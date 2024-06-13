Налоги не изменятся до 2030 года, но это не точно. Налоговики недоговаривают в актах проверок и признают нормальные компании фиктивными. «Ночной бухгалтер» № 1699

Власти запутались — меняют они налоговую систему или нет. То собирают кучу поправок по НДС, НДФЛ, УСН, налогу на прибыль, то говорят, что базово ничего не поменяется до 2030. Адвокат рассказал на «Клерке», какие грубые ошибки (намеренные?) совершают налоговики в актах проверок и почему обычные компании в них становятся фиктивными.

Сегодня в выпуске:

Налоговой реформе быть.

Инспекторы ФНС умалчивают о важных деталях в актах проверок — читайте их внимательно.

Как сэкономить время бухгалтера в 10 раз?

Ключевую ставку сохранили.

31 декабря хотят сделать выходным.

Пятничные игры.

Мем дня

Улыбаемся и пашем

Заверения Антона Силуанова о том, что базовые принципы в налоговой системе не будут меняться до 2030 года выглядят еще как странно на фоне происходящей реформы.

Или под базовым имелось в виду, что НДФЛ не исчезнет из НК? Да, зато ставок будет целых пять, а упрощенцы начнут платить НДС.

Минфин уже сообщил, что внесенные поправки ко второму чтению не сильно изменятся, все мнения и так уже учли. Интересно, а чье мнение спрашивали?

Что не так в актах ВНП

Адвокат Вячеслав Василевский в своем блоге на «Клерке» поделился опытом сопровождения выездных налоговых проверок. Он рассказал, что в актах некоторые инспекторы указывают на фиктивность сделок и недобросовестность контрагентов налогоплательщика (разумеется и его самого тоже). Причем в актах сказано, что у сомнительных контрагентов отсутствуют операции по счетам, характерные для их деятельность — оплата аренды, связи, услуг ЖКХ, канцелярии.

Отсутствие на расчетных счетах расходных операций, характерных для осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности — это один из признаков фиктивности. Сделки с таким контрагентом могут быть «выкинуты» из налогового учета, а компания получит значительные доначисления.

Есть только одна мааааленькая проблема. Все эти операции в выписках по счетам контрагентов присутствуют, а инспекторы просто «пропустили» этот факт. Адвокат предполагает, что дело в некомпетентности проверяющих, ведь к тем самым актам проверок они прикладывали сами выписки со всеми отрицаемыми ими расходными операциями.

А как у вас проходили ВНП? Спорили с результатами?

Самый простой способ экономить на налогах законно и без претензий проверяющих — это вовремя обратиться к налоговому эксперту.

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ЦБ сохранил уровень ключевой ставки

Размер ставки сохранился на уровне 16%. Позитивного прогноза нет — ставку, скорее всего увеличат на ближайшем заедании.

Напомним, что размер ключевой ставки влияет на проценты по вкладам и кредитам.

Новый выходной

Под Новый Год будем отдыхать еще больше. 31 декабря собираются сделать официальным выходным. Только не спешите радоваться, в этом году в предпраздничный день придется работать, изменения могут внедрить только с 2025 года.

Пятничные игры для бухгалтера

Конечно, в пятницу не очень хочется работать. Поэтому под конец выпуска можно немножко поиграть.

Начните с мемов великих художников — наш традиционный пост, в котором придумываем к шедеврам живописи смешные названия.

Переходим к водным процедурам мозгонапрягателю — ищем 10 отличий между картинками (честно — это не так просто).

А еще можно поиграть в… резюме. Да-да, отнеситесь к составлению резюме, как к какому-нибудь квесту. Пройдете его удачно и будет вам счастье в виде крутой работы.

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Мем дня

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Ваша сейчас бы на морюшко, а не это все редакция