к оплате.

В колонке «Дебет» указываем:

  • Счет 76.09, контрагента — третье лицо и договор.

В колонке «Кредит» указываем:

  • Счет 91.01 и аналитику к нему — статью прочих доходов и расходов с видом «Реализация ценных бумаг» и установленным флажком «Принимается к налоговому учету».

В колонке «Сумма» указываем номинальную сумму векселя.

Колонки «Сумма НУ ДТ» и «Сумма НУ КТ» заполнятся автоматически.

Проводка 3

ДТ 91.02 – КТ 58.02 — списание стоимости векселя.

В колонке «Дебет» указываем:

  • Счет 91.02 «Прочие расходы» и аналитику к нему — статью прочих доходов и расходов с видом «Реализация ценных бумаг» и установленным флажком «Принимается к налоговому учету».

В колонке «Кредит» указываем:

  • Счет 58.02 «Долговые ценные бумаги» и аналитику к нему: контрагента — третье лицо и ценную бумагу.

В колонке «Сумма» указываем стоимость векселя, предъявляемого к оплате, по которой он числится в учете.

Колонки «Сумма НУ ДТ» и «Сумма НУ КТ» заполнятся автоматически.

Шаг 8 — получение денежных средств по векселю от третьего лица

После предъявления векселя к погашению, 30.04.2024 на расчетный счет поступили денежные средства от третьего лица по векселю (в т.ч. проценты).

Проводки документа следующие:

  • ДТ 51 – КТ 76.09 — получение денежных средств по векселю (номинал + проценты).

Чтобы увидеть, что все расчеты закрылись, сформируем ОСВ по счетам 62, 76.09 и 58.02.

ОСВ по счету 62:

ОСВ по счету 58.02:

ОСВ по счету 76.09:

Начать дискуссию

Налог на имущество организаций

ФНС отправила 790 тысяч сообщений об исчисленных суммах налогов на имущество компаний

Общая сумма начислений по налогам на имущество организаций превысила 379 млрд рублей.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Экономика России

Глава Минфина: windfall tax ввели для получения ресурсов на перенастройку отраслей

Антон Силуанов рассказал, для чего бизнес платит курсовые пошлины, налог на сверхприбыль и повышенный НДПИ.

Клерк
Маркетплейсы

🚚 Как легально продавать товары параллельного импорта на маркетплейсах

Механизм параллельного импорта позволяет ввозить продукцию без согласия правообладателя. Он действует в России с лета 2022 года. Рассказываем, как, не нарушая закон, ввозить и оформлять товары параллельного импорта для реализации на маркетплейсах.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Клерк
Карьера бухгалтера

🔥Суперцена на курс «Аналитик 1С»! Успейте купить самый дорогой курс «Клерка» со скидкой 78%

Средняя зарплата аналитика 1С на удаленке — 150 тыс. рублей. Опытные специалисты зарабатывают от 250 тыс. рублей в месяц. Сейчас на hh вы можете найти более 11 тыс. вакансий для специалистов разного уровня. Воспользуйтесь шансом купить курс «Аналитик 1С» со скидкой, чтобы уже через полгода начать строить карьеру в этой перспективной сфере.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Управление финансами

Как повысить маржинальность бизнеса, когда клиенты теряют покупательскую способность, а поставщики задирают цены: 10 практических советов

В последние годы многие компании сталкиваются с трудностями в бизнесе, связанными с потерей покупательской способности клиентов и увеличением цен от поставщиков. Экономическая нестабильность, включая эти факторы, может серьезно угрожать прибыльности предприятия.

Как повысить маржинальность бизнеса, когда клиенты теряют покупательскую способность, а поставщики задирают цены: 10 практических советов
Бухгалтерский учет

Учет простого процентного векселя третьего лица, полученного от покупателя в оплату товаров, работ, услуг в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Продолжим разбор сложных нестандартных ситуаций. В этом материале поговорим о случае, когда покупатель передал простой процентный вексель третьего лица в качестве полной предоплаты за товар поставщику в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0. 

