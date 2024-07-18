Отпуск с понедельника: когда выплачивать отпускные

Срок выплаты отпускных
Порядок выплаты отпускных установлен ст. 136 ТК:
«Оплата отпуска производится не позднее чем за 3 дня до его начала».
Как правильно посчитать эти 3 дня?
Ответ можно найти в разъяснениях Роструда: срок, исчисляется в календарных днях (ст. 14 ТК). То есть, учитываются 3 календарных дня до отпуска с учетом выходных и нерабочих (праздничных) дней.
Таким образом, если работник идет в отпуск с понедельника, отпускные нужно выплатить не позднее четверга предыдущей недели.
Позиция ведомства изложена в письмах:
Отпускные можно выплатить раньше установленного срока — это не будет являться нарушением.
Что делать с «особыми» работниками
Некоторые работники вправе уйти в отпуск в любое удобное для себя время.
Например, мужчины, у которых жены находятся в отпуске по беременности и родам (ст. 123 ТК), несовершеннолетние (ст. 122, 267 ТК), многодетные родители (ст. 262.2 ТК) и т. д.
Такие работники вправе написать заявление на отпуск в любой день.
Согласно пояснениям Минтруда, в этом случае работодатель вправе установить разумный срок для подачи заявления, чтобы не нарушить нормы трудового законодательства (письмо от 27.02.2020 № 14-2/ООГ-1439).
Компенсация за нарушение срока выплаты отпускных
Работник, который не получил выплату в срок, вправе потребовать от работодателя денежную компенсацию (ст. 236 ТК).
Размер компенсации: 1/150 ключевой ставки Центробанка от перечисленных с опозданием сумм за каждый день просрочки.
Пример
Работник уходит в отпуск 22.07.2024. Сумма отпускных к выплате — 30 000 рублей.
Перечислить эту сумму бухгалтерия должна была не позднее 18.07.2024, но выплату произвели только 22.07.2024. Одновременно бухгалтерия перечислила компенсацию за опоздание с выплатой. Просрочка составила 4 дня. Ключевая ставка — 16%.
Размер компенсации = 30 000 х 0,16 / 150 х 4 = 128 рублей.
Работодатель вправе установить повышенный размер компенсации, закрепив это условие в трудовом договоре с работником, коллективном договоре или ином локальном акте (ст. 236 ТК).
Штраф от ГИТ за нарушение срока выплаты отпускных
При невыплате отпускных в срок работодателя может оштрафовать трудовая инспекция (ч. 6 ст. 5.27 КоАП):
директора организации на сумму от 10 000 до 20 000 рублей;
ИП — от 1 000 до 5 000 рублей;
организацию — от 30 000 до 50 000 рублей.
За повторное нарушение санкции будут суровее:
директору грозит штраф от 20 000 до 30 000 рублей или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет;;
ИП — штраф от 10 000 до 30 000 рублей;
организации — штраф от 50 000 до 100 000 рублей.
Начать дискуссию