Единая упрощенная декларация в 2025 году

Все налогоплательщики обязаны предоставлять в ИФНС налоговые декларации по результатам своей деятельности. Если компания в отчетном периоде приостанавливала работу, она вправе представить единую (упрощенную) декларации вместо нескольких нулевых. Кто может подать единую декларацию, по каким налогам и в какие сроки, читайте в этой статье.

Кто сдает единую упрощенную декларацию в 2025 году

Единую (упрощенную) налоговую декларацию (далее — ЕУД) в 2025 году смогут подать организации и предприниматели, которые являются плательщиками налога на прибыль, НДС, ЕСХН, УСН (п. 2 ст. 80 НК, письмо Минфина от 28.06.2018 № 03-11-11/44580).

Право на подачу ЕУД возникает при соблюдении двух условий:

у налогоплательщика не было движения денежных средств по кассе и на расчетных счетах в банках;

в отчетном периоде отсутствовали объекты обложения по налогам, плательщиками которых они являются.

Упрощенную декларацию нельзя подать вместо отчетности по НДФЛ.

При включении декларации по НДС в единую (упрощенную) декларацию нужно проверить, не было ли операций, которые должны отражаться в декларации по налогу на добавленную стоимость. Если они есть, возникнет обязанность по подаче декларации по НДС.

Например, не облагаемые НДС операции по продаже товаров, работ, услуг, местом реализации которых Россия не признается, отражаются в разделе 7 декларации по НДС. Также в декларации отражают право на вычет. Такой вывод следует из абзаца 4 пункта 3 порядка, утвержденного приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558.

Стоит отметить, что подача единой упрощенной декларации — это право, а не обязанность налогоплательщика. Вместо ЕУД предприниматель или организация могут подать нулевые декларации по соответствующим налогам.

Подать упрощенную декларацию можно и в тех случаях, если за предшествующие периоды сдавали нулевые декларации по НДС и прибыли. Нет требования сдавать ЕУД только с начала года в действующем законодательстве.

Подавать единую декларацию нужно в ИФНС по местонахождению организации или адресу регистрации предпринимателя. Декларация может быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана по ТКС.

При личном представлении бумажной декларации инспектор ИФНС обязан проставить на копии декларации отметку о принятии и дату ее получения. При предоставлении декларации по ТКС инспекция передает налогоплательщику квитанцию о приеме в электронном виде (приказ Минфина от 10.07.2007 № 62н).

Если среднесписочная численность сотрудников за предыдущий год превышает 100 человек, то в текущем году сдавать декларации можно только по ТКС. Для вновь созданных или реорганизованных организаций численность определяется за месяц создания или реорганизации. Крупнейшие налогоплательщики сдают налоговую отчетность по ТКС независимо от численности сотрудников.

За несоблюдение установленного способа представления налоговой отчетности в электронном виде предусмотрена налоговая ответственность. Размер штрафа составляет 200 рублей за каждое нарушение (ст. 119.1 НК).

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Срок сдачи единой упрощенной декларации

С 1 января число нулевых отчетов для компаний и ИП сократят. По новым правилам, установленным законом № 259-ФЗ от 08.08.2024 г., подавать отчетность нужно однократно после приостановки деятельности или прекращения движения по расчетным счетам (п. 2 ст. 80 НК).

Срок также будет определяться конкретным налогом, по которому субъект отчитывается. По налогу на прибыль нулевую декларацию потребуется представить не позднее 20 числа первого месяца второго квартала года, следующего за годом последних расчетов по счетам или последнего исчисления налоговой базы по прибыли. Например, если организация в 2024 вела деятельность, а с 1 января 2025 года прекратила все операции, отчитаться необходимо до 21 апреля 2025 года с учетом переноса.

Что касается других налогов, то период сдачи единой декларации определяется налоговым периодом по конкретному налоговому обязательству.

К примеру, при отсутствии реализации и движений по счетам во 2 квартале 2025 года, упрощенно по НДС следует отчитаться не позднее 21 июля 2025 года из-за перенесенного срока.

Для вновь зарегистрированных компаний и предпринимателей срок сдачи такой декларации будет единым — не позднее 20 числа месяца после истекшего квартала их образования.

Заполнение единой упрощенной декларации

Порядок заполнения единой (упрощенной) декларации подробно описан в приложении 2 к приказу Минфина от 10.07.2007 № 62н.

