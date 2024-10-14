ФНС пояснила, что делать с НДС на УСН по договорам, заключенным до 2025 года. «Ночной бухгалтер» № 1789

Налоговая рассылает налогоплательщикам методические рекомендации о переходе на уплату НДС на УСН с нового года. Бухгалтеры сейчас часто задают вопросы по переходу — а что если товар отгружен в 2024 году, а оплата придет в 2025 или наоборот? На это случай в методичке тоже есть разъяснения.

Сегодня в выпуске:

ФНС рассылает методичку по НДС.

Налоговики передают в ФАС данные о госзакупках.

На АУСН вырастут взносы на травматизм.

Ходить ли в налоговую для дачи пояснений и как там себя вести.

Минфин хочет привлекать к ответственности получателей бюджетных средств (например, субсидий).

Роботы уже, наконец, придут на смену бухгалтеру? Интересуется Бухгалтерия ада.

Мем дня.

Что ФНС говорит о переходящих договорах на УСН

Налоговики поясняют, как действовать в разных ситуациях.

Если покупатель переведет продавцу аванс до 1 января 2025 года, а сама поставка товара будет в 2025 году, то НДС с аванса исчислять не нужно. НДС считают в момент отгрузки в счет аванса. Сумму НДС, которая вошла в состав авансового платежа, полученного до 1 января, не учитывают в доходах для целей НДС.

Если покупатель перевел продавцу аванс до 1 января без учета НДС и не согласился на корректировку суммы в договоре, не доплатил поставщику сумму НДС, то при отгрузке нужно считать, что цена договора конечная, и НДС исчисляется по расчетной налоговой ставке 5/105% или 7/107%.

🔮Билеты на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего» уже в продаже

5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.

Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии и фуршет.

Присоединяйтесь. Количество мест ограничено.

Купить билет

ФНС передает ФАС данные для проверки участников госзакупок

Заместитель руководителя ФНС Тимур Шиналиев сообщил, что уже почти год налоговая обменивается сведениями с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Эта информация позволяет проверять документы компаний для участия в госзакупках, например для подтверждения опыта.

По статистике сейчас 60% жалоб при закупках связаны с недостоверными данными об опыте участников.

Не совсем понятно, почему именно ФНС передает такие сведения и откуда их берет, если, например, получает от площадок или из ЕИС, то с тем же успехом это мог бы делать и ФАС.

Кажется налоговая решила аккумулировать в своих руках абсолютно все данные обо всех, поневоле начинаешь параноить в таких условиях.

На АУСН увеличат взносы на травматизм

Сейчас налогоплательщики на автоматизированной УСН платят 2 434 рубля взносов на травматизм (других вхносов не уплачивают).

После индексации работодатели будут платить фиксированные взносы на травматизм в размере 3 018 рублей.

Напомним, что с 2026 года АУСН хотят распрастранить ан все регионы, а с 2025 года возможно режим появиться еще в нескольких регионах в порядке продолжения эксперимента.

Кого, как и на каком основании могут вызвать в ФНС

Вызов для дачи пояснений может быть сделан в связи с:

налоговой проверкой;

уплатой (удержанием и перечислением) налогов и сборов,

а также в иных случаях, связанных с исполнением налогового законодательства.

Чаще всего вызывают директора для дачи самих пояснений, а вот в качестве свидетеля главбуха и даже других сотрудников.

Как должен быть оформлен вызов. являться ли по нему и какими будут последствия — вы узнаете из этой статьи.

Минфин собирается брать штрафы с получателей бюджетных денег

Если компании и ИП получают средства из бюджета, но допускают ошибки в отчетности или неправильно заполняют документы, их будут привлекать к административной ответственности.

Сейчас за нарушение бюджетного законодательства должностные лица и компании платят штраф до 30 тыс. рублей или до 12% от полученной от государства суммы. Но здесь ответственность предусмотрена только за нарушения при предоставлении денег, а вот за документы пока никто штрафоыв не брал.

В комментариях бухгалтеры говорят, что следовало бы предусмотреть ответственность и для тех, кто те самые средства (например, субсидии) из бюджета выдает.

Советуем вам обратить внимание на то, что в 2025 году в силу вступит новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность», следует заранее начать осваивать новый стандарт и другие, ведь на этих нормативах в том числе строиться ведение учета в компаниях. На курсе повышения квалификации «Восемь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация, Бухгалтерская отчетность» научим применять действующие и новые стандарты ФСБУ. Сейчас курс стоит 7 400 рублей вместо 24 400 рублей. Старт обучения уже 15 октября.

А что если…

Вышел пост в одном из самых популярных у бухгалтеров блоге на «Клерке» — Бухгалтерия ада слушает. Авторы рассуждают, что вот было здорово прийти в офис, а там сидят красавчики роботы и делают за тебя всю работу. Да вот только роботу пока никак не справиться с нестандартными ситуациями, например, когда декларацию по НДС уже сдали, а тут является директор с документами на пять миллинов. Тут никакому роботу нервов не хватит.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1789 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша верит в бухгалтеров-людей, а не роботов редакция