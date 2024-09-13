Нам хлеба не надо, работу давай: бухгалтеры на УСН готовятся к 2025 году. 🪓«Ночной бухгалтер» № 1768

Сегодня в выпуске:
При УСН без НДС надо составлять счета-фактуры.
Люди лишились льготы по НДФЛ задним числом.
Ставка ЦБ выросла.
От ИП требуют РСВ на сотрудников, которых нет.
Сайт ФНС временно не работает.
Мем дня.
Счета-фактуры без НДС
Бухгалтеры считают издевательством норму НК о составлении счетов-фактур и книг продаж при УСН без НДС. Особенно «рады» этому нововведению мелкие ИП и бизнес, торгующий в розницу.
В нашей группе в ВК подписчики иронизируют:
Хватит уже бездельничать!!! Хоть поработаем, бумагу измараем, поднимем реализацию бумаги, тонера, запчастей на принтеры.
Кстати, ходят слухи, что к концу года внесут поправки в НК и счета-фактуры для УСН без НДС отменят. Время еще есть. Ждем.
Убрали льготу
Для экономии на процентах задним числом улучшили условия по НДФЛ – разрешили считать доход по меньшей ставке. Это хорошо.
Но есть займы от работодателей на покупку жилья, матвыгода по которым раньше вообще не облагалась НДФЛ. Данную льготу убрали из НК. И это плохо.
Более того, новая норма НК без этой льготы заработала задним числом с 01.01.2024. Но такого быть не должно, так как это ухудшает положение налогоплательщиков.
По правилам эта норма должна заработать только с 01.01.2025. Ждем разъяснения Минфина по этому поводу.
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Рост ключевой ставки
Вновь подняли ключевую ставку. С 18% она выросла до 19%. Это ради снижения инфляции, объяснил ЦБ.
Пустые РСВ
Пошли требования из ФНС предпринимателям, которые еще в прошлом году уволили всех сотрудников и в этом году с чистой совестью не сдают никакие зарплатные отчеты.
ФНС хочет от них РСВ. Придется объяснить налоговикам: если у ИП нет работников, то соответственно нет и РСВ.
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Сайт ФНС не работает
Сегодня сайт ФНС временно недоступен для пользователей. Но это не сбой.
Сообщается, что идут работы по обновлению оборудования и сервисов.
Мем дня
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Ваша не имеет матвыгоды и поэтому не платит с нее НДФЛ редакция
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