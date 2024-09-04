Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

Вот и сентябрь! В Трибуну за август пришло много новых авторов. Пора знакомиться! В комментах под этим постом можно рассказать о себе, поделиться ссылками на свои проекты, контакты и сайты. Даем добро на рекламу!

«Клерк» продолжает беспрецедентную акцию! Публикуем пост самопиара, где в комментариях разрешено все! (в рамках законодательства😂). Посмотреть предыдущие посты можно тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут. Для вашего удобства создали новый тег #самопиар.

Делимся в комментах ссылками на свои проекты, контакты и комментируем чужие!

Что это даст?

Наша новая рубрика поможет найти заказчика, работу, коллегу.

Это возможность получить фидбек по своему продукту.

Даст возможность обсудить вопрос с профессионалами в нужной области.

Возможно, описанный пример коллег мотивирует вас пройти обучение или даже найти работу мечты.

⭐ Расскажите о себе в таком стиле: 🧰 Как вас зовут. 🧰 Кто вы по профессии. 🧰 Расскажите про ваш продукт или услугу, которую хотите пропиарить. 🧰 Про самый свой большой успех. 🧰 Дайте на себя (соцсети/сайт) или на свое портфолио ссылку.

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