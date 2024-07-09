Как учитывать расходы на УСН «‎Доходы минус расходы»‎

Какие расходы можно учитывать

В соответствии с п.1 ст. 346.16 НК для упрощенца определяется ряд расходов, которые он вправе учитывать для исчисления налоговой базы:

сооружение, приобретение и изготовление основных средств;

приобретение и создание нематериальных активов;

оплата труда и пособия по временной нетрудоспособности;

материальные расходы;

суммы НДС по оплаченным товарам;

проценты по займам и оплата услуг кредитных организаций;

командировки;

таможенные платежи;

бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги;

оплата услуг на рекламу товара.

Всего в перечне перечислено 40 пунктов, которые могут учитываться в качестве расходов и заноситься в КУДиР.

Критерии расходов

Однако помимо перечня расходов законодательство определяет еще и условия их признания. Для учета расходов они должны соответствовать требованиям из ст. 252 НК:

У затрат есть документальное подтверждение. Это чеки, квитанции об уплате пошлины, платежные поручения, счета-фактуры, бланки строгой отчетности. Затраты направлены на осуществление предпринимательской деятельности. Например, расходы на ремонт оборудования или рекламу товаров и услуг. Расходы были совершены. Согласно налоговому законодательству нельзя учитывать расходы, которые еще не осуществились — например, сделка в следующем налоговом периоде или годовая премия, которая будет выплачена в следующем году.

При этом, если расходы можно отнести одновременно к нескольким группам, упрощенец должен выбрать только одну из них — об этом говорится в п. 4 ст. 252 НК.

Как вести учет

На УСН для учета и исчисления налоговой базы используется книга учета доходов и расходов. Ее форма одинакова для всех.

Каждый год нужно заводить новую книгу. Доходы и расходы в нее вносят постепенно: заполняются разделы с первого по третий.

Вести отчетность можно как в бумажном, так и в электронном виде. Однако в любом случае в конце отчетного периода книга сдается — для этого она распечатывается и заверяется подписью и печатью руководителя.