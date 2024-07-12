Налоговая реформа еще не начала действовать, а у бухгалтеров уже есть вопросы к ФНС про НДС для упрощенцев. 😡«Ночной бухгалтер» № 1723

У бухгалтеров, что называется, наболело. Они хотят получить ответы на вопросы, которые возникли в ходе принятия поправок в НК на 2025 год. Вопросов много, они могут стать большой проблемой для бизнеса в следующем году. Предполагаем, что вместо принятия продуманной редакции кодекса будут снова многочисленные письма и разъяснения.

Сегодня в выпуске:

8 важных вопросов к ФНС по УСН с НДС.

Два позитивных изменения для самозанятых ИП.

Новый уровень развития бухгалтера — Клуб бухгалтеров всея Руси!

М.Видео атакуют поотребители-экстремисты.

Налоговых агентов нагрузят дополнительной работой.

Рейтинг крупнейших плательщиков НДФЛ в РФ за 2023 год от Forbes.

Пятничные игры — мемы и мозгонапрягатель.

Не забудьте про отчетность — большаааая напоминалка для всех.

Мем дня.

Почему бухгалтеров бесят изменения по УСН

Плохо, когда НК начинают переписывать вдоль и поперек, но еще хуже, когда поправки вызывают больше вопросов, чем понимания.

Наша подписчица набросала 8 вопросов бухгалтеров, которые больше всего их беспокоят. Вот первая тройка:

При УСН 5% вычет с авансов тоже нельзя будет применять, т.к. это тоже вычет, или это не вычет, и его можно будет применять? А для авансов в авансовых счетах-фактурах ставка какая будет — 5/105? Есть такая? По учёту у ИП: ИП не обязаны вести бух. учет, но с введением НДС — придётся? Иначе как учитывать НДС, который надо считать по начислению? Покупать бухгалтерскую программу, ЭЦП, подключаться к ТКС. Про три года применения: если выручка в 2024 году больше 60 млн, в 2025 году применяется ставка НДС 5%, но в 2025 году выручка менее 60 млн — налогоплательщик все равно 3 года будет обязан работать с НДС 5% или можно будет получить освобождение?

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Что поменяется для самозанятых ИП

При переходе с УСН на НПД нужно сдавать уведомление об отказе от УСН. На это у ИП есть 30 дней. Теперь сдать такое уведомление можно будет в приложении «Мой налог».

Если самозанятый ИП превысил лимит доходов и иные условия применения НПД, он сможет перейти сразу на любой из четырех режимов: УСН, ЕСХН, АУСН или ПСН. Пока для перехода доступны только два первых.

Новый уровень развития бухгалтера — Клуб бухгалтеров всея Руси!

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М.Видео борется с покупательским экстремизмом

Покупатели приобретают дорогостоящие смартфоны, затем заявляют о том, что в гаджетах производственный брак, получают экспертное заключение идут в суд за компенсацией.

Сеть бытовой техники и электроники утверждает, что цель таких покупателей исключительно в получении выгоды — за время пока идет суд, пока покупатель ждет решения и затем выплаты компенсации, он получает не только возврат стоимость покупки, но и пени, которые могут кратко превысить стоимость смартфона.

Налоговым агентам будут передавать документы на расходы для правильного расчета НДФЛ

Интригующее новое правило вносят законодатели в НК (хотя, кажется, куда уж больше). При расчете НДФЛ налоговый агент будет учитывать на основании заявления налогоплательщика фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые учитываются при исчислении НДФЛ.

Бухгалтеры пытаются понять, что это может значит. Например предполагают, что это могут быть документы на профессиональные вычеты по договорам ГПХ.

Топ плательщиков НДФЛ

Forbes представил рейтинг из 22 бизнесменов, которые заплатили НДФЛ за 2023 год больше 1 млрд рублей. Для составления рейтинга использовали общедоступные источники, так как выплаты охраняются налоговой тайной.

1 место — акционер газовой компании «Новатэк» и химического производителя «Сибур Холдинг» Леонид Михельсон. Рекордсмен заплатил в бюджет больше 10,9 млрд рублей налога.

2 место — Илья Димов — официальный владелец компании «Стройпроектсервис», которая обслуживает «Газпром инвест». Он заплатил 3,7 млрд рублей.

3 место — Петр Ходыкин, бенефициар компании «Торговый дом «Риф» (сейчас «Родные поля»). Он перечислил в бюджет 3,06 млрд рублей НДФЛ.

Игручая пятница на «Клерке»

Сегодня, кстати в офисе «Клерка» состоялся финал турнира по настольному теннису (да, мы возобновили это прекрасную традицию). В финале встретились наш IT-директор Василий Свиткин и руководитель отдела дизайна Владимир Мазуров. Выиграл турнир Вася (мы тебя еще раз поздравляем!). Но победа далась нелегко, он признался, что соперник как будто с прошлого раза половину мастерства прятал до финала.

А вот и ваши любимые мемасики подъехали— смотрим картины великих и придумываем к ним забавные надписи, наш шеф-редактор как всегда «отжигает».

И какая пятница без мозгонапрягателя — на этот раз придется искать отличия между двумя картинками, попробуйте сделать это с друзьями или коллегами на время)

Отчетики!

Конечно, надо расслабляться, но и не забывать, что сейчас как раз идет сдача отчетов за июнь, второй квартал, полугодие 2024 года. Мы вам такую памятку приготовили — в ней все-все есть. И для ИП, и для ООО, и для всех режимов налогообложения.

Если памяток и собственных знаний маловато или заполнение отчетов для вас — головная боль. Сходите на бесплатный вебинар — Отчетность за первое полугодие 2024, 17 июля с 13 до 15 часов. Эксперты не только помогут вам разобраться с заполнением отчетов на примерах, но и расскажут много интересного про грядущие изменения.

Мем дня

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