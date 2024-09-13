Нам хлеба не надо, работу давай: бухгалтеры на УСН готовятся к 2025 году. 🪓«Ночной бухгалтер» № 1768

Бухгалтеры, испытывая непередаваемые эмоции, запасаются офисной бумагой, чтобы на УСН в 2025 году печатать бесполезные счета-фактуры.

Сегодня в выпуске:

При УСН без НДС надо составлять счета-фактуры.

Люди лишились льготы по НДФЛ задним числом.

Ставка ЦБ выросла.

От ИП требуют РСВ на сотрудников, которых нет.

Сайт ФНС временно не работает.

Мем дня.

Счета-фактуры без НДС

Бухгалтеры считают издевательством норму НК о составлении счетов-фактур и книг продаж при УСН без НДС. Особенно «рады» этому нововведению мелкие ИП и бизнес, торгующий в розницу.

В нашей группе в ВК подписчики иронизируют:

Хватит уже бездельничать!!! Хоть поработаем, бумагу измараем, поднимем реализацию бумаги, тонера, запчастей на принтеры.

Кстати, ходят слухи, что к концу года внесут поправки в НК и счета-фактуры для УСН без НДС отменят. Время еще есть. Ждем.

Убрали льготу

Для экономии на процентах задним числом улучшили условия по НДФЛ – разрешили считать доход по меньшей ставке. Это хорошо.

Но есть займы от работодателей на покупку жилья, матвыгода по которым раньше вообще не облагалась НДФЛ. Данную льготу убрали из НК. И это плохо.

Более того, новая норма НК без этой льготы заработала задним числом с 01.01.2024. Но такого быть не должно, так как это ухудшает положение налогоплательщиков.

По правилам эта норма должна заработать только с 01.01.2025. Ждем разъяснения Минфина по этому поводу.

Получите бесплатный гайд: «Как организовать выгодный прием платежей и повысить лояльность клиентов»

Узнайте, как внедрение СБП может улучшить ваш ресторанный бизнес. В руководтсве вы найдете практические советы по организации приема платежей, повышению удобства для клиентов и увеличению их лояльности.

Заполните форму и получите гайд бесплатно!

Забрать гайд

Рост ключевой ставки

Вновь подняли ключевую ставку. С 18% она выросла до 19%. Это ради снижения инфляции, объяснил ЦБ.

Пустые РСВ

Пошли требования из ФНС предпринимателям, которые еще в прошлом году уволили всех сотрудников и в этом году с чистой совестью не сдают никакие зарплатные отчеты.

ФНС хочет от них РСВ. Придется объяснить налоговикам: если у ИП нет работников, то соответственно нет и РСВ.

Полезные материалы и выгодные предложения

Валютный контроль: какие сведения нужно подавать в банк в 2024 году? Для расчетов с иностранными партнерами экспортеры и импортеры обязаны предоставлять в обслуживающий банк сведения, чтобы пройти валютный контроль, даже если расчеты по контракту ведутся в рублях. Характер информации и состав пакета документов зависит от вида и суммы сделки. Подробности в статье.

Досконально разобраться с изменениями по учету и налогообложению импорта , чтобы работать без таможенных штрафов и валютных рисков, поможет вебинар по ВЭД. Он пройдет 19 августа в 15:00 мск . Записаться.

Кто ответит за налоговые ошибки компании? Правильный ответ — сама фирма, то есть юридическое лицо. Это самостоятельный «совершитель» (субъект) налогового правонарушения, он и отвечает за проступок. Так что, казалось бы, ни руководитель, ни главбух за налоговые ошибки компании не отвечают. Но, как всегда, есть нюансы. Узнаете о них их статьи.

Ведете учет в торговле? Займите нишу и зарабатывайте на ведении клиентов, которые продают товары через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы. Пройдите курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса», получите официальное удостоверение ФИС ФРДО и станьте специалистом в перспективной сфере. Сейчас вы можете купить курс за 9 900 руб. вместо 28 600 руб. Записаться.

Сайт ФНС не работает

Сегодня сайт ФНС временно недоступен для пользователей. Но это не сбой.

Сообщается, что идут работы по обновлению оборудования и сервисов.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1768 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша не имеет матвыгоды и поэтому не платит с нее НДФЛ редакция