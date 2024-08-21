Интернет-сбой, в чате ФНС все больше вопросов про МЧД, все плательщики НДС могут брать к вычету налог с авансов в 2025 году. 👩‍💻«Ночной бухгалтер» № 1751

Дайджест новостей дня. В России произошел сбой многих онлайн-сервисов, перед началом обязательного применения МЧД чат ФНС пополняется вопросами налогоплательщиков, даже упрощенцы, которые будут платить НДС по ставкам 5% и 7%, смогут принимать к вычету НДС с авансов. А еще узнаете больше о теории вероятности и получите полезные советы.

Сегодня в выпуске:

МЧД волнуют бухгалтеров, появились первые важные вопросы.

Интернет-сбой не давал нормально работать сегодня.

С авансов получить вычет по НДС могут все налогоплательщики, даже упрощенцы.

Тренды в увольнении: кто какие документы выдает сотрудникам.

Полезности бухгалтеру.

Новые товары под маркировку с 1 сентября. Успейте подготовиться.

Теория вероятности и арбузный махито.

Мем дня.

Что спрашивают про МЧД в чате налоговиков

В чате всегда много вопросов на самые разные темы и легко заметить тренды — что волнует бухгалтеров и предпринимателей в разное время. Сейчас все больше появляется вопросов про МЧД, которые становятся обязательными с 1 сентября 2024 года.

Нельзя будет использовать электронную подпись сотрудника старого формата, когда в нее «зашивались» данные компании. Теперь подписи у работников личные, на физлицо, а полномочия действовать от имени организации или ИП подтверждаются машиночитаемыми доверенностями.

Какие вопросы задают:

Будут ли продолжать действовать бумажные доверенности, в том числе, если они были выданы ранее 1 марта 2024 года?

О работе сервиса МЧД на сайте ФНС. Он периодически подвисает (видимо от перегруза), выдает ошибки или пользователям не удается получить в не м информацию о внесенных доверенностях и их статусе.

О том что делать, если в доверенности была допущена ошибка и ее нужно исправить.

Уточняют, нужна ли МЧД ИП, который делает все сам и задают аналогичный вопрос по директорам ООО.

Задать вопрос в чате может любой.

О работоспособности своего сервиса налоговики регулярно отвечают, что восстановили ее (а это ведь пока даже первые ласточки, а не полноценная работа, опасаемся в «Клерке», что 1 сентября сервер икнет и откажется работать из-за перегрузки). Пользователи продолжают говорить об ошибках, невозможности внести доверенность в реестр или получить из него информацию.

Что сбоило в российском интернете

Сбой повлиял на работу различных сервисов и приложений: Telegram, WhatsApp, Steam, Roblox, GitHub, Skype, Discord, Viber, YouTube, «ВКонтакте», а также приложений банков. Роскомнадзор сообщил, что причина — DDoS-атака на операторов связи.

При этом даже в редакции коллеги отмечают, что это не первые проблемы. У кого-то проблемы с сотовой связью уже не первую неделю, у кого-то сбоят мессенджеры, пропадают сообщения в чатах, не проходят звонки, падает скорость интернет-соединения и т.д.

Продолжаем следить за ситуацией.

Вычет по НДС с авансов положен и упрощенцам с пониженными ставками

Все налогоплательщики НДС имеют право взять к вычету НДС, исчисленный с авансов при реализации. Это прямо следует из п. 8 ст. 171 НК. И не важно, какая система налогообложения будет у налогоплательщика НДС и по какой ставке он платит налог.

Организация или ИП на УСН, которые с 2025 года будут применять ставку НДС 5% или 7% не имеет право на вычет по входящему НДС. При этом с аванса от покупателя, который пришел, например, в конце квартала и по которому реализация пройдет в следующем, нужно будет исчислить НДС с аванса по расчетной ставке5/105 или 7/107. Налог придется заплатить в бюджет, а в следующем квартале (когда выписан документ по реализации) можно уменьшить НДС по книге продаж на сумму уплаченного в предыдущем квартале НДС с аванса.

Другие ответы на вопросы по НДС для УСН вы найдете здесь.

