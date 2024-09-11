Для упрощенцев с доходами до 60 млн рублей могут отменить счета-фактуры. 💣«Ночной бухгалтер» № 1766

Сегодня в выпуске:
Свобода от счетов-фактур.
Необлагаемый размер суточных Минфин повышать не хочет — заботиться о сотрудниках.
У ИП 30 работников — сколько брать за учет зарплаты?
Предприниматели стали чаще оспаривать решения по проверкам в досудебном порядке.
Как заплатить налоги за ребенка?
Бонус дня.
Мем дня.
Станет ли НДС для упрощенцев проще
Несмотря на то, что для упрощенцев с доходами до 60 млн рублей в год есть освобождение от НДС, от выставления счетов-фактур их никто не освобождал. Теперь ситуация может измениться — Госдума осенью рассмотрит изменения, которые позволят не выставлять счета-фактуры и избавят налогоплательщиков от лишней бюрократии.
Вообще к 2025 году наверняка будет еще немало изменений.
Необлагаемые суточные так и останутся в лимите — 700 рублей
Минфин не собирается увеличивать необлагаемый НДФЛ и взносами лимит суточных для командировок. Ведомство считает, что это может привести к ущемлению прав сотрудников, как бы странно это не звучало.
Если увеличить сумму суточных, то с большней суммы не будут начислять взносы и работникам грозит потери в будущей пенсии.
Мы привели примеры расчетов. Выглядят они не так уж и страшно, кое-кто из наших читателй вот так прокомментировал решение Минфина:
Вечный вопрос: сколько бухгалтеру брать за свою работу?
В чате telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» обсуждают, сколько бухгалтеру просить за ведение зарплатного учета для ИП с 30-ю работниками.
Суммы предлагают ну очень разные, кто 90 тысяч, а кто 35, есть и те, которые готовы выполнить работу еще дешевле.
Бухгалтеры говорят, что на рынке аутсорсинга происходит сильный демпинг, а работа бухгалтера постоянно обесценивается.
Кроме того, оплата зависит от региона — в Москве 90 тысяч может быть нормальной оплатой, а где-то в провинции заоблачной ценой.
Бизнес чаще оспаривает действия проверяющих и просит продлить срок устранения нарушений
С начала 2024 года бизнес и некоммерческие организации направили в два раза больше обращений через сервис досудебного обжалования решений контрольных органов, чем за тот же период 2023 года.
Более 70% жалоб одобряют. Чаще всего предприниматели просят продлить им срок необходимый для устранения нарушений. Также бизнес жалуется на нарушения в действиях проверяющих.
Мы как раз взяли интервью у юриста по налогам — Ваюкин Василий Викторович — адвокат, управляющий партнер Tax & Legal Management, руководитель рабочей группы ТПП по управлению налоговыми рисками. Мы спрашивали и о проверках, и о налоговой реформе и о трендах в проверках ФНС.
Как платить налоги за детей
Если у несовершеннолетнего есть например, доля в недвижимости, то на него тоже будут начислять налог — на имущество. Как заплатить налог? Пополнение можно сделать через личный кабинет налогоплательщика, воспользовавшись вкладкой «Семейный доступ». Более подробная инструкция здесь.
Бонус дня
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Мем дня
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