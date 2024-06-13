Учет простого процентного векселя третьего лица, полученного от покупателя в оплату товаров, работ, услуг в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Вексель — это ценная бумага (п. 2 ст. 142 ГК), удостоверяющая безусловное, абстрактное и строго формальное предложение (переводной вексель) или обещание (простой вексель) уплатить денежную сумму (п. 2 ст. 1, п. 2 ст. 75 Положения о переводном и простом векселе).
Вексель имеет двойную правовую природу, и в зависимости от цели передачи векселя и условий конкретной сделки он может выступать: и как удостоверение заемного обязательства (аналог договора займа), и как средство расчета/платежа (ценная бумага).
Обращение векселя регулируется законом от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» и Положением о переводном и простом векселе, введенным в действие постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 № 104/1341.
Вексель должен быть составлен только на бумаге (на бумажном носителе) (ст. 4 закона № 48-ФЗ).
Вексель может быть простой и переводной.
По простому векселю обещает уплатить сам векселедатель, а по переводному векселю векселедатель предлагает уплатить другому лицу. При этом обещание или предложение уплатить определенную денежную сумму является безусловным, не зависящим от каких-либо обстоятельств.
Существо вексельного обязательства заключается в том, что выплате по векселю подлежит та сумма, которая в нем указана (вексельная сумма), а не та, которая причитается к получению по сделке, в рамках которой был выдан (передан) вексель.
Вексель может быть процентным или беспроцентным. Для признания условия о процентах необходимо указать в векселе их размер (п. 5, п. 77 Положения о векселе).
Рассмотрим подробно ситуацию, в которой покупатель передал простой процентный вексель третьего лица в качестве полной предоплаты за товар поставщику.
Бухгалтерский учет
Полученный в качестве предоплаты в счет предстоящей поставки товаров (работ, услуг) вексель третьего лица отражается в размере договорной стоимости товаров (работ, услуг) по ДТ 58.02 «Долговые ценные бумаги» в корреспонденции с КТ 62.02 «Расчеты по авансам полученным» (п. п. 3, 8, 14 ПБУ 19/02).
При этом такой вексель должен соответствовать условиям п. 2 ПБУ 19/02:
Проценты по векселю, причитающиеся к уплате, признаются доходами от обычных видов деятельности, либо прочими поступлениями (п. 34 ПБУ 19/02) на конец каждого истекшего месяца и на дату погашения задолженности.
За день, когда вексель получен, проценты не начисляются (ст. 271 НК, письмо Минфина от 16.01.2017 № 03-03-06/1/1128).
Погашение векселя —это его выбытие (п. 25 ПБУ 19/02).
На дату погашения векселя признается прочий доход в размере указанной в нем вексельной суммы и начисленных процентов (п. п. 7, 11, 16 ПБУ 9/99, п. 34 ПБУ 19/02).
Одновременно в состав прочих расходов включается первоначальная стоимость погашенного векселя.
НДС
Переданный покупателем вексель третьего лица до отгрузки товаров является авансом. Поэтому, на дату принятия векселя к учету поставщик должен:
начислить НДС (пп. 2 п. 1 ст. 167 НК, письмо Минфина от 06.03.2009 № 03-07-15/39);
выставить и зарегистрировать в книге продаж счет-фактуру (п. 17 Правил ведения книги продаж).
В строках 3, 4, 5 и 5а счета-фактуры нужно поставить прочерк (пп. «з» п. 1, п. 4 Правил заполнения счета-фактуры).
Если по процентному векселю сумма полученных процентов больше суммы процентов, рассчитанных исходя из ставки рефинансирования, которая действовала в соответствующий период, то с суммы превышения нужно уплатить НДС (пп.3 п.1 ст. 162 НК).
Налог на прибыль
При методе начисления выручка (без учета НДС) от реализации товаров признается на дату их реализации в размере договорной стоимости. При этом факт их оплаты не имеет значения (п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 249, п. 3 ст. 271 НК). Поэтому для поставщика (подрядчика, исполнителя), применяющего этот метод, получение в счет оплаты товаров (работ, услуг) векселя третьего лица не имеет какого-либо значения.
Вексель к налоговому учету принимается по стоимости, равной погашаемой задолженности (с учетом НДС) за реализованные товары (работы, услуги).
Проценты по векселю векселедержатель учитывает в составе внереализационных доходов (п. 6 ч. 2 ст. 250, п. 3 ст. 43 НК). При методе начисления такие доходы признаются ежемесячно на последнее число текущего месяца, а также на дату предъявления векселя к погашению (п. 6 ст. 271, абз. 3 п. 4 ст. 328 НК).
По правилам п. п. 2, 3 ст. 280 НК предъявление векселя к погашению приравнивается к реализации ценной бумаги.
Доходы и расходы по такой операции определяются с учетом положений данной статьи.
Доход складывается (п. 2 ст. 280 НК) из суммы, погашаемой векселедателем и процентного (купонного) дохода, который организации уплатил векселедатель.
