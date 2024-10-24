ИП на патенте при превышении дохода 60 млн в 2024 году нужно попрощаться с ПСН на 2025 год. «Ночной бухгалтер» № 1797

Пока все переживали за упрощенку с НДС, беда пришла , откуда не ждали. ИП на ПСН теперь нужно соблюдать лимит доходов в текущем году для применения патента в будущем. Предприниматели, превысившие лимит в 2024 году, потеряют право на патент и будут применять УСН с НДС в 2025-м.

Сегодня в выпуске:

У ИП на ПСН серьезные проблемы.

Налоговая следит за расходами, даже если у вас «доходная упрощенка».

ИФНС требует платить сотрубникам миниальную зарплату, согласно соглашения в регионе, невзирая на ставку.

25 октября — срок сдачи отчетов, а 28 октября — уплата налогов.

Какие права есть у работающих студентов. Разъясняет Минтруд.

Полезности бухгалтеру.

Мем дня.

Почему ИП с патентом с 2025 года окажутся в невыгодном положении

Сейчас объясним. Как происходит сейчас: ИП может перейти на патент и применять его, пока его доходы по всем патентам (в совокупности с УСН, если ИП применяет еще упрощенку) не превысят 60 млн рублей. Тогда ему придется применять УСН (ОСНО, ЕСХН) вместо патента, и начать применять с начала того периода, на который выдан патент. Если патент выдан был на месяц, то с начала этого месяца будешь применять другую систему взамен ПСН. Значение имеют доходы текущего года, когда патент применяется.

Как будет с 2025 года: ИП, у которого доходы в 2024 году превысят 60 млн не сможет применять патент в 2025 году (даже если его дохолы в 2025-м будут небольшими и лимит не превысят). При этом с начала 2025 году ИП уже будет обязан применять УСН с НДС 5% (или ОСНО, или ЕСХН).

То есть, если раньше у ИП, даже слетевшего с патента, была возможность в следующем году вернуться на спецрежим, теперь такой возмоности ИП лишен. Это нововведение может привести к закрытию малого бизнеса и значительному повышению цен из-за изменений в налогообложении (налоговая нагрузка возрастет в разы и даже десятки раз).

В комментарии бухгалтеры очень жестко высказываются о проведенной реформе, тем более, что поправка была неожиданно введена на стадии третьего чтения законопроекта, который уже принят Советом Федерации.

Оптимизация бизнеса для международных компаний

Приглашаем вас на бесплатный вебинар «ОАЭ, Катар, Оман и Бахрейн: какие бизнес-возможности открывают эти юрисдикции для международных компаний?» 31 октября 2024 года с 15:00 до 16:00 (мск).

Узнайте, как эффективно решать проблемы с международными платежами, открывать корпоративные счета, минимизировать налоги и использовать банковские решения этих стран для оптимизации вашего бизнеса. Наши эксперты дадут практические советы и ответят на ваши вопросы. Регистрируйтесь уже сейчас, ждем вас!

Реклама: ООО «НСВ КОНСАЛТИНГ», ИНН 5024230210, erid: LjN8Kb1dx

Директор ООО на УСН «доходы» решил потратить деньги со счета на собственные нужды: ФНС ничего не заметит?

В ситуации пытаются разобраться бухгалтеры в нашем телеграм-канале. Директор потратил деньги на лечение зубов с корпоративной карты. Бухгалтер не занает, что с этим делать, ведь босс уверен — расходы на УСН «доходы» налоговой неинтересны.

На самом деле очень даже интересны, ведь ФНС запросто может получить в банке выписку по счету компании, например за год, и с легкостью выявить в ней нетипичные операции. Оплата личных расходов директора в будущем чревата доначислением НДФЛ и взносов, а также штрафами и пени. Директор зря считает, что налоговой нет дела до мелких расходов. Мониторинг у ФНС автоматизирован и она не тратит особых усилий на выявление таких вот ситуаций. Кроме того, проверять компанию может и Соцфонд, который сообщит о нарушении налоговикам.

Хоть ставка, хоть полставки, а МРОТ положь!

Налоговики одной из московских инспекций не сочли обоснование компании низких зарплатах неполными ставками достаточным. Они требуют, чтобы выплаты были не ниже региональной минималки, установленной соглашением, независимо от того, какую ставку получает сортрудник — полную или нет.

Дело уже не ограничивается требованиями, руководителя вызывают на ковер в ИФНС, бухгалтер не может доказать, что налоговики не правы, никакие аргументы на них не действуют. Пришло требование о доначислении налогов.

Очевидно, что директору и бухгалтеру придется и дальше сражаться за правду, сначала путем жалобу в УФНС, а потом, возможно, в суде.

🐱‍🏍Не пропустите VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего»

Хотите два дня общаться с коллегами в неформальной обстановке, завести новые бизнес-знакомства, услышать об изменениях в НК, годовой отчетности и не только от ведущих экспертов-практиков? Тогда ждем вас 5 и 6 декабря в Москве на VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.

Больше спикеров, больше времени на вопросы, фуршет, разыгрыши подарков, пакеты участников с приятными сюрпризами от «Клерка» и его друзей.

Присоединяйтесь. Количество мест ограничено.

Пора сдавать отчеты и платить налоги!

До 25 октября нужно сдать очередные квартальные отчеты. Весь список отчетов для ИП и ООО здесь.

До 28 октября нужно перечислить налоги и взносы.

Если работник — студент

Если человек работает по трудовому договору и впервые получает высшее или среднее профессиональное образование по аккредитованной программе, ему положены особые трудовые гарантии.

Студенты вузов

Если учиться на заочном и очно-заочном, можно взять оплачиваемый учебный отпуск:

для промежуточной аттестации — 40 дней на первом-втором курсах, 50 — на последующих;

для итоговой аттестации — до 4 месяцев.

Оплатить отпуск должны в размере 100% среднего заработка за каждый календарный день. Также работодатель обязан полностью оплатить проезд раз в год к месту учебы и обратно.

Если на очном отделении, то можно взять отпуск за свой счет:

для промежуточной аттестации — 15 дней в год;

для подготовки диплома и сдачи итоговых госэкзаменов — 4 месяца;

для сдачи итоговых госэкзаменов — 1 месяц.

Какие права есть у учащихся колледжей и техникумов читайте тут.

Полезности бухгалтеру

В честь Дня рождения «Клерка» дарим промокод на покупку курса профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН» с дипломом на 256 ак. часов.

Промокод КЛЕРК23 действует до 25 октября!

Цена курса со скидкой: 6 083 рублей вместо 28 600 рублей.

Мем дня

ИП читает поправки в НК

Спасибо, что дочитали выпуск № 1797 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша похоже появился тренд на сокращение и без того малого бизнеса редакция