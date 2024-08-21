Модные тренды в документах при увольнении: что должен выдать работодатель

Бухгалтеры при увольнении сотрудника стараются подготовить полный пакет документов, в том числе справку 182-н, которую уже выдавать не обязательно.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» специалисты обсуждают, какие документы сейчас модно выдавать сотрудникам при увольнении. Тренды кадрового учета говорят о том, что удобно работать с электронной трудовой книжкой (ЭТК). Однако на деле сотрудники с ЭТК — редкость.

В основном бухгалтеры при увольнении выдают экс-сотруднику полный пакет документов. Он включает:

трудовую книжку и СТД-Р;

расчетный листок;

справку о доходах и налоге (бывшая 2-НДФЛ);

выписку из ЕФС-1 о стаже;

выписку из ПСФЛ;

копию раздела 3 РСВ.

По запросу сотрудника предоставляют справку 182-н. Обязательную выдачу этого документа отменили, поэтому он пропал из многих программ для ведения учета. Но справку можно сформировать в 1С:ЗУП. Для этого нужно зайти в раздел «Отчетность — Справки — Справки для расчета пособий».

Для себя бухгалтеры составляют расписку о получении этих документов, которую подписывает работник при увольнении. Также расчетный листок выдают обязательно под роспись.

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