Отпуск с понедельника: когда выплачивать отпускные

Позиция ведомства изложена в письмах:

Отпускные можно выплатить раньше установленного срока — это не будет являться нарушением.

Некоторые работники вправе уйти в отпуск в любое удобное для себя время.

Например, мужчины, у которых жены находятся в отпуске по беременности и родам (ст. 123 ТК), несовершеннолетние (ст. 122, 267 ТК), многодетные родители (ст. 262.2 ТК) и т. д.

Такие работники вправе написать заявление на отпуск в любой день.

Согласно пояснениям Минтруда, в этом случае работодатель вправе установить разумный срок для подачи заявления, чтобы не нарушить нормы трудового законодательства (письмо от 27.02.2020 № 14-2/ООГ-1439).

Компенсация за нарушение срока выплаты отпускных

Работник, который не получил выплату в срок, вправе потребовать от работодателя денежную компенсацию (ст. 236 ТК).

Размер компенсации: 1/150 ключевой ставки Центробанка от перечисленных с опозданием сумм за каждый день просрочки.