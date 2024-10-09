Минтруд: в графике отпусков можно указывать только месяц, а не конкретную дату. Опрос + мнение консультанта по кадровому делопроизводству

Об этом сообщает Минтруд в письме от 26.09.2024 № 14-6/ООГ-5659.
Напомним, в унифицированной форме Т-7 запланированную дату отпуска указывают в графе 6.
Есть решение коллегии ВС от 06.02.2014 № АПЛ13-606, в котором говорится, что законодательство не содержит положения об обязательном указании в графике отпусков конкретной календарной даты начала отпуска работника.
Между тем ранее Роструд разъяснял, что нужно указывать именно точную дату. И есть решение Первомайского райсуда г. Новосибирска от 27.07.2016 № 12-160/201, в котором говорится, что в графике дату начала отпуска надо указывать с целью исключения нарушения прав работника и интересов работодателя, придания определенности трудовым отношениям.
При составлении графика отпусков работодатель обязан учитывать право отдельных категорий работников использовать отпуск в удобное для них время года. Например, такое право есть у многодетных родителей.
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Вы указываете в графике отпусков точную дату будущего отпуска или только месяц?
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Специально для «Клерка» комментирует Наталья Гусарова — кадровый аудитор, консультант по кадровому делопроизводству:
«В графике отпусков удобнее прописывать конкретную дату. В этом случае у работодателя не возникает вопросов — когда именно уведомлять работника о начале отпуска, а кроме того, и нет необходимости писать заявление на отпуск, если он начинается по графику. Также не возникает проблем со сроком выплаты отпускных.
Если же указывать только месяц, то когда делать уведомление? За 2 недели до начала месяца?
Возможно. Но в этом случае работник должен еще и написать заявление, в котором укажет конкретную дату. А заявление должно быть подано в определенный срок, чтобы не было нарушено условие о сроке оплаты отпуска.
На мой взгляд, больше проблем создаем. Что же касается учета права некоторых категорий работников на отпуск в удобное время, то это право легко реализуется путем подачи заявления о предоставлении отпуска. При этом совершенно неважно, как именно указывается отпуск в графике. Даже если указать только месяц, это не помешает тому же многодетному работнику взять отпуск в другом месяце».
Комментарии1
Т.е. кадровик уведомляет работника о том, что весной в апреле у него начнется отпуск. Прикольно. А сроки какие считать, от первого числа? Я не знаю того, что будет в следующем году, в декабре. В отдел кадров нужен хрустальный шар. Иначе Роструд обалдел.
У нас было так. В графике ставился месяц или одна дата начала. Причём только один, хотя взять 28 дней отпуска нельзя. Потом, перед началом месяца (за недели 1,5) давалось уведомление, в котором таблица. Список тех, у кого в этом месяце отпуск и указывалось либо 1 число, либо то, которое указано в графике в графе предполагаемая дата начала. И там надо указать уже фактическую (ну человек же уже знает первого он числа пойдёт или 7, например) и передать в ОК.
Идиотская схема. Мечтаю, чтобы можно было все свои отпуска расписать на год, чтобы хоть что-то можно было планировать