Общие требования к заполнению декларации стандартные:

при подготовке бумажной декларации можно использовать только ручку с черной или синей пастой;

если допустили ошибку, ее нужно зачеркнуть, проставить правильные данные, подписать и поставить печать организации рядом с исправлением;

корректорами и другими аналогичными средствами пользоваться не разрешается.

Необязательно заполнять ЕУД вручную. Налоговая принимает и распечатанную форму декларации, с печатью и подписью директора или индивидуального предпринимателя.

Единая (упрощенная) декларация включает в себя два листа, причем второй лист предназначен для физлиц, у которых нет ИНН, остальные налогоплательщики ее не заполняют.

На первом листе налогоплательщики указывают следующую информацию:

ИНН и КПП организации (номер ИНН заполняйте справа налево, а в двух ячейках, оставшихся свободными, поставьте нули);

код вида документа (для первичной отчетности — 1, для уточненной — 3);

отчетный год, за который сдается декларация;

наименование налоговой инспекции, в которую подается единая (упрощенная) налоговая декларация, и ее код;

полное наименование организации;

в поле код ОКАТО нужно указать код ОКТМО (письмо ФНС от 17.10.2013 № ЕД-4-3/18585);

код вида экономической деятельности (ОКВЭД).

Под основными реквизитами первого листа расположена таблица, в которой нужно перечислить те налоги, по которым вы сдаете ЕУД. Сюда можно включить только те налоги, по которым не было объектов налогообложения и движения денег в текущем отчетном периоде.

Налоги в таблице указывайте в том порядке, в котором они прописаны в главах НК. Так, если вы включаете в декларацию налог на прибыль и НДС, в графе 1 первой строки табличной части укажите налог на добавленную стоимость (гл. 21 НК), а во второй — налог на прибыль (гл. 25 НК). Номера глав НК пропишите напротив соответствующих налогов в графе 2.

В графе 3 и 4 нужно указать код налогового периода и квартала, за который вы подаете отчет, и номер отчетного квартала.

По налогам, у которых налоговый период равен кварталу, код налогового периода — 3, а номер квартала — 01. Такой алгоритм нужно использовать при заполнении строчки по НДС (ст. 163 НК).

По налогам, у которых налоговый период равен году, в графе 3 укажите код отчетного периода, если сведения подаются:

за I квартал — 3;

за первое полугодие — 6;

за девять месяцев — 9;

за год — 0.

Номер квартала в графе 4 по таким налогам не ставьте. Этот вид заполнения таблицы подойдет, если вы включаете в ЕУД налог на прибыль, ЕСХН или единый налог при «упрощенке».

Под табличной частью укажите номер телефона налогоплательщика, количество заполненных листов декларации и приложенных документов, если они есть.

В левой нижней части декларации внесите данные о налогоплательщике. Для организации есть два варианта заполнения этого раздела. Если декларацию подтверждает руководитель, укажите его полное Ф.И.О., проставьте подпись, дату.

Если от лица организации действует представитель, укажите его Ф.И.О., документ, на основании которого он заменяет представителя, поставьте подпись и дату. Для налогоплательщика — физического лица достаточного поставить подпись и дату. Расшифровка Ф.И.О. не требуется.

Второй лист декларации предназначен только для физических лиц, не отразивших ИНН в первом листе ЕУД (п. 15 порядка, утвержденного приказом Минфина от 10.07.2007 № 62н).

На втором листе нужно заполнить персональные данные физлица:

Ф.И.О.;

дату рождения;

место рождения;

гражданство;

вид документа, удостоверяющего личность;

серию и номер документа, удостоверяющего личность;

кем выдан документ;

когда выдан документ;

место жительства в РФ на основании записи в паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства.

Сведения, указанные на втором листе в строке «Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю», нужно заверить подписью физического лица либо подписью его представителя и проставить дату.

Единая упрощенная декларация: образец заполнения

Важно вовремя отчитаться по всем налогам. Если не сдать в срок единую (упрощенную) налоговую декларацию, может грозить налоговая и административная ответственность (ст. 106 НК, ст. 2.1 КоАП).

За несвоевременную подачу упрощенной декларации штрафы взимаются по каждому налогу, который в ней указан. При этом штрафы нужно перечислять в бюджет по разным КБК (письмо Минфина от 26.11.2007 № 03-02-07/2-190).

Поскольку в единой упрощенной декларации отсутствуют суммы налогов к уплате в бюджет, размер штрафа, который может быть взыскан за несвоевременное представление такой декларации, составляет 1 тыс. рублей по каждому налогу, включенному в отчетность (ст. 119 НК).

Чтобы избежать штрафных санкций, своевременно оформите декларацию по образцу бланка