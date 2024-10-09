Бухгалтеры разбираются с округлениями в 6-НДФЛ. 🔍«Ночной бухгалтер» № 1786

Отчет допускает определенные расхождения при округлении, но где именно, а какие строки должны все-таки сходиться? Попробуем вместе разобраться.

Сегодня в выпуске:

6-НДФЛ и его контрольные соотношения.

Минимальный МРОТ к 2030 году поднимут до 35 000 рублей.

Нас ждет длинная рабочая неделя.

Главу регионального УФНС подозревают в получении взятки автомобилем за 10 млн рублей.

Минтруд объяснил, что в графике отпусков можно указывать только месяц отпуска.

Бизнес хочет расширения возможностей АУСН.

Полезности бухгалтеру.

Мем дня.

На что обратить внимание в 6-НДФЛ

Бухгалтеры обсуждают расхождения в показателях отчета. Не сходятся две строки: строка 140: сумма исчисленного НДФЛ и строка 160: сумма удержанного НДФЛ. В обычном случае показатели должны совпадать, хотя правило не строгое. Налоговики уточняли контрольные соотношения для этих строк.

Формула такая: строка 140 (исчисленный налог) – строка 150 (фиксированные авансовые платежи) – строка 155 (налог на прибыль к зачету) – строка 156 (налог, уплаченный в другой стране) БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО строка 160 (удержанный налог) + строка 170 (не удержанный налог) – строка 180 (излишне удержанный налог) – строка 190 (возвращенный налог).сно работать с самозанятыми?

При этом в обсуждении бухгалтер с проблемой в отчете говорит, что вопрос в округлении. Действительно может быть и такое, но вообще не в отношении сравнений строк 140 и 160, причем расходения по некоторым строкам могут быть солидные и зависят от количества физлиц.

Если строка 120 раздела 2 - строка 130 раздела 2 / 100 раздела 2 строка 100 раздела 2 <,> строка 140 раздела 2 (с учетом соотношения 1.15), то завышена/занижена сумма налога исчисленная. При этом, с учетом пункта 6 статьи 52 НК РФ, допускается погрешность в обе стороны, определяемая следующим образом: строка 110 раздела 2 (количество физических лиц, получивших доход) * 1 руб. * 6 (из письма ФНС № БС-4-11/15922@ от 20.12.2023)

Вы уже сдали 6-НДФЛ, были ли проблемы в соотношении показателей?

Как безопасно работать с самозанятыми?

ФНС усилила проверки по самозанятым. Самый главный фактор риска по такой проверке — выявление подмены трудовых отношений. В таком случае компании не избежать штрафов и доначислений по НДФЛ и страховым взносам. Но бизнес может себя обезопасить.

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МРОТ продолжит расти

Минфин в опубликованных планах по бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на ближайшие годы, указал, что в 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты, а к 2030 году МРОТ должен вырасти более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год.

Готовимся к затяжной работе в конце октября

В последнюю неделю октября-начале ноября предстоит работать не по пятидневке, а по шестидневке — 2 ноября, суббота, будет рабочим днем.

А вот 4 ноября — понедельник будет нерабочим, в этот день отмечаем праздник — День народного единства.

И первая рабочая неделя ноября соответственно будет короче.

Октябрь, кстати, один из тех месяцев, в которых выгодно брать отпуск (много рабочих дней, в 2024 году — 23).

Руководителя УФНС по Ямало-Ненецкому АО задержали за в 10 млн рублей

Следствие полагает, что глава УФНС получила взятку в виде автомобиля Porsche Cayenne, стоимостью 10 млн. «Подарок» вручила нефтегазовая компания за помощь по исключению недоимки из акта выездной налоговой проверки (а так можно было!?).

По итогам ВНП компании доначислили более 50 млн рублей, так что потратить в 5 раз меньше на авто было, видимо, по их мнению разумным поступком. Правда, заметить появление такого рскошного авто у главы регионального управления очевидно было не трудно.

Пока идут следственные мероприятия — руководитель задержана, у нее дома и на работе идут обыски.

Успейте занять лучшие места на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего»

5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг». Ее посвящаем не только предстоящим с нового года изменениям, но и годовой отчетности, проверкам, новшествам в 1С.

Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии, фуршет, профессиональныхй фотограф.

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Опять двадцать пять

Почему то по одному и тому же вопросу даже одно ведомство может давать противоречивые разъяснения, периодически меняя свою позицию.

Вот ранее Роструд разъяснял, что нужно указывать в графике отпусков точную дату запланированного отпуска сотрудника. Есть и судебная практика, поддерживающая эту позицию (решение Первомайского райсуда г. Новосибирска от 27.07.2016 № 12-160/201). В форме Т-7 тоже указана именно дата.

И вот Митруд уже говорит, что при составлении графика достаточно указать только месяц, в котором сотрудник идет в отпуск (письмо от 26.09.2024 № 14-6/ООГ-5659).

Кстати, бухгалтеру отмечают, что распространена обратная практика — график в компании не составляют, сотрудники отправляются в отпуск тогда, когда им нужно, по договеренности с руководством, а вот график составляют по итогам года «задним числом».

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В России зарегистрировано более четырех млн ИП и большинство из них прибегают к помощи бухгалтера для ведения учета. На онлайн-курсе «Бухгалтер ИП: от регистрации до учета и налогов» разобрали для вас все нюансы работы ИП и составили подробную инструкцию, которая пригодится и бухгалтеру и собственнику бизнеса.

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Бизнес хочет АУСН во всех регионах

Напомним, что с 2026 года режим и так хотят распространить по всей стране. А вот с 2025 года он может появиться еще в нескольких регионах, которые присоединяться к проекту. Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин считает, что расширить АУСН нужно на Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Красноярский и Краснодарский край.

Президент «Опоры России» Александр Калинин сказал, что АУСН — удобный механизм взаимодействия между ФНС и налогоплательщиками, а автоматизация позволяет минимизировать риски и даже не прибегать к помощи бухгалтера.

Вот последнее несколько возмутило нашу аудитию. Бухгалтеры считают, что АУСН еще не совершнна, нужны доработки, техподдержка не особенно хорошо техподдерживает, а ошибки сплошь и рядом.

Полезности бухгалтеру

6 вещей, которые необходимо сделать до ухода с работы. Чтобы уволиться красиво — да, вот с такой темы мы решили начать ) Бухгалтер — тоже человек и может решить уволиться, главнойе уйти так, чтобы не получить негативных эмоций и сохранить с руководством и коллективом хорошие отношения (знаем, не всегда это получается, но попытаться стоит). Кстати, бухгалтеры стали часто выбирать для карьеры не другую должность (например, переходить из бухгалтеров в главбухи или становиться главным бухгалтером более крутой компании), а смежную професиию, такую как финансовый менеджер, аналитик, экономист.

Разовый расчет с физическим лицом: чем заменить ККТ — с вопросами, что делать с разовой продажей «физику», бухгалтеры часто приходят в соцсети «Клерка». Покупать ККМ только для одной продажи не выгодно. В статье рассмотрены альтернативы, законные конечно.

Мем дня

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