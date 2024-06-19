Первичка на иностранном языке в налоговом учете

Российские компании сотрудничают с зарубежными партнерами. В связи с этим бухгалтеры нередко сталкиваются с первичными учетными документами, составленными на иностранном языке. Нужно ли переводить такие документы на русский, как учесть траты на перевод, расскажем в нашей статье.

Требования к первичке в законе о бухучете

Компании должны оформлять каждый факт хозяйственной жизни первичными учетными документами (ч. 1 ст. 9 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Отсутствие первички может стать основанием для привлечения к ответственности должностных лиц организации по ст. 15.11 КоАП.

Общие требования к первичным учетным документам заключаются в следующем:

они должны быть составлены с соблюдением установленных форм. Если же форма документа не установлена, он должен содержать все обязательные реквизиты;

документы должны быть подписаны;

они должны содержать только допустимые исправления, оформленные с соблюдением установленного порядка.

Документы бухгалтерского учета должны быть составлены на русском языке. Первичный учетный документ, составленный на иностранном языке, должен содержать построчный перевод на русский язык (абз. 3 п. 9 положения по ведению бухучета, п. 5 ФСБУ 27/2021, утвержденного приказом Минфина от 16.04.2021 № 62н, п. 5 информационного сообщения Минфина от 10.06.2021 № ИС-учет-33).

Требования к первичке в Налоговом кодексе

В целях налогообложения прибыли расходами признаются обоснованные (экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме) и документально подтвержденные затраты, осуществленные налогоплательщиком в рамках ведения деятельности, направленной на получение дохода (п. 1 ст. 252 НК).

Под документально подтвержденными расходами понимаются траты, которые подтверждены:

документами, оформленными в соответствии с законодательством;

или документами, оформленными согласно обычаям делового оборота, применяемым в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы;

и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы, в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором.

По мнению Минфина, первичные учетные документы, подтверждающие данные налогового учета, если они оформлены по обычаям делового оборота, применяемым в иностранном государстве, и составлены на иностранном языке, должны быть в обязательном порядке переведены на русский язык (письмо от 20.01.2021 № 03-03-06/1/2476).

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Кто должен переводить иностранную первичку на русский язык

Порядок перевода первичных учетных документов с иностранного на русский язык нормативно не определен.

При наличии у налогоплательщика первички, составленной на иностранном языке по типовой форме, финансисты полагают достаточным однократно перевести на русский язык постоянные показатели типовой формы.

В последующем же налогоплательщик при необходимости осуществляет перевод изменяющихся показателей первичного документа (письмо Минфина от 29.04.2019 № 03-03-06/1/31506).

Перевод может сделать как профессиональный переводчик, так и специалисты самой организации, на которых возложена данная обязанность. При этом перевод обеспечивает организация-налогоплательщик (письма Минфина от 09.12.2015 № 03-07-14/71801, от 20.04.2012 № 03-03-06/1/202, от 14.09.2009 № 03-03-05/170).

Можно ли принять к учету расходы на перевод

Для перевода документа на русский язык возможно привлечение стороннего переводчика или использование знаний собственных работников в рамках их должностных обязанностей. При оказании услуг по переводу сторонним исполнителем заключается соответствующий договор, в котором фиксируют стоимость и объем услуг. По окончании перевода оформляется акт приема-передачи оказанных услуг и выставляется счет-фактура. Эти документы будут являться первичными для отражения расходов на перевод в бухгалтерском и налоговом учете.

По нашему мнению, в бухгалтерском учете расходы организации на перевод, выполненный сторонним исполнителем, в зависимости от вида переводимых документов могут быть отражены в составе расходов по обычным видам деятельности или в составе прочих расходов в том месяце, когда эти услуги оказаны (пп. 5, 7, 11, 16, 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденных приказом Минфина от 06.05.1999 № 33н).

В силу требования законодательства о необходимости перевода на русский язык первичных учетных документов данные расходы являются объективно обоснованными и подлежат учету для целей налогообложения прибыли в общем порядке при их соответствии иным требованиям ст. 252 НК.

Данное правило, по нашему мнению, относится и к расходам на перевод документов по не признаваемым в налоговом учете расходам. Во-первых, НК не содержит связи одних расходов с другими. Если траты нельзя учесть в уменьшение налогооблагаемой прибыли, это не означает, что расходы на перевод документов по таким сделкам или операциям нельзя признать в налоговом учете. Как минимум, бухгалтеру необходимо оценить суть затрат, чтобы принять решение об их налоговом учете. Сделать это без перевода иногда невозможно. Во-вторых, перевод документов по любой хозяйственной операции требуется для целей бухгалтерского учета.

По нашему мнению, затраты на перевод документов могут учитываться в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на основании пп. 49 п. 1 ст. 264 НК. Учет рассматриваемых трат осуществляется в соответствии с порядком, установленным ст. 272 НК.

Расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений главы 25 НК, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок (п. 1 ст. 272 НК).

Датой осуществления расходов на перевод документов признается: