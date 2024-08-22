Выдавайте чеки физлицам независимо от способа, которым они оплатили покупку! 💰💳«Ночной бухгалтер» № 1752

Одна из распространенных до сих пор ошибок — не бить чеки по операциям, когда «физики» заплатили на расчетный счет, картой, по куар-коду. Не использовать кассу можно только в определенных случаях и при соблюдении условий, указанных в 54-ФЗ.

Сегодня в выпуске:

Физлицам почти всегда надо выдать чек.

Налоговики напоминают, как исправить ошибки в уведомлении по ЕНП.

Бизнесмены нередко обращаются к тарологам. Пора ли бухгалтерам менять профессию?

Какие расходы на связь можно учесть на УСН.

Что скрывает за собой синдром отличника и вредит ли он работе бухгалтера.

Знакомимся с блогами на «Клерке» + обзор обсуждаемых постов в соцсетях.

Полезности для бухгалтера.

Мем дня.

Выдавайте чеки, не отходя от кассы

Выдавать чек при покупке услуги или товара физлицом нужно независимо от формы оплаты. Не важно как платит «физик»: картой, по СБП, через QR-код, переводит оплату со счета карты на счет компании, наличными. Ему нужно выдать чек. Есть исключения, например, для некоторых видов деятельности для ИП на патенте. Но в основном применять онлайн-кассу при таких расчетах нужно обязательно.

Бухгалтеры, обсуждая этот вопрос в КУБе удивляются — казалось бы все уже об этом знают, можно же погуглить и все равно постоянно вопрос о чеках и как исправить ошибки возникает на «Клерке».

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Как исправить уведомление по ЕНП

Чтобы исправить ошибку, допущенную в сумме платежа, необходимо:

создать новое уведомление;

повторить данные ошибочной строки (КПП, КБК, ОКТМО, период) и вписать корректную сумму.

Новые данные перекроют старые. Но будьте внимательны, иногда у ФНС возникает «баг» и сумма налогу задваивается, т.е. налоговики складывают сумму из первичного и корректирующего уведомлений.

Для исправления ошибки в иных данных:

создать новое уведомление;

повторить данные ошибочной строки (КПП, КБК, ОКТМО, период), а в сумме указать «0» ;

новой строкой привести верные данные.

А не погадать ли нам?

Честно признаться, судя по изменениям в НК, понять логику большинства изменений можно только через таро. Неудивительно, что предприниматели обращаются к услугам гадалок (14%бизнесменов). Удивительно, но подавляющее большинство (95%) остаются ими довольны.

Некоторые бухгалтеры даже задумались о смене профессии.

Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025 для тех, кто не будет менять профессию ;)

На главное бухгалтерское событие осени — V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025» можно сказать выстроилась очередь. Мы уже распродали все билеты по базовому тарифу! Немудрено, ведь изменения в НК затрагивают в первую очередь самый распространенный в стране режим — УСН.

Кроме того, произойдут перемены в налоге на прибыль, воинском учете. расчете НДФЛ, НДС, в подходу к проверкам и уже идет амнистия по дроблению бизнеса.

На конференции вы сможете не только послушать и пообщаться с экспертами, но также обменяться опытом с коллегами, поучаствовать в розыгрышах призов, получите фотоотчет, сертификат об участии в мероприятии, запись конференции и презентации и материалы от спикеров.

Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы прямо в зале!

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Какие расходы на связь разрешено принимать на УСН

Минфин объяснил, можно ли учесть в расходах затраты на видеосвязь для охраны и приобретение радиостанций. Перечень расходов на УСН закрытый и порой приходится за уши подтягивать некоторые из них к закону.

Но в это раз ведомство пояснило, что принять в учете можно оба вида затрат: услуги видеосвязи для охраны периметра и приобретение радиостанций при грузовых автоперевозках, для связи между собой водителей.

Ссылки на письма Минфина с разъяснениями найдете здесь.

Синдром отличника — таит ли он опасность для бухгалтера?

В статье наши коллеги разбирают разницу между перфекционизмом и синдромом отличника. Разница в мотивации и способах, которые используют сотрудники, чтобы добиться цели.

А еще раскрывают очень важные нюансы — как синдром отличника мешает бухгалтеру в работе. Например, распространенный случай, когда бухгалтер-«отличник» готов работать за похвалу, а не за дополнительную оплату. Он тратит силы, время и жертвует своими интересами, при этом получая только словесное одобрение, а не материальное поощрение от руководства.

А вам что ценнее — деньги или похвала?

Рубрика: Знакомство

Знакомим вас с новыми блогерами на «Клерке». Рады вам рассказать, что свой блог на сайте возобновила компания 42Clouds.

Свежий пост связан, конечно, с самой горячей темой — налоговой реформой: Налоговая реформа: как изменения затронут состоятельных граждан и экономику страны в целом. Кстати, в ней они предлагают подарок — бесплатное руководство!

Рады возвращению компании с ее всегда интересными и полезными для бухгалтеров материалами.

А еще сегодня знакомим вас с самыми обсуждаемыми на этой неделе постами в популярном телеграм-канале КУБ:

Полезности для бухгалтера

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