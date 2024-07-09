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УСН

Как учитывать расходы на УСН «‎Доходы минус расходы»‎

Не все расходы можно учитывать при исчислении налоговой базы — закон определяет несколько критериев для таких издержек. Но предприниматель вправе уменьшить налоговую базу, если в предыдущие периоды он претерпел убытки.
Как учитывать расходы на УСН «‎Доходы минус расходы»‎
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Какие расходы можно учитывать

В соответствии с п.1 ст. 346.16 НК для упрощенца определяется ряд расходов, которые он вправе учитывать для исчисления налоговой базы:

  • сооружение, приобретение и изготовление основных средств;

  • приобретение и создание нематериальных активов;

  • оплата труда и пособия по временной нетрудоспособности;

  • материальные расходы;

  • суммы НДС по оплаченным товарам;

  • проценты по займам и оплата услуг кредитных организаций;

  • командировки;

  • таможенные платежи;

  • бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги;

  • оплата услуг на рекламу товара.

Всего в перечне перечислено 40 пунктов, которые могут учитываться в качестве расходов и заноситься в КУДиР.

Критерии расходов

Однако помимо перечня расходов законодательство определяет еще и условия их признания. Для учета расходов они должны соответствовать требованиям из ст. 252 НК:

  1. У затрат есть документальное подтверждение. Это чеки, квитанции об уплате пошлины, платежные поручения, счета-фактуры, бланки строгой отчетности.

  2. Затраты направлены на осуществление предпринимательской деятельности. Например, расходы на ремонт оборудования или рекламу товаров и услуг.

  3. Расходы были совершены. Согласно налоговому законодательству нельзя учитывать расходы, которые еще не осуществились — например, сделка в следующем налоговом периоде или годовая премия, которая будет выплачена в следующем году.

При этом, если расходы можно отнести одновременно к нескольким группам, упрощенец должен выбрать только одну из них — об этом говорится в п. 4 ст. 252 НК.

Как вести учет

На УСН для учета и исчисления налоговой базы используется книга учета доходов и расходов. Ее форма одинакова для всех.

Каждый год нужно заводить новую книгу. Доходы и расходы в нее вносят постепенно: заполняются разделы с первого по третий.

Вести отчетность можно как в бумажном, так и в электронном виде. Однако в любом случае в конце отчетного периода книга сдается — для этого она распечатывается и заверяется подписью и печатью руководителя.

Как учитывать расходы, если они появились раньше доходов

Когда бизнес только запускается, затраты обычно превышают доходы. Но иногда прибыль появляется гораздо позже, чем оплата издержек. За такие периоды можно подавать декларацию с убытком.

Кроме этого в п.1 ст. 283 НК указано, что предприниматель вправе зачесть убытки из прошлого периода для уменьшения налоговой базы в текущем периоде. При этом для подтверждения расходов у него должны быть на руках все документы.

В соответствии с абзацем 2, п.7 ст. 346.18 НК налогоплательщик может переносить убытки в течение 10 лет с момента окончания налогового периода, в котором были понесены расходы.

Убытки, которые были понесены в разные налоговые периоды, переносятся поочередно на текущий период. При этом списать в расходы можно как всю сумму, так и ее часть.

Однако и здесь есть свои нюансы: в письме Минфина от 26.05.2014 № 03-11-11/24968 разъясняется, что убытки нельзя учитывать при расчете авансовых платежей.

Учет в КУДиР

Несмотря на то, что налоговую базу можно уменьшить за счет предыдущих убытков, здесь есть свои ограничения. Можно списывать только ту сумму, которая не превышает объем налоговой базы за отчетный год (строка 120 раздела III КУДиР при УСН).

Уменьшенная налоговая база считается так: из годового дохода вычитаются годовые расходы и минимальный налог за прошедшие периоды. Сумма убытков отражается в строке 130 раздела III книги учета и в строке 230 раздела 2.2 декларации по УСН.

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