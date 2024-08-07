НДС не будет! Какие компании получат освобождение от уплаты налога в 2025 году

Налоговая реформа-2025 вводит новые правила по уплате НДС. Со следующего года организации и ИП на УСН автоматически становятся плательщиками НДС. Другими словами, применение УСН уже не предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость.

При каких условиях бизнес освобождается от НДС

Организации и ИП, применяющие УСН, освобождаются от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, при соблюдении одного из следующих условий по статье 145 НК:

за календарный год, предшествующий календарному году, начиная с которого организация или ИП переходит на УСН, у указанных организации или ИП сумма доходов, не превысила в совокупности 60 миллионов рублей;

за предшествующий налоговый период по УСН, у организации или ИП сумма доходов, не превысила в совокупности 60 миллионов рублей.

Воссозданная организация и вновь зарегистрированный ИП, применяющие УСН, освобождаются от исполнения обязанностей налогоплательщика, начиная с даты постановки их на учет в налоговом органе.

В случае, если ИП применял одновременно ОСНО и ПСН либо ЕСХН и ПСН либо УСН и ПСН, при определении величины доходов, учитываются доходы по обоим указанным налоговым режимам.

Если с начала года доходы превысили 60 млн рублей, право на освобождение от НДС утрачивается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло превышение.

Упрощенцы смогут исчислять и уплачивать НДС в общем или особом порядке:

общий порядок со ставками 20%, 10%, 0% и вычетами «входящего» налога;

особый порядок предполагает льготные ставки 5% (7%) без применения вычетов.

Освобожденных от НДС в 2025 году налогоплательщиков на УСН не освободили от выставления счетов-фактур.

Согласно п. 5 ст. 168 НК те, кто освобожден от НДС по статье 145 НК (а это и есть упрощенцы по новым поправкам), счета-фактуры составляются с указанием в них «Без налога (НДС)».

Возможно, что поправки внесут еще раз и недоразумение исправят, но у бухгалтеров такой уверенности нет, они вообще не понимают, зачем такая канитель устроена для освобожденного от налога бизнеса.

Для тех кто будет иметь доходы свыше 60 млн все будет еще сложнее, им не только придется выставлять счета-фактуры с налогом, но и вести книги продаж и сдавать декларацию.

Сейчас для бухгалтера особенно актуально научиться правильно работать с НДС, так как с нового года компаний-налогоплательщиков станет больше — им нужна будет помощь и консультация по налогу. Поэтому спрос на бухгалтеров, компетентных в этом вопросе, будет расти.

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