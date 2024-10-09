Минтруд: в графике отпусков можно указывать только месяц, а не конкретную дату. Опрос + мнение консультанта по кадровому делопроизводству

При составлении графика отпусков достаточно указать только месяц, в котором сотрудник идет в отпуск. Конкретную дату указывать не обязательно.

Об этом сообщает Минтруд в письме от 26.09.2024 № 14-6/ООГ-5659.

Напомним, в унифицированной форме Т-7 запланированную дату отпуска указывают в графе 6.

Есть решение коллегии ВС от 06.02.2014 № АПЛ13-606, в котором говорится, что законодательство не содержит положения об обязательном указании в графике отпусков конкретной календарной даты начала отпуска работника.

Между тем ранее Роструд разъяснял, что нужно указывать именно точную дату. И есть решение Первомайского райсуда г. Новосибирска от 27.07.2016 № 12-160/201, в котором говорится, что в графике дату начала отпуска надо указывать с целью исключения нарушения прав работника и интересов работодателя, придания определенности трудовым отношениям.

При составлении графика отпусков работодатель обязан учитывать право отдельных категорий работников использовать отпуск в удобное для них время года. Например, такое право есть у многодетных родителей.

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Специально для «Клерка» комментирует Наталья Гусарова — кадровый аудитор, консультант по кадровому делопроизводству:

«В графике отпусков удобнее прописывать конкретную дату. В этом случае у работодателя не возникает вопросов — когда именно уведомлять работника о начале отпуска, а кроме того, и нет необходимости писать заявление на отпуск, если он начинается по графику. Также не возникает проблем со сроком выплаты отпускных.

Если же указывать только месяц, то когда делать уведомление? За 2 недели до начала месяца?

Возможно. Но в этом случае работник должен еще и написать заявление, в котором укажет конкретную дату. А заявление должно быть подано в определенный срок, чтобы не было нарушено условие о сроке оплаты отпуска.

На мой взгляд, больше проблем создаем. Что же касается учета права некоторых категорий работников на отпуск в удобное время, то это право легко реализуется путем подачи заявления о предоставлении отпуска. При этом совершенно неважно, как именно указывается отпуск в графике. Даже если указать только месяц, это не помешает тому же многодетному работнику взять отпуск в другом месяце».