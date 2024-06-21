Шесть аргументов для ФНС: не дробление, а структурирование

Результат проверки на дробление зависит от обоснованности доказательств для налоговой. В определенных случаях бизнес, даже состоящий из отдельных компаний, нельзя обвинить в дроблении. Разберем положительную для налогоплательщиков судебную практику.

Правильно формулируйте деловую цель

В письмах ФНС давно сформулированы признаки, но не определение дробления.

Например, в письме ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895 перечислено 17 признаков дробления, в частности:

формальное перераспределение между участниками схемы персонала без изменения их должностных обязанностей;

отсутствие у подконтрольных лиц, принадлежащих им основных и оборотных средств, кадровых ресурсов;

использование участниками схемы одних и тех же вывесок, обозначений, контактов, сайта в сети »Интернет», адресов фактического местонахождения, помещений, банков, контрольно-кассовой техники, терминалов и т. д.

Поэтому многие налогоплательщики считают, что достаточно избегать явных признаков, чтобы отбиться от дробления. Это тупиковый путь.

Необходимо ликвидировать не признаки-следствия, а сформулировать деловую цель, которую можно уверенно указать при возникновении претензий.

Например:

Развиваем франчайзинговую сеть (решение 9-го ААС от 15.06.2023, кейс А40-187829/2022);

Обособляем экспорт (постановление АС Поволжского округа от 13.03.2023 № А65-14693/2022).

Возводим определенный объект (кейс А81-9383/2022, который АС Западно-Сибирского округа рассмотрел 03.05.2023).

Обратите внимание на цифровые следы

Считать, что налоговики пользуются выводами лишь АИС «Налог-3» – большая ошибка.

Налоговики ищут взаимозависимых, «семейный» бизнес, компании с одним руководителем. Они проверяют, в частности:

одинаковые адреса регистрации и ОКВЭД;

совпадающие IP-адресов при подаче отчетности, в системе «банк-клиент»; данные маркетплейсов («Вайлдбериз», «Озон»), кадровых порталов;

прочие точки, фиксирующие IP.

Данные из соцсетей легко подтверждают родственные, дружеские и иные тесные связи, и тоже принимаются в качестве доказательств взаимозависимости.

Не дробление, а развитие

Для ФНС даже такие аргументы как отсылки на осуществление лицензируемых видов деятельности, наличие собственных ресурсов, неполное совпадение участников и т. п. не всегда оказываются достаточными.

Важно сосредоточиться именно на доказательствах самостоятельности хозсубъектов.

Например, обратить внимание на то, что имеет место не дробление, а так уж развивалась спорная компания. Например, она была приобретена как готовый бизнес (АС Свердловской области решил, что в данном случае умысла на дробление не было, вердикт от 05.05.2023, кейс А60-68656/2022).

В чем налоговая выгода

Если в итоге вменяемого дробления уплачено налогов больше, чем при объединении – это не железный, но весьма крепкий аргумент, даже если речь идет об одном налоговом периоде (дело А66-15419/2021 из практики АС Северо-Западного округа).

Подчеркнем, что именно ИФНС должна доказывать получение в спорном периоде необоснованной налоговой выгоды путем создания схемы дробления бизнеса (презумпция добросовестности налогоплательщика, ст. 54.1 НК).

Сделки реальны

Если сделки реальны, и не опровергнуто, что каждая организация и (или) ИП ведут самостоятельную деятельность:

единоличный исполнительный орган;

своя клиентская база;

несение расходов по обслуживанию недвижимости и т. п.,

и бесспорных доказательств нереальности, мнимости сделок у налоговиков нет, то одной убежденности в дроблении недостаточно. Главной целью реорганизации вполне может быть изменение бизнес-процессов для:

улучшения обслуживания;

повышения доходов;

снижения издержек (кейс А60-68656/2022, из практики 17-го ААС).

На заметку: взаимозависимость (в отличие от дробления, это понятие в НК есть, ст. 105.1 НК) – не более чем квалифицирующий отношения сторон признак, но не преступление.

Виды деятельности различны

Если налогоплательщик и утвержденная им фирма осуществляют различные виды деятельности, которые не являются частями единого процесса, направленного на достижение общего экономического результата, то нет оснований подозревать стремление к получению необоснованной налоговой выгоды (постановление ВАС от 09.04.2013 № 15570/12, АС Уральского округа от 30.06.2023, дело А50-14490/2022).