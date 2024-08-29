Бухгалтеры оставили 300+ комментариев, споря о том, какие документы выставлять по договору подряда. 😱«Ночной бухгалтер» № 1757

При выполнении работ заказчик может получить материальный результат, к примеру, типография изготовит партию календарей. Как приходовать такие матценности, по какому документу? Из-за этого вопроса и разгорелись жаркие дебаты.

Сегодня в выпуске:

Акт, накладная, УПД или что-то еще: как оприходовать товар, полученные в результате услуги?

Кто будет попадать в реестр контролируемых лиц для трудовых мигрантов.

Обсуждают выходной на 1 сентября… опять.

Для некоторых МСП снизят страховые взносы до 7,6%.

Каждый третий сотруднк плакал на рабочем месте.

Новый выпуск «Тот еще разговор».

5 ликбезов для бухгалтера.

Мем дня

Вот так дискуссия: бухгалтеры не могут договориться о первичке

Более 300 комментариев оставили участники сообщества, обсуждая вопрос о первичке, по которой можно оприходовать товары, полученные в результате оказания услуги.

Суть ситуации: компания заказала у типографии календари, по результатам типография предоставила УПД (акт), в котором указала: «изготовление календарей 100 штук». Заказчик хочет оприходовать у себя календари и далее их продавать, но бухгалтер не понимает, по какому документу это сделать, разве достаточно акта?

Коллеги устроили битву мнений:

УПД достаточно.

Пусть выставляют накладную.

Пусть выставляют УПД на товар.

Пусть дадут акт приемки-передачи, в котором пропишут, что было передано такое-то количество календарей.

Дискуссия ушла еще дальше — стали обсуждать вариации — когда календари отдают сразу, когда хранят на складе и т.д. Наш эксперт прокомментировал тему:

Эксперт также подчеркивает, что четких требований по документу, каким передается изготовленная вещь, нет.

Споры продолжились и под новостью об обсуждении. Неужели и вправду вопрос настолько больной?

Упрощенный бухгалтерский учет

Бесплатный вебинар для бухгалтеров организаций.

Начало: 11 сентября 2024 г. в 11:00.

Упрощенный бухгалтерский учет – это удобная система ведения бухгалтерии, которая позволяет сократить время и расходы на решение бухгалтерских задач. Какие организации могут вести учет по простой (упрощенной) системе, чем отличаются упрощенные способы ведения учета от общих, каковы особенности упрощенного учета различных видов активов, как составить упрощенную бухгалтерскую отчетность – об этом и не только расскажем на вебинаре.

Программа

1. Критерии для применения упрощенного учета.

2. Отличие упрощенного бухучета от УСН.

3. Упрощенные способы ведения учета ОС, НМА, запасов, финвложений, доходов и расходов.

4. Упрощенная бухгалтерская отчетность.

Спикер:

Людмила Архипкина – методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению интернет-бухгалтерии "Моё дело".

Записаться

ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8KPnpv

Реестр для трудовых мигрантов: кто попадет?

В 2025 года кабмин собирается запустить реестр контролируемых лиц, в него включат информацию об иностранцах, миграционные документы которых истекли или были аннулированы, а также о тех, кто совершил административные правонарушения и подлежит высылке.

Также власти могут повысить налоги для мигрантов: в стоимость патента хотят включить взносы на пенсионное и социальное страхование. В этом случае стоимость разрешения на работу вырастет с 7,5 до 30 тыс. рублей.

Выходной на День знаний

Ранее законопроект о выходном на 1 сентября уже рассматривался и был отклонен. И снова в Госдуму внесли такой проект.

В этом году линейки пройдут 2 сентября, поскольку 1 сентября выпадает на воскресенье.

А вы хотели бы выходной для участия в линейке у детей?

МСП-производственникам снизят взносы

Представителям МСП из производственной сферы снизят страховые взносы до 7,6% с 2025 года.

Минэкономразвития определило список того, что должны производить такие предприятия для получения льготы:

одежда;

пищевые продукты;

изделия из кожи и дерева;

мебель;

компьютеры и электрическое оборудование;

транспортные средства.

При этом не менее 70% доходов должны быть от основного вида экономической деятельности.

Супер-акция для подписчиков Клерк.Премиум

Изменения в законодательстве — та еще головная боль для бухгалтера, а налоговая реформа-2025 в особенности!

Нужно успеть подготовиться к работе по новым правилам и перестроить процессы. Мы понимаем, как сложно самостоятельно разобраться со всеми нововведениями, поэтому решили вернуть в Клерк.Премиум безлимитные консультации для новых подписчиков. Но поторопитесь — акция действует только до 30 августа!

Напомним, что в подписке вы полкчете целый набор инструментов и материалов для работы бухгалтера: от справочно-правовой системы до экспертных разборов и консультаций.

Почему сотрудники плачут на работе

У 52% женщин и 7% мужчин работа вызывает слезы. Каждый третий сотрудник признался, что хоть раз да плакал на работе.

Другая статистика кажется более тревожной: 15% участников опроса плачут на работе неоднократно и по разным причинам, 13% — из-за профессиональных проблем, а 5% из-за личных.

Бухгалтеры подвержена стрессу — проверки, высокая нагрузка, постоянные изменений в НК и бесконечная первичка кого хочешь выведет из себя. Но плакали ли вы на работе?

«Тот еще разговор» с разработчиком программного обеспечения Сергеем Соляником

Spider Group, сооснователем которой является Сергей, — компания из Краснодара. Она занимается разработкой программного обеспечения и мобильных приложений. Организация создает мобильное приложение для «Клерка».

Герой нового выпуска проекта расскажет о том, как удалось создать компанию, привлечь партнеров из-за рубежа и о планах на будущее. Смотрите запись на YouTube и в ВК.

Мем дня

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