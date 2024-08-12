Пени по списанным долгам уберут с ЕНС.👈«Ночной бухгалтер» № 1744

Пеней без долгов не будет. Бизнес на УСН в 2025 году встанет перед выбором ставки НДС. Репетиторы и фитнес-тренеры наконец-то смогут работать без ККТ.

Сегодня в выпуске:

При списании долга по налогам пени тоже должны списать.

При резервировании налога в КБК не надо отмечать, что это именно налог.

Пошло мошенничество через обман с доверенностями.

В 2025 году упрощенцы могут выбрать НДС с вычетом или без.

В закон о применении ККТ внесли важные изменения.

Полезности для бухгалтера.

Мем дня.

Мы с Тамарой ходим парой

Налоговый долг и пени по нему – это как сиамские близнецы. Куда долг – туда и пени.

Если налоговики списывают с сальдо ЕНС безнадежную к взысканию налоговую задолженность, то и пени по ней должны уйти с сальдо ЕНС. Если снова отражают долг на ЕНС, то и пени тоже возвращаются туда вместе с налогом.

С 2023 года этот механизм заложен в АИС «Налог-3». Но по налогам до 2023 года налоговики должны отслеживать такие моменты вручную.

Зачет без единицы в КБК

Налоговики напомнили правила заполнения заявления о зачете ЕНП. Зачет идет в счет конкретного налога, но КБК в заявлении должен быть обезличенный – ни то налог, ни то пени, ни то штраф. В 14-ой ячейке нужно ставить 0, а не 1.

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НДС при УСН

В Минфин полетели вопросы от бизнеса про будущие нормы НК-2025. Пошли первые разъяснения.

Если доход на УСН в 2024 году будет от 60 до 250 млн руб., то в 2025 году будет право выбора по НДС: или 5% без вычетов, или 20% с вычетами.

А мы подготовили разбор про НДС при переходе с ОСНО на УСН в 2025 году.

Полезности для бухгалтера

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Как раскладывать процессы по полочкам в бухгалтерской компании, узнаете здесь.

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Изменения по ККТ

ИП в сфере образования, физкультуры и спорта теперь освобождены от ККТ при оказании услуг населению.

Сократили перечень видов деятельности, при которых на розничных рынках не нужна ККТ.

Эти и другие поправки по ККТ – в новом законе, который заработает с 1 марта 2025 года.

Мем дня

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Ваша усиленно изучает новые нормы про НДС на УСН редакция