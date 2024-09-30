Приказ о восстановлении на работе

Суд может вынести решение о восстановлении в должности неправомерно уволенного с работы человека. Какую документацию должно в таком случае оформить руководство компании, чтобы требование о восстановлении сотрудника считалось выполненным? Ответим на этот вопрос в данном материале. Также приведем образец приказа директора компании о восстановлении специалиста в должности.

Оформление восстановления на работе сотрудника

Отметим, что если сотрудника восстановили на работе по решению суда, это равносильно его возвращению в прежнее правовое положение, существовавшее до увольнения. При этом в полном объеме восстанавливаются все трудовые права такого работника.

Данный материал посвящен кадровому оформлению подобной ситуации. Рассмотрим, какую документацию потребуется оформить руководству компании, чтобы не попасть в поле зрения контролирующих структур.

Требование восстановить сотрудника на работе будет считаться выполненным, только если руководство отменило приказ или распоряжение об его увольнении. Такое заключение можно сделать исходя из ч. 1 ст. 106 закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ, а также из абз. 2 п. 38 постановления Пленума ВС от 17.11.2015 № 50. Обычно для этого также издается соответствующий распорядительный документ.

На практике работодатели часто предпочитают включить пункт, отменяющий распорядительный акт об увольнении сотрудника, в приказ о восстановлении этого человека на работе. Единая форма такого документа не утверждена, поэтому компания может разработать ее самостоятельно.

Об издании такого распорядительного акта и возможности начать работать руководство должно проинформировать сотрудника любыми доступными способами (определение Санкт-Петербургского городского суда от 11.10.2011 № 33-14752/2011).

Для работодателя важно ознакомить сотрудника с соответствующим приказом под подпись, что позволит избежать злоупотреблений с его стороны. В таком случае человек не сможет сослаться на то, что не знал об отмене увольнения, если после этой отмены, не имея уважительного основания, пропустит работу.

Также такой приказ будет подтверждением, что руководство выполнило требование суда и восстановило сотрудника на работе (ч. 1 ст. 106 закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ, абз. 2 п. 38 постановления Пленума ВС от 17.11.2015 № 50). Кроме того, такой документ пригодится и специалисту по кадрам, чтобы признать недействительной отметку об увольнении, сделанную в трудовой книжке, в случае ее ведения. Если работник откажется поставить собственную подпись в приказе, следует подготовить акт об этом.

Руководству компании надо учесть, что если суд вынес решение о восстановлении сотрудника на работе, выполнить его нужно немедленно (ст. 396 ТК, абз. 4 ст. 211 ГПК).

Закон не разъясняет, что именно признается «немедленным» сроком. На практике обычно это идущий за вынесением судебного решения трудовой день. Поэтому приказ, восстанавливающий сотрудника на работе, желательно издать именно в этот срок.

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Если компания не выполнит вовремя требования исполнительного листа, судебные приставы могут взыскать с нее исполнительский сбор и назначить дополнительный период для его выполнения. Если и в этот новый срок сотрудник не будет восстановлен на работе, работодателя могут оштрафовать по ч. 1 ст. 17.15 КоАП. А в случае последующего невыполнения данного исполнительного листа в срок, установленный должностным лицом службы судебных приставов, штраф установят по ч. 2 ст. 17.15 КоАП (ст. 105 закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ).

Кроме того, суд по требованию сотрудника может обязать руководство компании компенсировать ему среднюю зарплату за весь период задержки выполнения решения суда (ст. 396 ТК, ч. 2 ст. 106 закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ).

Поскольку информация об увольнении фиксируется в трудовой книжке (при ее ведении) и в сведениях о трудовой деятельности сотрудника, в этих документах нужно отразить и данные об отмене увольнения. Для этого отметку об увольнении, внесенную прежде в трудовую книжку, потребуется признать недействительной. Как именно это сделать, не разъясняется. Важно учесть, что запись нельзя зачеркивать (п. 12 порядка, установленного приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н).

Допустимо при этом использовать этапы внесения записи о приеме на работу, предусмотренные абз. 2—3 п. 10 приказа Минтруда от 19.05.2021 № 320н. В разделе «Сведения о работе» трудовой книжки:

в графе 1 — проставляют следующий по порядку номер записи;

в графе 2 — фиксируют текущую дату, то есть дату, когда исправляют неверную запись;

в графе 3 — указывают, что запись под конкретным номером является недействительной;

в графе 4 — отражают реквизиты документа, на основе которого внесено исправление.

Дополнительно нужно сделать отметку о восстановлении человека на прежней работе, а в графе 4 зафиксировать данные приказа, отменяющего распорядительный акт об увольнении.

Чтобы информацию об отмене увольнения включить в сведения о трудовой деятельности, нужно действовать описанным дальше способом. Если сведения об увольнении уже предоставлены в СФР, потребуется направить туда титульный лист, подраздел 1 раздела 1, подраздел 1.1 подраздела 1 раздела 1 формы ЕФС-1. При их заполнении полностью дублируются изначальные сведения, которые надо отменить, и проставляется символ «X» в поле 11 «Признак отмены записи». При этом нужно руководствоваться порядком, утвержденным приказом СФР от 17.11.2023 № 2281 (ч. 1, 2 ст. 66.1 ТК).

Образец приказа о восстановлении на работе

Приказ, в котором фиксируют восстановление сотрудника на работе, составляется в свободной форме. Нормативно утвержденной формы для этого документа нет. В приказе отражают:

фамилию, имя, отчество сотрудника;

должность, увольнение с которой отменяется;

реквизиты распорядительного акта об увольнении и информацию о том, что он отменяется;

основание для восстановления человека в должности: судебное решение либо исполнительный лист с указанием реквизитов;

поручение ответственному лицу внести корректировки в сведения о трудовой деятельности;

поручение специалисту, ответственному за ведение трудовых книжек, сделать отметку о признании недействительной записи об увольнении, если на человека ведется трудовая книжка;

другие необходимые поручения: начислить и выплатить работнику необходимые суммы, возобновить учет его рабочего времени.

С таким приказом человека нужно ознакомить под подпись, а при отказе от ознакомления потребуется составить соответствующий акт.

При необходимости с распорядительным документом нужно ознакомить и других сотрудников, в том числе специалиста по кадрам — для внесения изменений в кадровые документы.

Ниже размещен заполненный образец рассматриваемого приказа. Его можно скачать и использовать в работе.

Образец приказа.