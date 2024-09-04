Россияне готовы работать дольше, если им будут платить на 30% больше

Только 57% сотрудников успевают выполнить все трудовые задачи в рамках рабочего времени.

63% жителей страны согласны выполнять задачи, которые выходят за рамки рабочего времени, но только если работодатель заплатит на 30% больше.

Прибавку к окладу в размере 10% за выполнение дополнительных заданий хотели бы получать 4% сотрудников. Остальные за постоянные переработки хотят увеличения зарплаты в диапазоне от 11% до 30%.

Успевают все рабочие задачи выполнить вовремя 57% сотрудников.

17% россиян работают меньше 8 часов, 47% — от 8 до 10 часов, а 19% — от 10 до 12 часов. Каждый пятый участник опроса работает больше 12 часов.

Об этом сказано в исследовании сервисов Работа.ру и СберПодбор.

40% работников время от времени задерживаются в офисе. 3% признались, что никогда ничего не успевают и срывают сроки выполнения задач. Столько же хотели бы увеличить продолжительность рабочего дня на 1 час.

Каждый десятый житель страны нанял бы себе помощника. Увеличить штат предлагают 39% сотрудников, а 32% хотели бы сократить список своих задач.

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