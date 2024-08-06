Разделение рабочего дня на части

Режим разделения рабочего дня на части

Трудовое законодательство разрешает разделить рабочее время сотрудников лишь в определенных случаях (ст. 105 ТК):

1. если в фирме предусмотрен особый характер труда. К таким организациям можно отнести, в частности:

предприятия, осуществляющие деятельность в области связи;

компании, занимающиеся коммунальным обслуживанием;

учебные заведения с круглосуточным пребыванием обучающихся.

2. если интенсивность производимых работ фирмы в течение трудовой смены различна. К примеру, у организаций бытового обслуживания или пассажирского транспорта.

Продолжительность работы при дроблении рабочего времени не должна превышать предусмотренную законом длительность трудовой смены — 8 часов. Причем количество частей, на которые можно поделить рабочий день сотрудника, ТК не устанавливает, так же как и время перерыва между этими частями. Поэтому условия труда таких работников устанавливает работодатель.

Обеденный перерыв можно использовать в любой части трудовой смены. При этом его продолжительность не должна быть менее 30 минут (ч. 1, 2 ст. 108 ТК).

Пример разделения рабочего дня на части

Приведем пример разделения рабочего дня на части с образцами необходимых для этого документов.

Ковалева Е.В. работает в организации, специализирующейся на пошиве и ремонте одежды. Поскольку наибольшее количество клиентов ателье посещают его в утренние и вечерние часы, руководством фирмы было принято решение разделить рабочее время Ковалевой на две части по 4 часа. Первая часть — с 8:00 до 12:00, вторая часть — с 16:00 до 20:00. Время перерыва между частями — с 12:00 до 15:30. Обед — с 15:30 до 16:00.

Приведем алгоритм действий работодателя при введении данного трудового режима.

1. Издание ЛНА. В нем нанимателю следует указать условие о разделении рабочего времени на части. Причем оно может касаться не всех работников фирмы, а только некоторых из них.

По общему правилу, условия дробления трудового времени прописываются в ПВТР. Однако работодатель может издать отдельный документ, например, соответствующее положение.

ТК не содержит обязательных требований к содержанию локального нормативного акта о разбивке рабочих часов. Обычно в нем указывается следующее:

категории лиц, для которых вводится особый режим труда;

количество и продолжительность частей рабочего дня, а также длительность неоплачиваемых перерывов между ними;

время обеденного перерыва и его продолжительность (не более двух часов и не менее 30 минут);

размер дополнительной оплаты за спецрежим.

Для отдельных категорий работников предусмотрены отраслевые НПА или соглашения, в которых прописаны условия разрывной работы. Например, для водителей дробление смены регламентируется «Особенностями режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей» (утв. приказом Минтранса от 16.10.2020 № 424). Так, перерыв между частями трудового времени таких сотрудников устанавливается не позже чем через 5 часов после начала работы. Суммарное время перерывов не должно превышать 5 часов (для водителей, которые регулярно перевозят пассажиров и багаж в городском и пригородном сообщении, — 3 часов).

2. Издание приказа. Он необходим для утверждения ЛНА о разделении рабочего дня. По общему правилу документ составляется в произвольной форме.

Приведем образец приказа.

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтник» ООО «Ремонтник» Приказ 08.07.2024 № 5 Москва о разделении рабочего дня на части В связи с производством работ, интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня, и в соответствии со ст. 74, 105 Трудового кодекса РФ приказываю: Ввести для работника Ковалевой Е.В., занимающей должность швеи-портного, разделенный на части рабочий день продолжительностью 8 часов (с 08:00 до 20:00) с перерывом с 12:00 до 15:30. Время перерыва для отдыха и питания – с 15:30 до 16:00. Главному бухгалтеру Петровой А.Ю. установить для работника, указанного в п. 1 настоящего приказа, доплату к заработной плате в размере 30 процентов от должностного оклада. Начальнику кадровой службы Семеновой С.В. ознакомить Ковалеву Е.В. с настоящим приказом. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. Основание: правила внутреннего трудового распорядка. Руководитель Кошелев Кошелев А.С. С приказом ознакомлены: 08.07.2024 Швея-портной Ковалева Ковалева Е.В.

