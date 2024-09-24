Роструд: вместо гостиницы командированный может снять жилье у самозанятого

Онлайнинспекция.рф при Роструде разъяснила, вправе ли работник, находящийся в командировке, проживать не в гостинице, а снять в аренду жилое помещение (квартиру) путем краткосрочного найма у юридических лиц (ИП) или самозанятых.

Ответ такой: это возможно, если иное не установлено локальным нормативным актом работодателя.

Роструд также напомнил, что работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение 3 рабочих дней авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и сделать окончательный расчет по выданному ему перед отъездом авансу на командировочные расходы.

К авансовому отчету прилагают в том числе документы о найме жилого помещения.