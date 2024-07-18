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Обзоры для бухгалтера

ФНС есть дело до всего. Теперь налоговики будут помогать Роспотребнадзору находить нелегальный общепит. 🌭«Ночной бухгалтер» № 1727

Налоговики стали проникать буквально во все сферы деятельности бизнеса и взаимодействовать с кучей разных ведомств. Теперь они будут передавать информацию в РПН, чтобы тот своевременно выявлял предприятия общепита, не сообщившие о начале своей деятельности. Например, ФНС будет передавать данные о регистрации на новых точках ККТ и пробитии первого чека.
ФНС есть дело до всего. Теперь налоговики будут помогать Роспотребнадзору находить нелегальный общепит. 🌭«Ночной бухгалтер» № 1727
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Всевидящее око — ФНС следит за всеми и всем докладывает.

  • При УСН с НДС 5% и 7% есть возможность все же получать вычет по НДС.

  • Вычет по детским путевкам — новый законопроект.

  • Предприниматели и бухгалтеры задают вопросы по маркетплейсам прямо в чат ФНС. Не надо так.

  • Полезности бухгалтеру.

  • Мем дня.

Куда дотянулись руки ФНС

ФНС не только контролирует регистрацию бизнеса, его деятельность, проводит проверки, она еще и с другими ведомствами активно взаимодействует. И хорошо бы это сотрудничество было направлено только на обмен регистрационной информацией и данными отчетов. Тогда предпринимателям и их бухгалтерам не приходилось бы дублировать информацию и туда, и сюда.

Но налоговики обмениваются сведениями в основном для других целей. Вот по самозанятым идут активные проверки от Минтруда и Ко. Данные, по которым определяют, что компания или ИП может заниматься подменой трудовых отношений договорами ГПХ, предоставляет ФНС.

Хотят создать сервис для получения услуг органов ЗАГС по биометрии и тут без ФНС не обошлось. Ведомство тоже должно в этом участвовать.

Маркетплейсы будут передавать ФНС данные о доходах селлеров. Ну вот чтобы совсем не утруждаться и максимально завалить бизнес запросами (вангуем, так и будет, данные от площадок и отчетов будут часто не совпадать и тут далеко не всегда будет вина продавцов).

ФНС будет курировать систему регистрации и учета арбитражных управляющих, такой у нее план на 2024— 2029 года.

Зато, вот новый налоговый кэшбек (возврат части уплаченного НДФЛ семьям с детьми и низкими доходами) почему-то будет давать СФР.

И вот сейчас налоговики еще подключились к выявлению бизнеса, который о себе своевременно не сообщил Роспотребнадзору. ФНС будет передавать данные о регистрации компаний, ИП и онлайн-касс в сфере общепита и производства продуктов. И делается это потому, что нехорошие налогоплательщики забывают подать сведения в РПН.

У нас вопрос — а что с одним окном случилось? Почему после подачи данных в ФНС бизнес должен еще куда-то бегать и что-то подавать. Раз у вас такой налаженный межведомственный обмен, да и базы о регистрации предприятий, кстати, открытые для всех, то почему бы Роспотребнадзору просто не забирать их из какой-то общей системы?

Бизнес открывают, чтобы работать и зарабатывать, при этом еще дают рабочие места и платят налоги. Вот задачи бизнеса, а не носится с бумажками (возвращаясь к «упрощению» в отчетах и дублированию в подаче данных).

Вот мы разошлись сегодня… Это все потому что каждый день читаем вопросы и жалобы бухгалтеров в наших соцсетях и на сайте. Нескончаемый поток.

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Вычет возможен?

В 2025 году, если упрощенец применяет налоговые ставки по НДС 5% или 7%, то он не может применять вычет по входящему налогу. Фактически он будет платить процент от оборота.

Но в НК есть п. 8 ст. 171 НК, согласно которому будет вычет по своим авансовым счетам-фактурам, никаких запретов на это для налогоплательщиков на УСН нет. А по п. 4 статьи 164 НК ставки НДС при авансах будут 5/105 и 7/107.

Исправят ли НК в этой части пока не понятно.

Опять вычет

Только на сей раз по детским путевкам. Его предлагают ввести депутаты от ЛДПР. Предлагается давать вычет при отправке детей в любой лагерь отдыха. Пока получить вычет по НДФЛ можно только если ребенок поедет в лагерь с целью обучения или оздоровления (социальный вычет).

Как всегда к планам ЛДПР-овцев бухгалтеры отнесли со скепсисом.

Бухгалтеры и ИП задают вопросы по учету в чат ФНС, и сильно рискуют нарваться на проверку

Зашли мы тут с редакцией в чат ФНС. Обычно там задают вопросы об остатках на ЕНС, о проверках, отчетности, регистрации и т.п. Но мы заметили, что появилось еще и много вопросов просто по учету. В частности по маркетплейсам. Очевидно, что не всегда спрашивают именно бухгалтеры, это могут быть и ИП, и руководители бизнеса.

Для начала — в правилах чата ФНС нет запрета задавать такие вопросы, но и отвечать на них налоговики чаще всего не будут, скорее на помощь придут коллеги.

Опросы от селлеров звучат самые разные разные, чаще всего про налоговый учет на УСН. И один из самых наипопулярнейших — как учитывать доходы? По приходу на расчетный счет или по отчету площадки (до удержания комиссии)?

Но некоторые, когда задают вопрос или потом выдают реакцию на ответ, пишут слишком откровенно и явно подставляют свой же бизнес под удар:

Посмотрите на реакции (смайлики), которые поставили коллеги. Очень неразумно в официальном чате ведомства спрашивать — а как налоговики узнают, что селлер что-то нарушил, видят то они только расчетный счет)))

В самом начале выпуска мы уже писали, что скоро ФНС будет видеть не только его, но еще и все данные от маркетплейса. Так что советуем заранее приготовиться к будущим проверкам.

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Полезности бухгалтеру

Сегодня хотим напомнить, что очень мало времени остается до 1 сентября. Нужно успеть разобраться в работе с МЧД, решить как будут формироваться в вашей компании машиночитаемые доверенности, храниться, отзываться и т.д.

А еще хотим рассказать, что у нас уже некоторое время работает отличный сервис Сравнение тарифов РКО для бизнеса. Вы можете сравнить тарифы на обслуживание в разных банках и выбрать наиболее выгодный. Даже если у вас уже открыт расчетный счет — попробуйте сравнить ваш тариф с другими, возможно пора что-то поменять)

Мем дня

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Ваша жаль, что сегодня еще не пятница, но хорошо, что уже не среда редакция

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Обзоры для бухгалтера

ФНС есть дело до всего. Теперь налоговики будут помогать Роспотребнадзору находить нелегальный общепит. 🌭«Ночной бухгалтер» № 1727

Налоговики стали проникать буквально во все сферы деятельности бизнеса и взаимодействовать с кучей разных ведомств. Теперь они будут передавать информацию в РПН, чтобы тот своевременно выявлял предприятия общепита, не сообщившие о начале своей деятельности. Например, ФНС будет передавать данные о регистрации на новых точках ККТ и пробитии первого чека.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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