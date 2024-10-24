😁 Если УСН «доходы», это не значит, что расходы по бизнес-карте налоговая смотреть не будет

Руководитель ООО на УСН с объектом «доходы» не может без налоговых последствий произвольно тратить, в том числе на свои личные нужды, денежные средства с корпоративной (бизнес-) карты.

Реальная ситуация: ООО на УСН 6%. Директор с корпоративной карты, привязанной к счету, оплатил себе стоматологию на 5 000, 8 800 и 20 000 руб.

Бухгалтер в замешательстве: взять чеки + авансовый ответ и оставить, как есть, либо налоговая увидит эти расходы, что они на личные нужды.

Как быть в этом случае, обсуждают в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» (КУБ).

Бухгалтер уточнила: директор убежден, что раз УСН «доходы», никто на расходы по карте смотреть не будет.

Ей предлагают три основных варианта:

Сделать возврат в кассу как взятые подотчет. Ставить эти суммы в доход директора как зарплату или премию с начислением взносов. И сообщить, что его зубы подорожали на 50% :). Начислить дивиденды, если он учредитель. Заплатить НДФЛ. Дивиденды не выплачивать, а зачесть расходы на стоматологию по приказу.

Коллеги советуют объяснить директору, что есть налоговые проверки по НДФЛ, а также проверки Соцфонда. На них просят кассу, авансовые и банк.

Также объясняют:

Он путает ООО и ИП. В ИП 6% расходы никто не смотрит. А в ООО это не его деньги, даже если он единственный учредитель. И без НДФЛ не обойтись, если дивиденды, а то еще и взносы, другие доходы.

Раз карта привязана к счету, то расходные операции отражены как «стоматология». Налоговики сравнят книгу учета доходов и расходов с выпиской по счету. Поэтому о таких расходах они запросто узнают. Вдобавок, потом директор может подать эти расходы за себя в 3-НДФЛ к возврату. И там их налоговая узреет.

Итог: сейчас налоговая видит все операции по бизнес-карте — где и за что оплачено. Поэтому у директора должно сразу отпасть желание оплачивать личные покупки с бизнес-карты.