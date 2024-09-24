Главбухи не хотят работать в офисе, большинство за удаленку. ⏰«Ночной бухгалтер» № 1775

У бухгалтеров появилась тенденция на работу на удаленке, а вот офис их уже не привлекает. Они готовы на компромисс — на гибридную работу, но пять дней в неделю по 8 часов это уже не вариант. А как вы относитесь к работе в офисе?

Сегодня в выпуске:

Работа в офисе против удаленки.

Сдайте вовремя уведомление по ЕНП.

Неиспользованные отгулы оплтят при увольнении — закон принят.

60 млн рублей — лимит на все года с 2025 года.

Как исправить неверную ставку НДС в кассовом чеке.

Telegram обновил политику конфиденциальности.

Как стать востребованным главбухом.

У самозанятого можно арендовать жилье вместо гостиницы.

Мем дня.

Почему главбухи любят удаленку

Обсуждение идет в телеграм-канале «Клерка». Бухгалтера (почти каждый) говорят. что их больше не устраивает работа в офисе, хоть некотрые и вынуждены в нем работать. Куда комфортнее и даже продуктивнее работать из дома. Можно брать компании на аутсорс, прараллельно успевать что-то делать по дому, оставаться ближе к семье.

Есть и мнение, что главбух обязательно должен быть на месте — в гуще событий так сказать. Контролировать сотрудников, документооборот.

А вы как думаете?

Вы предпочитаете работать... в офисе на удаленке по гибридному графику вообще не работать :)

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25 сентября — последний срок для уведомления по ЕНП

Не забудьте сдать в среду уведомление. В него нужно включить НДФЛ, удержанный в период с 01.09.2024 по 22.09.2024 и страховые взносы за август.

Кроме того в сентябре нужно подать персонифицированные сведения за август, а вот в октябре сведения за сентябрь можно не подавать, ведь вы сдадите РСВ, где все данные уже будут.

При увольнении оплатят не только неиспользованный отпуск

Принят закон с изменениями в ТК. Ранее при увольнении сотрудникам выплачивали только средний заработок за дни неиспользованного отпуска, а вот дни положенных, но неиспользованных отгулов сгорали. Теперь работодатель обязан компенсировать и их тоже.

60 млн рублей — лимит не только на 2025 год

Если налогоплательщик на УСН в 2024 году превысил доходы в 60 млн рублей, то с 2025 года будет платить НДС. При этом, если в 2025 году доходы будут получены в пределах этого лимита, то с 2026 года налогоплательщик получает освобождение от НДС.

Правило о 60 млн рублей – это общее правило для любого года, начиная с 2024-го.

В чеке ошибка в НДС. Как исправить?

Все зависит от того, кассой с каким ФФД вы пользуетесь. При использовании ФФД 1.2 ошибку исправляют с помощью чека коррекции, так как он содержит сведения о предмете расчета, в том числе ставку НДС.

Более подробная инструкция тут.

Телеграм обновил свою политику конфиденциальности

Сервис будет предоставлять сведения об IP-адресах и номерах телефонов нарушителей правил Telegram. Данные будут передаваться силовым ведомствам «в ответ на обоснованные юридические запросы».

Некоторые наши пользователи отметили, что в общем-то и раньше так происходило. Другие посчитали, что Павел Дуров пошел на некий компромисс. Напомним, что его задержали во Франции и он не может ее покинуть из-за уголовного дела против платформы.

Как стать востребованным главбухом

Иметь только представление об учете, двойной записи и уметь считать налоги для современного главбуха — все равно что пользоваться только счетами.

Чтобы хорошо зарабатывать и самому выбирать, где именно работать нужно обладать дополнительным багажом знаний. Например, ориентироваться в финансовом анализе: уметь анализировать, как бизнесу развиваться и знать проблемные моменты, строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника.

Практически неотъемлемым навыком для топ-главбуха является умение построить не только налоговый и бухгалтерский, но и управленческий учет. Причем не просто знать теорию, но и уметь составлять управленческие отчеты и анализировать их, настраивать УУ в 1С и Excel, разбираться в системах бюджетирования.

Обладая многоранными знаниями, вы сможете рассчитвать на вакнсии не только в более интересных компаниях, но и на высокий доход.

Вместо гостиницы в командировке можно снять жилье у самозанятого

Да, самозанятые могут сдавать свое жилье, причем как физлицам, так и организациям и ИП. Поэтому, вместо того чтобы снимать гостиницу сотрудник в командировке может снять квартиру у самозанятого. При этом важно, чтобы такой вариант был согласован с руководством, обычно нюансы командировок описывают в соответствующем положении. Нужно запастись и первичкой — договор найма и чеком на сумму оплаты самозанятому.

Не забудьте и о других рисках. Нужно убедиться, что работа сплательщиком НПД не принесет проблем.

Мем дня

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