Кто во что горазд: что выдают бухгалтеры сотрудникам при увольнении

Несмотря на то, что в законе прописаны документы, которые положено выдавать сотрудникам, не все бухгалтеры и кадровики придерживаются правил. Некоторые документы выдают по запросу.

В телеграм-канале «Клерка» обсуждают тренды увольнений. Одни говорят, что кроме трудовой и справки о доходах не дают ничего, другие собирают целый пакет документов:

трудовую книжку и СТД-Р;

расчетный листок;

справку о доходах и НДФЛ;

выписку из ЕФС-1 о стаже;

выписку из ПСФЛ;

копию раздела 3 РСВ.

А вот и еще одно любопытное обсуждение — старая как мир история о том, чтобы принять на работу сотрудника и вскоре уволить ради неких льгот. Работает ли такая схема? Бухгалтеры говорят вряд ли, ведь сейчас за исполнением трудового законодательства пристально следят, да и ушлые работники не всегда такие уж белые и пушистые (вы меня только примите и увольте, а дальше я сам). В итоге компания может получить серьезные штрафы и возможно будет доплачивать что-то сотруднику.

Так что не стоит ввязываться в это даже ради друзей и родственников (скорее даже — особенно ради них).

Полезности бухгалтеру

Ищите выгоду в расчетах? Тогда вам стоит в первую очередь взглянуть на ваш договор РКО с банком. Пусть вы его и уже читали при заключении от корки до корки. Тарифы меняются. вы расходуете лимиты, платите повышенную комиссию и, возможно, даже не знаете об этом. Иногда хороший вариант — это перейти в другой банк. Тогда вам смогут предложить не только бесплатное открытие счета, которое есть у каждого первого банка, но и другие плюшки, как новому клиенту. А еще иногда выгоднее иметь два или три счета в разных банках под разные виды расчетов: валютные платежи, розничная выручка, внесение наличных, оплата поставщикам и т.д.

Для МСП уже некоторое время действует система упрощенной ликвидации бизнеса. Если вы решили закрыть ООО, у вас нет имущества, долгов, вы соответствуете иным требованиям, то можете закрыть свой бизнес намного быстрее и проще.

Вы наверняка знаете, что на «Клерке» вы можете не только получить полезную информацию для бухгалтера, но еще и получить совершенно новую профессию или освоить прикладные навыки. Недавно мы запустили новый онлайн-курс для тех, кто хочет развиваться и выходить за рамки своей работы — Менеджер маркетплейса. Это востребованная профессия, например, на hh.ru на 21 августа более 10 тысяч вакансий по такому запросу.

Что придется маркировать с 1 сентября

С 1 сентября 2024 года начнётся обязательная маркировка бакалеи. Какие бакалейные товары должны обязательно маркироваться:

консервы из рыбы и морепродуктов;

мясные консервы;

консервированные фрукты и овощи.

Подробную классификацию товаров с примерами можно найти в Классификаторе ТН ВЭД. Для этого необходимо использовать коды, предоставленные системой Честный ЗНАК.

Кроме того, вступают в силу и другие правила по маркировке. Например, с 1 сентября 2024 года участники оборота кормов для животных и ветеринарных препаратов должны зарегистрироваться в Честном ЗНАКе.

Теория вероятности в действии

Сегодня, конечно, не пятница, но почему бы и не развлечь себя в середине недели? Попробуйте больше узнать о теории вероятности из блога нашей постоянной читательницы и автора Трибуны. Она не только расскажет о теории, приведет формулы, объяснит на примерах, но и предложит попробовать самим рассчитать вероятность (а перед этим сделать бокальчик расслабляющего арбузного мохито).

Если хочется посмотреть на теорию вероятности в реальной жизни — подумайте, с какой вероятностью ваша компания могла бы получить грант или субсидию? Если не хотите гадать и вычислять сложную формулу — достаточно просто посетить вебинар 30 августа в 11.00. Там как раз расскажут про то, как получить поддержку от государства и заключить соцконтракт, чтобы начать собственное дело.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1751 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша сбоила вместе с инетом редакция