Учет простого процентного векселя третьего лица, полученного от покупателя в оплату товаров, работ, услуг в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
IT-компании

Путин поручил поддержать IT-компании

Российские IT-компании будут применять пониженную ставку по налогу на прибыль до 2030 года.

УК РФ

👔 Одобрены важные изменения в УК по экономическим преступлениям. Потерпевшим придется самим защищать свои права, говорит адвокат

Профильный комитет Совета Федерации поддержал изменения в УК, направленные на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства и либерализацию уголовной ответственности за экономические преступления.

Экономика России

Прокуратура национализировала больше 100 предприятий

В собственность государства вернули больше 100 компаний с общей стоимостью активов в 1,3 трлн рублей.

Налоговые изменения 2025

Цитата дня. Про налоговую стабильность

В ходе ПМЭФ министр финансов заявил, что основные параметры налогообложения не поменяются до 2030 года. Но до этого момента будут точечные корректировки.

Цитата дня. Про налоговую стабильность
ТоТ еще разговор

От «Моего дела» до развития новых продуктов и инноваций в сфере финтеха: Путь Алексея Петрова

В субботу 8 июня  в 13-00 проводим беседу с легендой российского финтеха и предпринимательства — со-основателем сервиса «Мое Дело» Алексеем Петровым. 

От «Моего дела» до развития новых продуктов и инноваций в сфере финтеха: Путь Алексея Петрова
Exnode
Криптовалюта

Что такое криптокошелек, как выбрать и как создать

Для использования любой криптовалюты нужен специальный крипто-кошелек, на котором будут условно «храниться» ваши электронные токены. Кошелек может быть программным или «физическим», например — в виде флешки, на которой хранятся открытые или закрытые ключи доступа к биржевым аккаунтам. Как выбрать подходящий крипто-кошелек, и как им правильно пользоваться?

Что такое криптокошелек, как выбрать и как создать

Разборы законов

1 316
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налоговые изменения 2025

😲 Министр финансов: законопроект с налоговыми поправками не изменится ко второму чтению

При подготовке закона Минфин учел предложения властей и бизнеса, поэтому серьезных изменений в проект Госдума не внесет.

2
Narine_Beglyarova
Декларация по НДС

Новые освобождения от НДС: важная информация для заполнения декларации

ФНС напомнила о кодах операций, используемых при заполнении декларации по НДС до внесения изменений в приложение № 1 к порядку заполнения налоговой декларации.

Клерк
Онлайн-кассы

Три важных вопроса по онлайн-кассам для бухгалтера в 2024 году

Применение онлайн-кассы застройщиками, переоформление кассы на другую компанию, чеки за оплату аренды от клиента-ИП — собрали популярные вопросы по теме УСН с ответами экспертов сервиса «Клерк.Консультации».

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

Продолжаем собирать в копилку мемы от художников. Ловите подборку картин, которые отлично подходят для бухгалтерских и не только мемов.

Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения
10
Елена Ярушкина
Резюме бухгалтера

Как бухгалтеру составить идеальное резюме

Поиск работы начинается с создания резюме. И даже если сейчас вы не ищите работу и просто мониторите рынок, то резюме позволит сравнить ваше резюме с требованиями работодателя. Разберемся как составить идеальное резюме, которое понравится работодателю.

Как бухгалтеру составить идеальное резюме
1
Инвестиции

У компаний появятся дополнительные стимулы выходить на фондовые рынки

Высокотехнологичные компании смогут получить компенсацию затрат при проведении IPO.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Импорт

Доля импорта в РФ сократится за счет роста собственного производства

Сейчас Россия на 100% обеспечивает себя мясом. Импорт готовой высокотехнологичной продукции вырастет на 2/3 к 2030 году.

Интересные материалы

Ведение бизнеса

Как фермерам конкурировать с крупным бизнесом: в Госдуме объяснили

В Госдуме рассказали, в каком случае фермеры смогут конкурировать с агрохолдингами.