В доход от реализации (иного выбытия) ценных бумаг не включается процентный (купонный) доход, который ранее был учтен при налогообложении прибыли (п. 2 ст. 280 НК).
Расходом будет цена приобретения векселя (п.3 ст. 280 НК).
Пример в программе 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0
Между поставщиком и покупателем заключен договор на поставку товара с условием предоплаты 100% на сумму 600 000,00 рублей.
В счет предоплаты за товары покупатель предъявил простой процентный вексель третьего лица на сумму 600 000,00 под 16% годовых.
Вексель может быть предъявлен к платежу не ранее 30.04.2024.
Вексель получен поставщиком 31.01.2024.
Поставщик отгрузил товар 15.02.2024.
Предъявлен вексель к оплате 30.04.2024.
Шаг 1 — получение от покупателя векселя третьего лица
Получение от покупателя векселя третьего лица в счет предоплаты за товар оформим документом «Операция» в разделе «Операции» — «Бухгалтерский учет» — «Операции, введенные вручную»:
Дата документа — это дата получения векселя.
Заполним табличную часть по команде «Добавить».
В колонке «Дебет» укажем счет 58.02.
В Субконто 1 укажем контрагента — третье лицо, чей вексель получен от покупателя в счет аванса по договору;
В Субконто 2 пройдем по синей гиперссылке «Показать все» и откроем справочник «Ценные бумаги». Добавляем новый элемент справочника. При его заполнении укажем данные (номер) полученного векселя.
В колонке «Кредит» укажем счет учета расчетов с покупателем, который передал вексель третьего лица в счет аванса по договору 62.02 и аналитику к нему (контрагента — покупателя, договор).
В колонке «Сумма» укажем сумму векселя, которая зачитывается в счет аванса, выданного покупателем по договору.
Колонки «Сумма НУ ДТ» и «Сумма НУ КТ» заполнятся автоматически.
Шаг 2 — начисление НДС с аванса
Отражение начисления НДС.
Начисление НДС с аванса оформим документом «Отражение начисления НДС» в разделе «Операции» — подраздел «НДС» — «Отражение начисления НДС»:
Заполним документ следующим образом.
На вкладке «Главное» укажем:
в поле «От» — дату начисления НДС;
в поле «Контрагент» — контрагента — покупателя;
в поле «Договор» — договор с покупателем;
в поле «Документ расчетов» — документ «Операция», которым мы отразили поступление векселя.
Проставим галочку в поле «Использовать как запись книги продаж».
Код вида операции укажем 02.
Проставим галочку в поле «Формировать проводки».
На вкладке «Товары и услуги» заполним табличную часть следующим образом:
В графе «Вид ценности» укажем «Авансы полученные».
В графе «Сумма» — 600 000,00 рублей.
В графе «% НДС» — 20%.
Сумма НДС рассчитается автоматически.
В графе «Счет учета НДС» укажем 76.АВ.
В графе «Событие» укажем «Получен аванс».
На вкладке «Документы оплаты» укажем дату оплаты 31.01.2024 и документ оплаты «Операция».
Проводки документа будут следующие:
ДТ 76.АВ – КТ 68.02 — начислен НДС с аванса.
В регистре «НДС продажи» видим запись для книги продаж.
Зарегистрируем счет-фактуру внизу документа «Отражение начисления НДС».
Код вида операции укажем 02.
В движениях документа видим запись в регистре «Журнал учета счетов-фактур».
Шаг 3 — реализация товара покупателю
15.02.2024 поставщик проводит в адрес покупателя реализацию товаров.
В документе укажем контрагента — покупателя, договор.
В табличной части укажем номенклатуру, количество, цену, сумму, НДС реализуемого товара.
Проводки документа будут следующие:
ДТ 90.02 – КТ 41.01 — списана себестоимость товара;
ДТ 62.02 – КТ 62.01 — зачтен аванс покупателя;
ДТ 62.01 – КТ 90.01 — признана выручка от реализации товара;
ДТ 90.03 – КТ 68.02 — начислен НДС.
Шаг 4 — формирование записей книги покупок
Для принятия НДС с аванса к вычету оформим регламентную операцию «Формирование записей книги покупок» за 1 квартал 2024 г. в разделе «Операции» — подраздел «Закрытие периода» — «Регламентные операции НДС».
Заполним табличную часть на вкладке «Полученные авансы».
В графе «Покупатель» укажем контрагента-покупателя.
В графе «Документ аванса» укажем счет-фактуру выданный на аванс.
В графе «Событие» укажем «Зачет аванса».
Дату события укажем 15.02.2024 — это дата реализации товара покупателю.
В графе «Сумма» укажем сумму без НДС.
В графе «% НДС» укажем 20%.
В графе «НДС» программа автоматически рассчитает сумму НДС.
В движениях документа видим следующую проводку:
ДТ 68.02 – КТ 76.АВ — принят НДС к вычету.
