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Обзоры для бухгалтера

НДС на упрощенке — просто способ увеличить налоговую нагрузку: мнение бухгалтеров. 💸«Ночной бухгалтер» № 1704

Бухгалтеры, обсуждая налоговую реформу 2025, говорят, что по факту так просто увеличили налог для УСН. Мы даже рассчитали на примере, сколько платит компания в 2024 году и сколько будет платить в 2025 при равных условиях.
НДС на упрощенке — просто способ увеличить налоговую нагрузку: мнение бухгалтеров. 💸«Ночной бухгалтер» № 1704
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Госдума одобрила поправки в НК по НДФЛ и НДС.

  • Иностранную лексику придется убрать из официальной речи.

  • Все громкие изменения второго полугодия.

  • Сохранят преференции, но поднимут ставку — что будет с налогом на прибыль?

  • Подборка полезных разборов для бухгалтера.

  • Что происходит с бухгалтерским рынком?

  • Мем дня

Бухгалтеры не довольны изменениями в налогах

В соцсетях «Клерка» бухгалтеры бурно обсуждают каждую новость про налоговую реформу. Госдума уже одобрила поправки в части НДС для УСН и новой прогрессивной шкале для НДФЛ.

НДС для упрощенцев бухгалтеры считают по факту скрытым увеличением налога. Они даже называют пониженные ставки по НДС — налогом с продаж (ведь плательщики УСН, который будут облагать НДС свою реализацию при этом не получат право на вычет).

Мы сделали табличку, в которой рассчитали пример налоговой нагрузки на бизнес в 2024 и 2025 годах для УСН «доходы минус расходы"». Расчет показал, что платить налогов придется вдвое больше.

Мы собираем изменения по налогам в 2025 году в одном обзоре — добавляйте его в избранное мы будем дополнять его.

Говори нормально

Власти создали Концепцию государственной языковой политики РФ. Она предполагает противодействие использованию иностранной лексики в официальной речи. Придется искать российские аналоги иностранным словам.

Не обойдется и без очередного реестра ресурса — общедоступного свода норм современного русского литературного языка.

Громкие изменения второго полугодия 2024 года

Бесплатный вебинар для руководителей организаций, ИП, бухгалтеров, кадровиков

Начало: 19 июня в 11:00

Эксперты «Моё дело Бюро» проанализировали самые важные из них изменений в законодательстве во втором полугодии 2024 года, о которых стоит знать уже сейчас.

Программа

  • Кадры: реестры воинского учета и повесток, новая методика проведения СОУТ, квоты на трудоустройство для инвалидов и др.

  • Расчеты с персоналом: сверхурочная работа, бесплатное питание для «вреднико».

  • НДС: подтверждение ставки при экспорте, отмена льготного НДС и др.

  • Представительство: окончательный переход на МЧД.

  • Маркировка: велосипеды, БАДы, безалкогольное пиво, ветеринарные препараты, растительные масла, корм для животных, маркировка молочки и др.

  • Касса: изменения в порядке ведения кассовых операций.

  • Изменения в регулировании отраслей: для производителей алкоголя, таксистов, для тех, кто работает с драгметаллами, операторов связи и их абонентов, гостиниц, грузоперевозчиков, инструкторов-проводников, банков («антифрод»), международных групп компаний и др.

  • Заканчивается срок: моратория на пени, на проверки российских IT-компаний, льготной ставки по налогу на прибыль для IT, ограничений оборота наличной валюты и денежные переводы за рубеж, валютных ограничений по сделкам, заочных собраний участников АО и ООО и др.

  • Личная бухгалтерия: НДФЛ с банковского вклада, ГОСТ для услуг нянь, семейная и льготная ипотека и др.

Спикер:

Инна Верменич – ведущий эксперт по бухгалтерскому учёту и налогообложению «Моё дело Бюро».

Записаться

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Ставка 25%

Для налога на прибыль рекомендовано установить ставку 25% (против 20%, действующих сейчас). При этом чиновники обещают сохранить существующие льготы.

Рассматривать законопроект с соответствующими изменениями в НК будут в первом чтении 20 июня. За счет повышения ставки власти надеются пополнить бюджет.

Следите за новостями на «Клерке», мы будем держать вас в курсе.

Что разобрали для бухгалтеров эксперты

Реформа реформой, а бухгалтерам нужны ответы и на другие вопросы. Фаундер «Клерка» Борис Мальцев рассказал, какие экспертные разборы вышли на сайте за последнее время.

Обратите внимание, в списке есть два разбора, которые мы сделали по специальному запросу наших читателей — о вахтовом методе работы и импорте. Вы тоже можете заказать разбор от экспертов — просто оставьте сообщение в этой теме на форуме.

Помните, что в разборе мы стараемся разбирать ответы на конкретный запрос. Если спросите — как вести учет на УСН, мы не сможем вам ответить. Чтобы изучить глубже какую-то тему — пройдите курсы.

Доступ к разборам платный — 299 рублей в месяц. Вы получите доступ к существующему архиву из 1300+ разборов и 5 новых каждую неделю.

Насколько ценят бухгалтера?

По запросу «бухгалтер» на сайте hh.ru нашлось примерно 37 тысяч вакансий, а на сайте Авито почти 13 тысяч. Бухгалтер — востребованная профессия, но вот насколько ценится такой труд?

Вакансий с зарплатой от 45 тысяч рублей на HeadHunter порядка 28 тысяч, большая часть — в Москве. На Авито предложений с тем же уровне заработка более 8 тысяч.

Платить от 100 000 рублей на hh готовы 7,5 тысяч работодателей (порядка 20% от всех вакансий), а на Авито — менее 1200 работодателей (примерно 9%).

Бухгалтер делает большой объем работы, часто занимается не только одним вверенным участком или не только бухгалтерией, испытывает сильные стрессы, но при этом платить ему действительно достойную зарплату готова только малая часть работодателей.

Мы подготовили онлайн-курс для бухгалтеров, которые устали выгорать на работе и хотят выбраться из порочного круга рутины, больше проводить времени с друзьями и посвящать вечера не только составлению очередного отчета, а себе.

Софт-скилы для бухгалтера: тайм-менеджмент, психология, стресс и выгорание — станьте счастливее, начните управлять своими делами грамотно и начните радоваться жизни.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1704 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша старое китайское проклятие — чтоб ты жил в эпоху перемен редакция

Алексей Иванов

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Обзоры для бухгалтера

НДС на упрощенке — просто способ увеличить налоговую нагрузку: мнение бухгалтеров. 💸«Ночной бухгалтер» № 1704

Бухгалтеры, обсуждая налоговую реформу 2025, говорят, что по факту так просто увеличили налог для УСН. Мы даже рассчитали на примере, сколько платит компания в 2024 году и сколько будет платить в 2025 при равных условиях.

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