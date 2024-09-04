АвтоУСН разрешили применять селлерам на маркетплейсах, зато их ждет более строгий контроль от ФНС. 👀«Ночной бухгалтер» № 1761

Пока тем, кто применяет АУСН, нельзя торговать на мракетплейсах но с 2025 года будет можно. Вместе с тем сами площадки наравне с банками будут отправлять информацию в ФНС. Кажется, стоит ожидать очередного хаоса.

Сегодня в выпуске:

АУСН становится автоусложненкой.

При каком условии сотрудники готовы больше работать.

Бизнес нашел альтернативу МФО и банкам.

Появится новая цифровая платформа для перевозок.

Путешествие в Excel или история одного бухгалтера.

Профи пиарят себя «Клерке» за «спаcибо».

Мем дня.

Проще не будет — АУСН становится мудренее

Автоупрощенке сделали послабление. Сейчас нельзя применять ее при работе по любым посредническим договорам и не важно — ты сам посредник или продаешь товар по такому договору через агента. В 2025 году можно будет торговать по посредническим договорам и применять АУСН, значит селлеры смогут использовать этот режим.

Проблема в том, что данные ФНС о доходах налогоплательщиков на автоупрощенке сейчас передают только банки. Так что закон изменили и с нового года этим будут заниматься еще и сами площадки. Так налоговики узнают о проведенных между маркетплейсом и продавцом взаимозачетах и размерах выплаченного вознаграждения (его площадки удерживают из выручки от продажи).

Это вселяет тревогу, так как любой обмен информацией с ФНС — это всегда лотерея. Верно ли передадут данные площаки, правильно ли учтут их в ФНС, не насчитают ли лишних налогов?

Главное — дайте денег!

3а прибавку в 30% к заработку россияне готовы работать больше, по крайней мере большай их часть (63%). При этом вовремя выполнять все рабочие задачи успевают только 57% сотрудников. Что мешает сделать все 100%?

Есть и другая любопытная статистика:

40% работников периодически задерживаются в офисе.

3% говорят, что постянно ничего не успевают.

Каждый десятый не отказался бы от помощника.

39% сотрудников не прочь увеличить штат, а 32% мечтают уменьшить объем работы.

А вы стали бы работать больше за прибавку?

Предприниматели ищут деньги деньги на Авито и пользуются краудфандингом

Если банки не дают взаймы, или кусаются проценты, можно попросить денег…на Авито. Бизнес ищет партнеров, которые готовы дать в долг или даже желающих вложиться в дело в обмен на приятные бонусы ( так работают крауд-платформы).

Краудфандинг — это вариант финансирования, когда в проект вкладываются обычные люди, а в обмен получают материальные или нематериальные бонусы. Например, им могут подарить фирменную футболку, какой-нибудь онлайн-курс или книгу, все зависит от того, в какой именно проект вкладываться и что готов предложить в обмен тот, кто проводит сбор.

Кстати, сэкономить и поддержать бизнес можно и по-другому, например с помощью налоговых льгот. Как показывает практика, не каждый предприниматель и даже бухгалтер в курсе, какая именно поддержка или льготы положены его бизнесу.

Для перевозок создадут новую платформу, ищут таланты участников эксперимента

Минтранс запускает цифровую платформу для грузоперевовозок и сейчас готовится к пилотному проекту. Заявку на участие могут подать отправители и получатели грузов, экспедиторы и перевозчики.

Подробнее о том, как это сделать мы рассказали здесь.

Жил-был бухгалтер…

Так могла бы начинаться эта история. МИшка — обычный бухгалтер, который любил эксель и порядок. Но тут нагрянула налоговая реформа и пришлось Мишке окунуться в ее изучение. Поблуждать в лабиринте вопросов про НДС, разгадать головоломки от аудитора. Конечно преодолевал это все бухгалтер не один, в помощь ему пришли полезные вебинары и конференция «Клерка».

С УСН вам также может помочь наш онлайн-курс «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями для упрощенцев на 2025 год! Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо 15 950 рублей. Успейте купить!

Самопиар

На «Клерке» есть традиция — мы даем возможность любому пропиарить себя на сайте бесплатно. Заходите в пост, делитесь контактами, кейсами, ссылками на бог, ютуб- или телеграм-канал. Расскажите о достижениях, о своих услугах, похвастайтесь клиентаи. Здесь можно все. Мы не удаляем посты самопиара, они остануться на сайте и ваши контакты смогут найти потенциальные клиенты.

Мем дня

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Ваша уверена, что упрощенных систем налогообложения не бывает в природе редакция