В регистре «НДС покупки» видим запись для книги покупок.
После проведения регламентной операции «Формирование записей книги покупок» в ОСВ по счету 76.АВ у нас вот такая картина.
Это из-за того, что в разделе «Полученные авансы» нет возможности выбрать документ аванса «Отражение НДС к вычету», а только счет-фактуру, введенную на его основании.
Поэтому, придется вручную закрыть расчеты по счету 76.АВ с помощью документа «Операция».
После проведения документа ОСВ по счету 76.АВ закрылась.
Шаг 5 — начисление процентов по векселю (с 01.02.2024 по 29.02.2024)
Так как за день, когда вексель получен (31.01.2024), проценты не начисляются, согласно ст.271 НК, письма Минфина от 16.01.2017 № 03-03-06/1/1128, начисление процентов начнется с 01.02.2024.
Проценты начисляются и включаются в доходы на последнее число каждого месяца и на день выбытия.
Проценты рассчитаем по следующей формуле:
600 000,00 х 16% / 366 х 29 = 7 606,56.
Ключевая ставка Банка России с 01.01.2024 по 30.04.2024 составила 16%.
Поэтому рассчитанная сумма процентов по векселю не превышает сумму процентов, рассчитанную по ключевой ставке ЦБ.
Соответственно, НДС с суммы превышения платить не нужно.
Проценты начислим документом «Операция» на последний день месяца.
В колонке «Дебет» укажем счет 76.09, контрагента — третье лицо и договор с контрагентом.
В колонке «Кредит» укажем счет 91.01 и статью прочих доходов и расходов «Проценты по векселям».
Статью создадим следующим образом.
Вид статьи укажем «Проценты к получению (уплате)».
Установим галочку в поле «Принимается к налоговому учету».
В колонке «Сумма», «Сумма НУ ДТ» и «Сумма НУ КТ» укажем сумму начисленных процентов.
Шаг 6 — начисление процентов по векселю (с 01.03.2024 по 31.03.2024)
Таким же образом начислим проценты за период с 01.03.2024 по 31.03.2024.
Рассчитаем сумму процентов: 600 000,00 х 16% / 366 х 31 = 8 131,15.
Шаг 7 — погашение векселя и начисление процентов (с 01.04.2024 по 30.04.2024)
На дату погашения векселя оформим документ «Операция», в котором отразим начисление процентов по векселю за период 01.04.24 — 30.04.24, начисление дохода и списание стоимости векселя.
Проводка 1
ДТ 76.09 – КТ 91.01 — начислены проценты по векселю.
В колонке «Дебет» указываем:
Счет 76.09, контрагента — третье лицо и договор.
В колонке «Кредит» указываем:
Счет 91.01 и аналитику к нему — статью прочих доходов и расходов «Проценты по векселям».
В колонке «Сумма» указываем сумму начисленных процентов по векселю:
600 000,00 х 16% / 366 х 30 = 7 868,85.
Колонки «Сумма НУ ДТ» и «Сумма НУ КТ» заполнятся автоматически.
Проводка 2
ДТ 76.09 – КТ 91.01 — начислен доход от предъявления векселя к оплате.
В колонке «Дебет» указываем:
Счет 76.09, контрагента — третье лицо и договор.
В колонке «Кредит» указываем:
Счет 91.01 и аналитику к нему — статью прочих доходов и расходов с видом «Реализация ценных бумаг» и установленным флажком «Принимается к налоговому учету».
В колонке «Сумма» указываем номинальную сумму векселя.
Колонки «Сумма НУ ДТ» и «Сумма НУ КТ» заполнятся автоматически.
Проводка 3
ДТ 91.02 – КТ 58.02 — списание стоимости векселя.
В колонке «Дебет» указываем:
Счет 91.02 «Прочие расходы» и аналитику к нему — статью прочих доходов и расходов с видом «Реализация ценных бумаг» и установленным флажком «Принимается к налоговому учету».
В колонке «Кредит» указываем:
Счет 58.02 «Долговые ценные бумаги» и аналитику к нему: контрагента — третье лицо и ценную бумагу.
В колонке «Сумма» указываем стоимость векселя, предъявляемого к оплате, по которой он числится в учете.
Колонки «Сумма НУ ДТ» и «Сумма НУ КТ» заполнятся автоматически.
Шаг 8 — получение денежных средств по векселю от третьего лица
После предъявления векселя к погашению, 30.04.2024 на расчетный счет поступили денежные средства от третьего лица по векселю (в т.ч. проценты).
Проводки документа следующие:
ДТ 51 – КТ 76.09 — получение денежных средств по векселю (номинал + проценты).
Чтобы увидеть, что все расчеты закрылись, сформируем ОСВ по счетам 62, 76.09 и 58.02.
ОСВ по счету 62:
ОСВ по счету 58.02:
ОСВ по счету 76.09:
Начать дискуссию