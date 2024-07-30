Какие документы нужно выдать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика

Список, утвержденный ТК
Перечень документов, которые должны быть выданы по заявлению работника, составленному в письменной форме, содержит ст. 62 ТК. К ним, в частности, относятся:
трудовая книжка или форма СТД-Р;
справки о доходах;
расчетные листки;
выписки из раздела 3 РСВ «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах»;
выписка из ЕФС-1, подр. 1.2 «Сведения о страховом стаже»;
выписка из ЕФС-1, подр. 3 (при начислении дополнительных страховых взносах на ОПС);
приказы об увольнении или приеме и т.п.
Отметим, что ВС (определение от 25.03.2010 № КАС10-108) подчеркнул, что перечень этот — примерный, исчерпывающим образом не определен. Поэтому нередко возникают спросы о том, насколько законны и обоснованны требований работника представить ему тот или иной документ.
На практике трудящийся может запросить и другие документы. Если они:
не относятся к категории тех, которые не могут быть выданы, и
относятся к тем, что связаны с работой,
то просьбу работника надо удовлетворить.
Как правило, администрация выдает по просьбе работников в копиях:
личные карточки;
локальные акты правил внутреннего трудового распорядка;
положения и приказы о премировании (за период работы),
а также регистры бухгалтерского и налогового учета (в подтверждение удержания и уплаты НДФЛ).
В выдаче каких документов можно отказать
Свободно можно отказаться выдавать документы, которые не связаны с работой сотрудника, запрашивающего их, а также содержащие тайну, — государственную, служебную, коммерческую, — а также персональные данные третьих лиц и проч.
Судебная практика подтверждает, что работник, в частности, не вправе требовать копии документов, связанных с хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью, например, документы:
подтверждающие доходы, расходы, результаты финансовой деятельности за тот или иной период;
касающиеся реорганизации (реформирования) деятельности работодателя и (или) его структурных подразделений;
вообще все, оформляющие различные организационные решения работодателя по хозяйственным или организационно-административным вопросам.
Так, суд признал незаконным отказ в представлении расчетных листков по зарплате, но правомерным — отказ в выдаче:
справок о доходах от рекламной деятельности;
расчетов положенных, но не выплаченных премиальных (примеры: апелляционное определение ВС рес. Удмуртия от 24.09.2012 по делу № 33-3004, определения Мосгорсуда от 13.07.2010, дело № 4г/6-4500),
из чего можно сделать вывод о том, что эти документы не относятся к трудовой деятельности.
Мособлсуд, в частности, отмечал, что законодатель обязывает выдавать не любые документы, связанные с работой, а лишь те, что нужны для защиты законных прав и интересов (определение от 02.08.2011, кейс № 33-17254).
Нередко возникают сомнения относительно правомерности отказов в выдаче служебных характеристик. Отказ в выдаче ее, скорее всего, будет признан незаконным, даже в том случае, если трудовые отношения уже разорваны.
Нормы ст. 62 ТК продолжает «работать» и после этого (на это указали, в частности, Мосгорсуд, определение от 28.10.2010, дело № 33-33920, Санкт-Петербургский горсуд, определение от 18.01.2012, кейс № 33-410, Хабаровский краевой суд, определение от 26.09.2012, дело № 33-5598).
К тому же нередко служебная характеристика требуется для занятия должности в другой организации или учреждении. В таких случаях суды отмечают, что получение характеристики — конституционное право трудящегося (ст. 37, 55 Основного закона, см. определения Санкт-Петербургского горсуда от 18.01.2012, кейс № 33-410, Хабаровского краевого суда от 26.09.2012, кейс № 33-5598). Отметим, что работодатель не обязан давать лишь положительные характеристики.
Суды нередко признают, что работодатель может не выполнять:
неконкретные запросы («представить все документы, связанные с трудовой деятельностью»);
запросы чрезмерные (например, запрашивается слишком большой объем, что может на несколько дней парализовать работу соответствующего отдела, подразделения);
запрос без указания адреса представления (такое нередко делают с умыслом не получать документы по почте, чтобы потом ставить вопрос о компенсациях, определения Сахалинского облсуда от 23.11.2010, дело № 33-3073, Свердловского облсуда от 07.02.2012, кейс № 33-1341/2012).
Также нередко возникают споры по поводу того, выполнять или не выполнять запрос, в котором требуют документы, закрепляющие процесс и (или) результат расследования в связи с дисциплинарной ответственностью.
Статья 193 ТК указывает на один документ, с которым необходимо ознакомить сотрудника: приказ о применении дисциплинарного взыскания.
Поэтому есть основания полагать, что иные документы могут не передаваться работнику, поскольку они не связаны непосредственно с его трудовой деятельностью. Этот вывод поддерживают и суды (определение Мособлсуда от 27.05.2010, кейс № 33-8537/2010).
Сроки и регулярность выдачи
Требуемые бумаги, формы, документы должны быть выданы не позднее трех рабочих дней с регистрации поступления заявления (ст. 62 ТК), без учета нерабочих праздничных и выходных.
Срок этот не может быть продлен. Что до регулярности, то трудящийся может запрашивать документы так часто, как пожелает, оформляя каждый раз новое заявление.
Поступил запрос, что делать
Таким образом, получив запрос, необходимо:
определить, насколько запрашиваемые документы относятся к трудовой деятельности работника, сделавшего запрос;
оценить степень конкретности запроса;
выяснить, не требует ли запрашивающий документ, который содержит ту или иную тайну;
и, соблюдя трехдневный срок, удовлетворить заявление. Или, при наличии оснований для отказа — отправить обоснованный отказ в тот же срок.
Помните, что за неправомерный отказ в выдаче копий документов, запрашиваемых работником, может повлечь за собой административную ответственность по ст. 5.27 КоАП (до 50 тыс. руб.).
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