Обратного хода нет: электронная трудовая не позволит вернуться к обычной бумажной. 📌«Ночной бухгалтер» № 1787

После перехода на электронную трудовую книжку работник не может дать задний ход и снова вернуться к бумажному варианту, а сотрудники, которые впервые устраиваются на работу, вообще не имеют выбора, им надо заводить сразу электронную.

Сегодня в выпуске:

ЭТК — это навсегда.

С 30 октября доступ к налоговой тайне получат Роструд и межведомственные комиссии.

По совместительству можно заключать сколько угодно трудовых договоров.

Отражаем авансы в декларации по прибыли.

Директор придумал собственные праздники? Их тоже надо оплачивать.

Реферальные программы для бухгалтера — на чем можно подзаработать.

Полезности бухгалтеру.

Мем дня.

С ЭТК нельзя вернуться к бумаге

Раз приняв решение перейти на электронную трудовую книжку, уже нельзя от него отказаться. Посмотреть свой трудовой путь можно через Госуслуги, например. Работодатель также может выдать выписку с данными о работе по форме СТД-Р.

С 1 января 2022 года сотрудники, которые впервые устраиваются на работу, сразу получают электронную трудовую, бумажная им вообще не заводится.

С одной стороны удобно, что сведения оцифровывают и снижается риск ошибки или некорректного заполнения данных, псоле чего у сотрудника могут возникать проблемы с той же пенсией. С другой — подтвердить стаж или право на льготу несколько сложнее — придется обзавестись распечатками, вместо того, чтобы просто предъявить одну книжку, в которой есть все записи.

Компания обязана зарегистрироваться в Роскомнадзоре!

Роскомнадзор и Прокуратура РФ ужесточили контроль за соблюдением законодательства о персональных данных. Каждая организация обязана быть зарегистрирована в реестре оператора персональных данных и вести более 60 документов для соблюдения 152 ФЗ. Штрафы за нарушения законодательства от 300 000 до 6 000 000 рублей.

Мы предлагаем пройти регистрацию в реестре и обновить документы согласно 152 ФЗ «О персональных данных». Кроме того, мы подготовили для вас чек-лист обязательных процедур, необходимых для соблюдения законодательства. В Чек-листе вы найдете список документов, обязательных мероприятий для соблюдения 152 ФЗ.

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С 30 октября вашу налоговую тайну будет знать больше ведомств

Подписан федеральный закон с изменениями в ст. 102 НК о налоговой тайне.

В статье 102 НК есть нормы, касающиеся разглашения сведений, составляющих налоговую тайну, требований к специальному режиму хранения этих сведений и доступа к ним, ответственности за утрату документов с налоговой тайной или за разглашение указанных сведений.

С 30 октября 2024 года правила распространят на сведения, передаваемые налоговыми органами:

в межведомственные комиссии регионов по противодействию нелегальной занятости;

Роструд и его территориальные органы (трудовые инспекции — ГИТ).

По совместительству можно заключать сколько угодно трудовых договоров

У сотрудника может быть только один трудовой договор по основному месту работы и сколько угодно – по совместительству.

Например, по внутреннему совместительству можно работать на двух должностях по 0,3 ставки каждая. 1 + 0,3 + 0,3 = 1,6 ставки всего.

При этом нужно соблюдать и ограничения: продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы.

Как в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев отразить авансы

По строкам 210-230 листа 02 декларации по налогу на прибыль указывают суммы начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период. Как именно заполнить отдельные строки рассказал наш эксперт.

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5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг». Ее посвящаем не только предстоящим с нового года изменениям, но и годовой отчетности, проверкам, новшествам в 1С.

Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии, фуршет, профессиональныхй фотограф.

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Роструд объясняет: да будет праздник! Оплачиваемый

Директор решил, что в компании будут омечать не только Новый год и 8 Марта, но и установят собственные праздники, например, день основания компании. В эти дни сотрудники могут отдыхать или работать, но в любом случае директор обязан соблюдать ТК — платить за работу в такой день надо вдвойне, а если работник отдыхает, то ему не должны снижать оклад.

Такие разъяснения дал Роструд в письме от 27.09.2024 № ПГ/18898-6-1.

Где подработать бухгалтеру

Деньги лишними не бывают. Если вы решили, что вам нужна подработка, можно начать с самого простого вида дохода, почти что пассивного — реферальных программ. Мы сделали обзор топовых предложений от знакомых любому бухгалтеру компаний.

Например «Моё дело» предлагает фиксированное вознаграждение: 45 000 р за ООО и 25 000 р за ИП. Оплата не зависит от объема услуг, который покупает клиент. Главное — заключение договора с сервисом. Бухгалтеру нужно просто посоветовать клиенту компанию, а все остальное обслуживание сервис возьмет на себя.

Или вот компания АТОЛ позволяет заработать за рекомендации клиентам сервиса до 10 тыс. рублей. Вознаграждение выплачивается за каждого клиента, зарегистрировавшегося и подключившегося по реферальной ссылке партнера АТОЛ.

Выбирайте программу, подключайтесь и зарабатывайте. Кроме того, это возможность «пристроить» клиента, котрого вы сами не можете вести по каким-то причинам, но и отказывать не хотите.

Полезности бухгалтеру

Уведомление об изменении условий трудового договора: рекомендации по оформлению и образец — подробная инструкция о внесения изменений в трудовой договор с бланк уведомления работника об изменении условий трудового договора и образцом такого уведомления.

Как избежать штрафа в 1 млн рублей по персональным данным — интервью с Алексеем Киселёвым, руководителем отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатории Касперского». Алексей ответил на вопросы о нормативке, проверках, частых нарушениях и ногие другие. Можно посмотреть и послушать или просто почитать текст. Будет полезно руководителям, HRам, кадровикам, бухгалтерам. Да и просто для общего развития почитать не помешает.

Напоминаем, что сейчас у нас идет акция по обучению на самых популярных бухгалтерских курсах, в том числе курсе для смены профессии Аналитик 1С.

Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в компаниях, автоматизирует бизнес-процессы и представляет результаты клиентам. Бухгалтеру освоить эту специальность намного проще.

Вы научитесь:

анализировать бизнес-процессы и визуализировать их для принятия решений собственником и понятной постановки задачи разработчику;

создавать функциональные модели;

работать с базами данных и конфигурациями 1С;

использовать аналитические инструменты.

Старт потока 15 октября. Период обучения — 6 месяцев.

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Мем дня

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