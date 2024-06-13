Налоги не изменятся до 2030 года, но это не точно. Налоговики недоговаривают в актах проверок и признают нормальные компании фиктивными. «Ночной бухгалтер» № 1699

Сегодня в выпуске:
Налоговой реформе быть.
Инспекторы ФНС умалчивают о важных деталях в актах проверок — читайте их внимательно.
Как сэкономить время бухгалтера в 10 раз?
Ключевую ставку сохранили.
31 декабря хотят сделать выходным.
Пятничные игры.
Мем дня
Улыбаемся и пашем
Заверения Антона Силуанова о том, что базовые принципы в налоговой системе не будут меняться до 2030 года выглядят еще как странно на фоне происходящей реформы.
Или под базовым имелось в виду, что НДФЛ не исчезнет из НК? Да, зато ставок будет целых пять, а упрощенцы начнут платить НДС.
Минфин уже сообщил, что внесенные поправки ко второму чтению не сильно изменятся, все мнения и так уже учли. Интересно, а чье мнение спрашивали?
Что не так в актах ВНП
Адвокат Вячеслав Василевский в своем блоге на «Клерке» поделился опытом сопровождения выездных налоговых проверок. Он рассказал, что в актах некоторые инспекторы указывают на фиктивность сделок и недобросовестность контрагентов налогоплательщика (разумеется и его самого тоже). Причем в актах сказано, что у сомнительных контрагентов отсутствуют операции по счетам, характерные для их деятельность — оплата аренды, связи, услуг ЖКХ, канцелярии.
Отсутствие на расчетных счетах расходных операций, характерных для осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности — это один из признаков фиктивности. Сделки с таким контрагентом могут быть «выкинуты» из налогового учета, а компания получит значительные доначисления.
Есть только одна мааааленькая проблема. Все эти операции в выписках по счетам контрагентов присутствуют, а инспекторы просто «пропустили» этот факт. Адвокат предполагает, что дело в некомпетентности проверяющих, ведь к тем самым актам проверок они прикладывали сами выписки со всеми отрицаемыми ими расходными операциями.
А как у вас проходили ВНП? Спорили с результатами?
Самый простой способ экономить на налогах законно и без претензий проверяющих — это вовремя обратиться к налоговому эксперту.
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ЦБ сохранил уровень ключевой ставки
Размер ставки сохранился на уровне 16%. Позитивного прогноза нет — ставку, скорее всего увеличат на ближайшем заедании.
Напомним, что размер ключевой ставки влияет на проценты по вкладам и кредитам.
Новый выходной
Под Новый Год будем отдыхать еще больше. 31 декабря собираются сделать официальным выходным. Только не спешите радоваться, в этом году в предпраздничный день придется работать, изменения могут внедрить только с 2025 года.
Пятничные игры для бухгалтера
Конечно, в пятницу не очень хочется работать. Поэтому под конец выпуска можно немножко поиграть.
Начните с мемов великих художников — наш традиционный пост, в котором придумываем к шедеврам живописи смешные названия.
Переходим к
водным процедурам мозгонапрягателю — ищем 10 отличий между картинками (честно — это не так просто).
А еще можно поиграть в… резюме. Да-да, отнеситесь к составлению резюме, как к какому-нибудь квесту. Пройдете его удачно и будет вам счастье в виде крутой работы.
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Мем дня
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Ваша сейчас бы на морюшко, а не это все редакция
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