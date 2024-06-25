Уплата НДС не зависит от того, поступили деньги на счет иностранной компании или нет

Источник: Бухгалтерия.ру.

При покупке услуг у зарубежной фирмы практические любая российская организация (ИП) становятся налоговым агентом по НДС.

Если иностранный партнер не состоит на учете в российской налоговой, удержать и уплатить НДС в бюджет — ваша обязанность (п. 1 и 2 ст. 161 НК).

Сделать это нужно при оплате услуг. При этом неважно поступили деньги на счет иностранной компании или нет. Статья 161 НК не ставит обязанность по исчислению НДС в зависимость от факта поступления оплаты на расчетный счет иностранной организации.

ФНС разъяснила в письме от 05.06.2024 № ЗГ-2-3/8469.

Исчислить НДС нужно при перечислении денег в оплату приобретенных услуг в том налоговом периоде, в котором была произведена оплата. Если НДС не был учтен в стоимости услуг, ее нужно увеличить на сумму налога, т.е. начислить еще 20% (письмо Минфина от 26.05.2016 г. № 03-07-13/1/30201, письмо Минфина от 05.06.2013 г. № 03-03-06/2/20797, постановление ВАС от 03.04.2012 г. № 15483/11).

Если расчеты производятся в иностранной валюте, НДС к уплате пересчитывается по курсу ЦБ на дату оплаты (п. 3 ст. 153 НК, письмо Минфина от 27.02.2017 № 03-07-08/10658).

А, уплатить налог нужно по итогам налогового периода исходя из фактического оказания услуг за истекший налоговый период равными долями не позднее 28 числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 174 НК).

Что касается вычетов по НДС, на основании п. 3 ст. 171 НК, он применим при условии, что услуги были приобретены для осуществления операций, облагаемых НДС, местом реализации не признается территория РФ (п. 2 ст. 171 НК).