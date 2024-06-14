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УСН

Лимиты работы на УСН в 2024 и 2025 году: сравниваем условия

С 2025 года согласно изменениями, подготовленным в НК, меняются лимиты и условия работы на УСН. Повышаются критерии для «упрощенки» и вводится уплата НДС.
Лимиты работы на УСН в 2024 и 2025 году: сравниваем условия
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Источник: Бухгалтерия.ру.

С 2025 года компаниям и ИП на УСН придется перестраивать работу бухгалтерии. Повышенных ставок для расчета налога больше не будет, остаются только базовые. А тем, у кого выручка 2024 года превысит 60 млн рублей, с 2025 года придется платить НДС, выставлять счета-фактуры, вести книги покупок и продаж, сдавать декларацию.

Лимиты для работы на УСН в 2024 и 2025 годах

Повышенные ставки налога для компаний, работающих на УСН, введены с 2021 года. Налоговые ставки напрямую зависят от выбранного объекта налогообложения (п. 6 ст. 346.18, п. 1, 2 ст. 346.20 НК). Базовые ставки такие:

  • Для объекта доходы применяется ставка 6%.  

  • Для объекта «доходы минус расход» применяется ставка 15% либо 1% от полученных доходов, если эта сумма будет больше налога, рассчитанного по ставке 15%.

Рассчитывать налог по базовым ставкам можно, если компания не выходит за пределы установленных лимитов:

  • Доход с учетом коэффициента-дефлятора: 199,35 млн рублей = 150 млн рублей*1,329.

  • Численность работников: не более 100 человек.

Повышенные ставки налога позволяют работать в 2024 году на УСН при превышении указанных выше лимитов. Но, с превышением лимитов повышается и налоговая ставка:

  • Для объекта доходы — 8%.

  • Для объекта «доходы минус расход» — 20% либо 1% от полученных доходов, если эта сумма будет больше налога, рассчитанного по ставке 15%.

Ограничения, которые нужно соблюдать для сохранения права на УСН с уплатой налога по повышенным ставкам такие:

  • Максимальный доход с учетом коэффициента-дефлятора: 265,8 млн рублей = 200 млн рублей*1,329.

  • Численность работников: не более 130 человек.

Повышенные ставки с 2025 года отменяются. Останутся только базовые.

Лимит по выручке с 2025 года

Максимальная выручка, которая позволяет в 2023 году работать УСН составляет 265,8 млн рублей с учетом коэффициента-дефлятора (200 млн рублей*1,329).

Основной показатель выручки, при котором налоги платятся по базовым ставкам составляет 199, 35 млн рублей (150 млн рублей*1,329).

С 2025 года лимит по выручке, при котором компания или ИП вправе работать на УСН составит 450 млн руб.

Показатель по доходам, дающий право на применение УСН, с 2025 года увеличен почти в 2 раза.

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Переход на УСН с нового года

Перейти на УСН в 2024 году можно было если доходы организации за 9 месяцев 2023 года не превысили 149 512,5 тыс. руб. с учетом коэффициента дефлятора (112,5 млн руб.*1,329) (п. 2 ст. 346.12 НК). С 2025 году этот показатель увеличен до 337,5 млн руб.

Показатель выручки по году, предшествующему переходу на УСН, повышен более чем в 2 раза.

Лимит по стоимости основных средств с 2025 года

Применять упрощенную систему налогообложения можно в 2024 году, если остаточная стоимость основных средств (ОСне превышает 150 млн руб. С того квартала, в котором допущено превышение, теряется право на упрощенку.

Остаточная стоимость ОС для отражения в учете = Остаточная стоимость ОС на дату перехода / Первоначальная стоимость ОС × Оплаченная часть стоимость ОС.

С 2025 года этот показатель повышен до 200 млн рублей.

Порог остаточной стоимости ОС, при превышении которого применение упрощенки невозможно, с 2025 года составит 200 млн рублей.

Сравниваем лимиты для УСН за 2024 и 2025 годы

Критерий

2024 год

2025 год

Базовый лимит с 2024 года

Повышенный лимит с 2024 года

Сумма дохода

199,35 млн руб.

265,8 млн руб.

450 млн рублей

Средняя численность работников

100 чел.

130 чел.

130 чел.

Остаточная стоимость основных средств

150 млн рублей (коэффициент-дефлятор не применяется)

200 млн рублей (коэффициент-дефлятор применяется)

Доход предыдущего года, который позволяет перейти на УСН с нового года

149 512,5 тыс. рублей

337,5 млн рублей

Ставка налога для УСН фирмы с объектом «Доходы»

6%

8%

6%

Ставка налога для УСН фирмы с объектом «Доходы минус расходы»

15%

20%

15%

Уплата НДС

Только при выставлении самостоятельно счетов-фактур и при ввозе товаров из-за рубежа

При превышении годового дохода в размере 60 млн рублей

НДС для фирм на УСН

С 2025 года, компании и ИП на «упрощенке» должны платить НДС, если выручка от реализации товаров, работ, услуг, за предыдущий налоговый период (2024 год) составила более 60 млн руб.

Налоговые ставки по НДС:

  • 5% — если сумма доходов по УСН за предшествующий налоговый период (2024 год) была в пределах 250 млн руб.

  • 7% — если сумма доходов по УСН за предшествующий налоговый период (2024 год) составила от 250 до 450 млн руб.

Фирма или ИП на УСН вправе выбрать по каким ставкам платить НДС:

  • либо по ставкам 5 % или 7% без права принять налог к вычету;

  • либо по ставкам 20% (10% и 0% — для льготных категорий товаров) с возможностью применять вычеты.

Ставка НДС для УСН

Доход фирмы на УСН за прошедший год

Условия вычета

Отчетность по НДС

0%

ниже 60 млн рублей

Не сдается, но нужно подать в ИФНС уведомление об освобождении

5%

от 60 млн рублей до 250 млн рублей

вычет по НДС не применяется; входной НДС можно учесть в расходах, с объектом «доходы минус расходы»

нужно выставлять счета-фактуры; вести книги покупок и продаж; сдавать декларации по НДС

7%

от 250 млн рублей до 450 млн рублей

вычет по НДС не применяется; входной НДС можно учесть в расходах, с объектом «доходы минус расходы»

нужно выставлять счета-фактуры; вести книги покупок и продаж; сдавать декларации по НДС

20% (10 для отдельных товаров)

любой доход до 450 млн рублей на УСН

разрешено применять вычет по НДС

нужно выставлять счета-фактуры; вести книги покупок и продаж; сдавать декларации по НДС

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