3. Ознакомление работников с ЛНА. Сделать это можно путем проставления подписи сотрудника в приказе или использовать для этого отдельный лист ознакомления.

4. Оформление трудового договора или допсоглашения с условием о разделении рабочего дня на части. Выбор документа зависит от того, когда вводится спецрежим — при трудоустройстве или в процессе работы.

В первом случае режим рабочего времени подробно расписывается в ТД. В частности, следует указать количество частей рабочей смены, их продолжительность и перерывы между ними. Кроме того, необходимо прописать размер доплаты за работу в таком режиме (если она установлена).

Если условие о дроблении трудового дня подробно описано в ПВТР, работодатель может указать в трудовом договоре лишь ссылку на них (абз. 5, 6 ч. 2 ст. 57, ч. 1 ст. 100, ст. 105 ТК).

Если разделение трудового времени происходит в процессе работы, то перечень необходимых документов будет зависеть от того, по чьей инициативе вводится спецрежим. При наличии согласия обеих сторон потребуется допсоглашение к ТД. В него нужно будет внести все элементы обновленного графика (так же как и в трудовой договор). Кроме этого следует указать дату, с которой работник будет трудиться в новом режиме.

Приведем пример формулировки ДС.

1. Изложить пункт 5 трудового договора от 15.06.2020 № 33-ТД в новой редакции:

«5.1. Работнику устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

5.2. Работнику устанавливается рабочий день, разделенный на части, в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Ремонтник», утвержденными Приказом от 10.10.2022 № 40, с которыми работник ознакомлен под подпись.

5.3. График работы: 8-часовой рабочий день разделен на две части по 4 часа: первая часть — с 8:00 до 12:00, вторая часть — с 16:00 до 20:00.

5.4. Время перерыва между частями — с 12:00 до 15:30.

5.5. Время перерыва для отдыха и питания — с 15:30 до 16:00.

5.6. Время перерыва между частями рабочего дня и время перерыва для отдыха и питания в рабочее время не включается и не оплачивается.

2. Дополнить пункт 6 трудового договора от 15.06.2020 № 33-ТД пп. 6.4:

«6.4. За разделение рабочего дня на части работнику производится доплата — 30 процентов должностного оклада».

3. Настоящее соглашение начинает действие с 08.07.2024.

4. Условия трудового договора от 15.06.2020 № 33-ТД, не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными.

Если инициатива разделения рабочего дня на части исходит от работодателя, но работник против, наниматель вправе изменить режим в одностороннем порядке. Однако для этого необходимо соблюсти специальную процедуру:

оформить приказ об изменении режима работы в связи с введением разделенного рабочего дня. В нем следует указать причины введения нового графика. Они должны быть связаны с изменением организационных или технологических условий труда.

уведомить работника о новом режиме минимум за два месяца.

Если сотрудник согласится на дробление его смены, с ним нужно заключить допсоглашение. При отказе его можно будет уволить по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК.

Учет рабочего времени при разрывном характере работы ведется в обычном порядке. В табеле учета следует указывать общее количество фактически отработанных работником часов, которое должно соответствовать продолжительности его ежедневной работы.

При нарушении работодателем требований статьи 105 ТК его могут привлечь к административной ответственности. Например, если наниматель не пропишет в своем ЛНА условия и порядок разделения рабочего дня на части, его могут оштрафовать по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП. Санкция для юридических лиц может достичь 70 тыс. рублей. При неуказании в трудовом договоре режима дробления рабочей смены, если он является индивидуальным для сотрудника, работодатель может быть привлечен к ответственности по ч. 4, 5 ст. 5.27 КоАП. В данном случае штраф составит от 50 до 200 тыс. рублей.

Доплата за разделение рабочего дня на части

Установление доплаты за дробление рабочего времени является правом, а не обязанностью работодателя, равно как и ее размер.

Исключение — выплаты, закрепленные законом, НПА или отраслевым соглашением. В этом случае наниматель должен будет установить дополнительное вознаграждение в размере, определенным таким актом. Например, приказом ФСБ от 01.05.2020 № 178 утверждена доплата в размере 30% должностного оклада или тарифной ставки работникам органов федеральной службы безопасности с разрывным характером работы.