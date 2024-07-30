Какие документы нужно выдать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика

Перечень документов, которые должны быть выданы по заявлению работника, составленному в письменной форме, содержит ст. 62 ТК. К ним, в частности, относятся:

приказы об увольнении или приеме и т.п.

выписка из ЕФС-1 , подр. 3 (при начислении дополнительных страховых взносах на ОПС);

Отметим, что ВС ( определение от 25.03.2010 № КАС10-108 ) подчеркнул, что перечень этот — примерный, исчерпывающим образом не определен. Поэтому нередко возникают спросы о том, насколько законны и обоснованны требований работника представить ему тот или иной документ.

На практике трудящийся может запросить и другие документы. Если они:

не относятся к категории тех, которые не могут быть выданы, и

относятся к тем, что связаны с работой,

то просьбу работника надо удовлетворить.

Как правило, администрация выдает по просьбе работников в копиях:

личные карточки;

локальные акты правил внутреннего трудового распорядка;

положения и приказы о премировании (за период работы),

а также регистры бухгалтерского и налогового учета (в подтверждение удержания и уплаты НДФЛ).

В выдаче каких документов можно отказать

Свободно можно отказаться выдавать документы, которые не связаны с работой сотрудника, запрашивающего их, а также содержащие тайну, — государственную, служебную, коммерческую, — а также персональные данные третьих лиц и проч.

Судебная практика подтверждает, что работник, в частности, не вправе требовать копии документов, связанных с хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью, например, документы:

подтверждающие доходы, расходы, результаты финансовой деятельности за тот или иной период;

касающиеся реорганизации (реформирования) деятельности работодателя и (или) его структурных подразделений;

вообще все, оформляющие различные организационные решения работодателя по хозяйственным или организационно-административным вопросам.

Так, суд признал незаконным отказ в представлении расчетных листков по зарплате, но правомерным — отказ в выдаче:

из чего можно сделать вывод о том, что эти документы не относятся к трудовой деятельности.

Мособлсуд, в частности, отмечал, что законодатель обязывает выдавать не любые документы, связанные с работой, а лишь те, что нужны для защиты законных прав и интересов (определение от 02.08.2011, кейс № 33-17254).