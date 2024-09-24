Роструд: вместо гостиницы командированный может снять жилье у самозанятого

Ответ такой: это возможно, если иное не установлено локальным нормативным актом работодателя.
Роструд также напомнил, что работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение 3 рабочих дней авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и сделать окончательный расчет по выданному ему перед отъездом авансу на командировочные расходы.
К авансовому отчету прилагают в том числе документы о найме жилого помещения.
Подробнее о порядке оформления командировок расскажем на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 в части НДФЛ и зарплаты. Сейчас курс стоит 8 900 рублей вместо
28 600 рублей.
Начать дискуссию